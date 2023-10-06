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خدعتها لتعيش معها ثم عذبتها بأبشع الطرق... حرقتها بالماء المغلية وسجنتها وهذه القصة المروعة!

منوعات
2023-10-06 | 14:11
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خدعتها لتعيش معها ثم عذبتها بأبشع الطرق... حرقتها بالماء المغلية وسجنتها وهذه القصة المروعة!
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خدعتها لتعيش معها ثم عذبتها بأبشع الطرق... حرقتها بالماء المغلية وسجنتها وهذه القصة المروعة!

خدعتها لتعيش معها ثم عذبتها بأبشع الطرق... حرقتها بالماء المغلية وسجنتها وهذه القصة المروعة!

حُكم على امرأة من تكساس، سكبت الماء المغلي على ضحية "خدعتها... لتعيش معها" بالسجن 75 عامًا، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام المحلي.

وقال غريغ ويليس المدعي العام لمقاطعة كولين، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام لمقاطعة كولين، إن كالديرون "سيطرت على الضحية بتعذيب لا يمكن تصوره"، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وقال البيان إن أليسيا كالديرون، من ويلي بولاية تكساس، اتُهمت بعد أن استجاب الضباط لمنزل في شباط 2022، بعد أن تواصلت الضحية مع زوج والدتها. واتصل زوج الأم برقم الطوارئ وذهب إلى مكان الحادث بنفسه.

وعندما وصل ضباط من مكتب شريف مقاطعة كولين إلى مكان الحادث، عثروا على العديد من الاكتشافات المروعة. ووجدوا الضحية، 24 عامًا، مصابة بحروق من الدرجة الثانية والثالثة وحلق رأسها. وتم تكديس الحجارة على الباب حيث كانت الضحية محاصرة بالداخل.

كما عثروا على سيدة مسنة من ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة متدهورة؛ اعتقد الضباط في البداية أن المرأة ماتت. وقال مكتب المدعي العام إن الضحية تم تكليفها برعاية المرأة المسنة، وكذلك أطفال كالديرون، وتنظيف المنزل مقابل الحصول على سكن مجاني في عام 2019.

لكن الوضع المعيشي للضحية سرعان ما تحول إلى كابوس، بحسب المحققين. وفي عام 2021، في مناسبتين على الأقل، زُعم أن كالديرون سكبت الماء المغلي على الضحية، التي أصيبت بحروق في ساقيها بعد اتهامها بسرقة الطعام. وفي حادثة منفصلة، زُعم أن كالديرون سكبت الماء المغلي على الضحية، مما أدى إلى إصابة صدرها وذراعيها وظهرها، ثم حرمتها من العلاج الطبي.

وفي بيان لمجلة PEOPLE، قال مكتب عمدة مقاطعة كولين يوم الخميس إنهم وجدوا أن كالديرون كانت تأخذ أموال المرأة المسنة و"استنزفت حسابها المصرفي". وقال مكتب المدعي العام في البيان، إن المدعين ادعىوا خلال المحاكمة أن 78 ألف دولار من أموال ميراث المرأة المسنة قد سُرقت.

في آب 2022، اتُهمت كالديرون باستغلال كبار السن، وإيذاء كبار السن بقصد التسبب في الإصابة، والاعتداء المشدد بسلاح يتسبب في إصابة جسدية خطيرة لأحد أفراد الأسرة.

ولم تواجه أي محاكمة في التهمتين الأوليين، اللتين لا تزالان قيد التحقيق، وفقًا لسجلات المحكمة. ولكن بعد المحاكمة بتهمة الاعتداء المشددة، والتي ناقشت فيها الضحية البالغة من العمر 24 عامًا الصدمة التي تعرضت لها وتلف الأعصاب الذي تعرضت له طوال حياتها، وجدت هيئة المحلفين أن كالديرون مذنبة.

وليس من الواضح ما إذا كانت كالديرون قد قدمت التماساً في القضيتين المعلقتين. لم يتمكن الناس من الوصول إلى محاميها.
 

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