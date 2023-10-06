الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اعتقد أن الراكب الجالس بقربه سوف يعضه فقام بطعنه مرات عدّة بشوكة... رعب على متن طائرة وهذه التفاصيل! (فيديو)
منوعات
2023-10-06 | 12:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اعتقد أن الراكب الجالس بقربه سوف يعضه فقام بطعنه مرات عدّة بشوكة... رعب على متن طائرة وهذه التفاصيل! (فيديو)
اعتقد أن الراكب الجالس بقربه سوف يعضه فقام بطعنه مرات عدّة بشوكة... رعب على متن طائرة وهذه التفاصيل! (فيديو)
تم إلقاء رجل "أسترالي" على الأرض وإخضاعه من قبل زملائه ركاب الطائرة بعد أن طعن الرجل الذي كان يجلس بجواره لأنه "اعتقد أنه سوف يعضه"، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
واعتقلت الشرطة الروسية أليكسي فورسوف في موسكو بعد أن طعن راكبًا جالسا بقربه بشوكة، وثقب "الضحية في صدره وكتفه وظهره في الهجوم المحموم" على متن طائرة قادمة من بانكوك.
وقال الركاب على متن الطائرة أيضًا إن الرجل البالغ من العمر 35 عامًا، والذي أبلغ راكبًا آخر أن لديه زوجة وابن في أستراليا، كان يحمل سكينًا في كمه ومقصًا حادًا.
وتُظهر اللقطات الدرامية فورسوف، 35 عامًا، أثناء إخضاعه واحتجازه من قبل المسؤولين بعد وقت قصير من الحادث.
ويمكن سماع صوت فورسوف وهو يتوسل من أجل فك قيوده.
آخر الأخبار
منوعات
الراكب
الجالس
بقربه
بطعنه
بشوكة...
طائرة
التفاصيل!
(فيديو)
التالي
تغيير قانوني يتيح للبريطانيين في سن 18 عاماً معرفة هوية أهلهم البيولوجيين!
علوّ جبل مون بلان ينخفض 2,22 متراً عن العام 2021
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-20
"في البداية اعتقدت أنها تمزح"... منحت وجبة العشاء الحرية وهذه التفاصيل! (فيديو)
منوعات
2023-09-20
"في البداية اعتقدت أنها تمزح"... منحت وجبة العشاء الحرية وهذه التفاصيل! (فيديو)
0
منوعات
2023-09-25
تحدٍ "مميت" ينتشر في المدارس... وإحدى الأمهات تكشف عن إصابة ابنها بسببه وهذه التفاصيل! (فيديو)
منوعات
2023-09-25
تحدٍ "مميت" ينتشر في المدارس... وإحدى الأمهات تكشف عن إصابة ابنها بسببه وهذه التفاصيل! (فيديو)
0
فنّ
2023-09-23
رفعت صوتها ضد العنصرية والعنف... كارمن لبّس تواجه شابان على خلفية تعنيفهما طفلاً وهذه التفاصيل! (فيديو)
فنّ
2023-09-23
رفعت صوتها ضد العنصرية والعنف... كارمن لبّس تواجه شابان على خلفية تعنيفهما طفلاً وهذه التفاصيل! (فيديو)
0
صحة وتغذية
2023-08-22
طبيب يؤكد: حليب الحمير صحي ومفيد... وهذه التفاصيل! (فيديو)
صحة وتغذية
2023-08-22
طبيب يؤكد: حليب الحمير صحي ومفيد... وهذه التفاصيل! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:14
حضرت جنازة والدها ثم اختفت... وبعد مرور أيام ظهرت الحقيقة المروعة بمساعدة مكتب سيارات أجرة!
منوعات
16:14
حضرت جنازة والدها ثم اختفت... وبعد مرور أيام ظهرت الحقيقة المروعة بمساعدة مكتب سيارات أجرة!
0
منوعات
16:02
ابن الـ 15 سنة حطم الرقم القياسي لأطول شعر في العالم: "أشعر بفخر كبير"! (صور)
منوعات
16:02
ابن الـ 15 سنة حطم الرقم القياسي لأطول شعر في العالم: "أشعر بفخر كبير"! (صور)
0
منوعات
15:32
ابن الـ14 سنة قتل شقيقه وبعد توقيفه ظهرت الحقيقة المرعبة... حضّر قائمة اغتيالات وهذا ما تضمنته!
منوعات
15:32
ابن الـ14 سنة قتل شقيقه وبعد توقيفه ظهرت الحقيقة المرعبة... حضّر قائمة اغتيالات وهذا ما تضمنته!
