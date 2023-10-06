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أزالت فتحة التهوئة في جدار منزلها لتنظيفها ثم اكتشفت خلفها "أمرا مرعبا ومحنطا"! (فيديو)
منوعات
2023-10-06 | 12:42
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أزالت فتحة التهوئة في جدار منزلها لتنظيفها ثم اكتشفت خلفها "أمرا مرعبا ومحنطا"! (فيديو)
أزالت فتحة التهوئة في جدار منزلها لتنظيفها ثم اكتشفت خلفها "أمرا مرعبا ومحنطا"! (فيديو)
أصيبت سيدة بالصدمة بعد العثور على شيء "مرعب" في فتحة التهوئة الخاصة بمنزلها.
والفنانة آمي جيمس هي رسامة تعيش في المملكة المتحدة، وقد اشتهرت برسومها التوضيحية الساخرة التي اكتسبت شهرة كبيرة في السابق، ولقد استحوذت مؤخرًا على اهتمام الإنترنت لسبب مختلف تمامًا، وفق ما نقل موقع
نيوزويك
.
وأثناء تنظيف فتحة التهوئة في منزلها، صُدمت جيمس عندما عثرت على طائر محنط.
وأثناء تصوير هذه اللحظة، شاركتها على تيك توك حيث تمت مشاهدة الفيديو حوالي 5.6 مليون مرة حتى الآن.
وجاء في النص المكتوب على الفيديو: "لقد وجدنا شيئًا مرعبًا في فتحة التهوئة الخاصة بنا"، بينما قامت يدين يرتديان قفازات مطاطية بسحب الجثة.
وأوضحت الفنانة أنها قامت بخلع فتحة التهوئة لأنها كانت تخطط لطلاء الغرفة، وأزالت فتحة التهوئة لتنظيفها.
وقالت جيمس لمتابعيها في مقطع الفيديو، حيث أجابت على كل الأسئلة التي تركها لها المشاهدون في التعليقات: " لقد خلعناها ورأينا الريش. ولم أقم بخلع فتحة التهوئة من قبل. والحمد لله أننا خلعناها".
@amii.illustrates
Check your air vents people 😭
#fyp
#foryou
♬ original sound - Amii Illustrates
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