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بعد أن طردتها أمها من المنزل عُثر على ابنة الـ5 أعوام مُغتصبة وتصارع للبقاء... هوية الجاني صادمة وهذا مصير الضحية!

منوعات
2023-10-06 | 13:58
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بعد أن طردتها أمها من المنزل عُثر على ابنة الـ5 أعوام مُغتصبة وتصارع للبقاء... هوية الجاني صادمة وهذا مصير الضحية!
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بعد أن طردتها أمها من المنزل عُثر على ابنة الـ5 أعوام مُغتصبة وتصارع للبقاء... هوية الجاني صادمة وهذا مصير الضحية!

بعد أن طردتها أمها من المنزل عُثر على ابنة الـ5 أعوام مُغتصبة وتصارع للبقاء... هوية الجاني صادمة وهذا مصير الضحية!

تعرضت فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات من كانساس للاغتصاب والقتل في مخيم للمشردين في احدى الغابات بعد أن قال الجيران إن والدتها طردتها وأفراد آخرين من الأسرة خارج منزلهم، وفقًا للتقارير.

وتم العثور على زوي فيليكس في محطة وقود مصابة بجروح تهدد حياتها يوم الاثنين، وفقًا لقسم شرطة توبيكا، وتم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وأفاد منفذ الأخبار المحلي WBIW أنه تم القاء القبض على ميكل دبليو شيري، 25 عامًا، يوم الثلاثاء ووجهت إليه تهمة القتل والاغتصاب لضحية عمرها أقل من 14 عامًا.

وكان محتجزا على سندات بقيمة 2 مليون دولار.

وقال الجيران إن المشتبه به كان يعيش في وقت ما في نفس المنزل الذي كانت تعيش فيه زوي مع والدها وشقيقتها.

ويزعم الجيران أن والدة الطفلة طردتهم جميعًا إلى الرصيف منذ حوالي أسبوعين، مما أجبرهم على العيش في موقع تخييم على بعد حوالي ميل واحد، وفقًا لصحيفة توبيكا كابيتال جورنال.

وعاشت زوي حياة مضطربة في المنزل، وفقًا لجيرانها، الذين غالبًا ما كانوا يرون الفتاة الصغيرة وهي تركض دون مراقبة.

وقال جيرانها إن محيطهاعمل معًا لمساعدتها على الاستحمام ولبس الملابس وإطعامها، كما قالوا إنها لم تذهب إلى المدرسة.

وكانت تسأل الجيران دائمًا "هل يمكنني البقاء؟"، قالت الجارة برادلي عن الفتاة الصغيرة، مضيفا: "من الطبيعي عندما يصر الطفل على البقاء على هذا النحو، فهذا يعني أن شيئًا ما يحدث في منزله."

وقالت برادلي وجيران آخرون إنهم قدموا تقارير عديدة إلى إدارة كانساس للأطفال والعائلات في الأسابيع التي سبقت وفاتها، مشيرين إلى الظروف المعيشية المؤسفة في منزل زوي - الذي كان يفتقر إلى المياه الجارية وكان مليئًا بالبراز.

لكنهم قالوا إنه لم يتم فعل أي شيء على الإطلاق.

وقال الجار ويليامز: "لقد أبلغت للتو عن الإهمال الذي كان يحدث... إنها قذرة دائمًا، لا تتناول طعام إلا إذا أطعمها البعض منا، لكن من الواضح أنهم لم يأخذوا الأمر على محمل الجد".

وقبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، أدرك جيران زوي أنها رحلت، وفقًا لصحيفة كابيتال جورنال، لقد شعروا بالصدمة عندما علموا أنها قُتلت.

قالت شيريل تيري، التي لا تعيش في الحي ولكنها تقضي الكثير من الوقت هناك: "لقد اعتنى الجميع في المبنى بزوي، الجميع أحب زوي، باستثناء والديها."

ويطالب المشرعون في ولاية كانساس بإجابات من وزارة الأطفال والعائلات.

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