0
منوعات
14:58
"هل ستقتلين من أجلي؟ "... قصة ابنة الـ 11 سنة التي أجبرتها أمها على قتل زوجها: جريمة تتحول الى فيلم! (فيديو)
منوعات
14:58
"هل ستقتلين من أجلي؟ "... قصة ابنة الـ 11 سنة التي أجبرتها أمها على قتل زوجها: جريمة تتحول الى فيلم! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-09-25
هيفاء وهبي تقدّم نصيحة ثمينة.. والجمهور: شكراً على الإيجابيّة
فنّ
2023-09-25
هيفاء وهبي تقدّم نصيحة ثمينة.. والجمهور: شكراً على الإيجابيّة
0
أخبار دولية
2023-09-29
البيت الأبيض يشير إلى إحراز تقدّم نحو اتفاق مستقبلي بين إسرائيل والسعودية
أخبار دولية
2023-09-29
البيت الأبيض يشير إلى إحراز تقدّم نحو اتفاق مستقبلي بين إسرائيل والسعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-15
Path Of Joy يخرج تلامذة مركز سرطان الأطفال من طلاب الشهادات الرسمية
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-15
Path Of Joy يخرج تلامذة مركز سرطان الأطفال من طلاب الشهادات الرسمية
0
فنّ
2023-08-17
نجمان يعرضان فرصة خيالية... ليلة مجانية في منزلهما الضخم! (صور)
فنّ
2023-08-17
نجمان يعرضان فرصة خيالية... ليلة مجانية في منزلهما الضخم! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:17
نادي الحكمة ينتكس مرة جديدة مع استقالة لجنته الادارية ودعوة لانتخابات عامة
رياضة
14:17
نادي الحكمة ينتكس مرة جديدة مع استقالة لجنته الادارية ودعوة لانتخابات عامة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
للفن دورٌ بارز في الحفاظ على البيئة
تقارير نشرة الاخبار
14:12
للفن دورٌ بارز في الحفاظ على البيئة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
نسبة مرتفعة من الأسماك يستوردها لبنان.. فهل من خطة لخفض الاستيراد؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
نسبة مرتفعة من الأسماك يستوردها لبنان.. فهل من خطة لخفض الاستيراد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بين الطاقة والداخلية...راحِت عالأنهر
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بين الطاقة والداخلية...راحِت عالأنهر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
فشل الاجماع الاوروبي حول إصلاح نظام الهجرة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
فشل الاجماع الاوروبي حول إصلاح نظام الهجرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بين داتا أعداد السوريين وعمل الـ ngo... زياد بارود يشرح كيف يمكن للبنان أن يتحرك ضمن القانون
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بين داتا أعداد السوريين وعمل الـ ngo... زياد بارود يشرح كيف يمكن للبنان أن يتحرك ضمن القانون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لا حلول ناجحة لمعضلة النزوح السوري من دون تدخّل إقليمي - دولي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لا حلول ناجحة لمعضلة النزوح السوري من دون تدخّل إقليمي - دولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إشكال الدورة..هل يتكرر وفي مناطق أخرى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إشكال الدورة..هل يتكرر وفي مناطق أخرى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
قتلى واصابات في سجن زحلة.. ماذا حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
قتلى واصابات في سجن زحلة.. ماذا حصل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
إنخفاض في سعر صفيحة البنزين
اقتصاد
02:06
إنخفاض في سعر صفيحة البنزين
2
خبر كاذب
05:32
الخبر يقلق المتابعين.. هل توفي دريد لحام؟
خبر كاذب
05:32
الخبر يقلق المتابعين.. هل توفي دريد لحام؟
3
امن وقضاء
09:17
قتلى وحالات اختناق في سجن زحلة جراء اندلاع حريق داخله
امن وقضاء
09:17
قتلى وحالات اختناق في سجن زحلة جراء اندلاع حريق داخله
4
أخبار لبنان
04:19
إشكال الدورة بين اللبنانيين والسوريين... ماذا في المعطيات؟
أخبار لبنان
04:19
إشكال الدورة بين اللبنانيين والسوريين... ماذا في المعطيات؟
5
فنّ
05:52
نجوى كرم كما لم تروها سابقاً... "شوفوا ملّا نقزي أكلناها" (فيديو)
فنّ
05:52
نجوى كرم كما لم تروها سابقاً... "شوفوا ملّا نقزي أكلناها" (فيديو)
6
أمن وقضاء
13:09
قوى الامن توضح التفاصيل كاملة: سجناء افتعلوا الحريق نتيجة احباط عمليّة التحضير للفرار من سجن زحلة
أمن وقضاء
13:09
قوى الامن توضح التفاصيل كاملة: سجناء افتعلوا الحريق نتيجة احباط عمليّة التحضير للفرار من سجن زحلة
7
حال الطقس
03:20
إحتمال تساقط أمطار محلية... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:20
إحتمال تساقط أمطار محلية... هذه تفاصيل الطقس
8
منوعات
07:00
اعتداءات جنسية هائلة وحالات اغتصاب... ماذا يحدث خلف جدران إحدى أهم الكليات العسكرية للمراهقين في بريطانيا؟!
منوعات
07:00
اعتداءات جنسية هائلة وحالات اغتصاب... ماذا يحدث خلف جدران إحدى أهم الكليات العسكرية للمراهقين في بريطانيا؟!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More