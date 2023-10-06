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"هل ستقتلين من أجلي؟ "... قصة ابنة الـ 11 سنة التي أجبرتها أمها على قتل زوجها: جريمة تتحول الى فيلم! (فيديو)

منوعات
2023-10-06 | 14:58
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&quot;هل ستقتلين من أجلي؟ &quot;... قصة ابنة الـ 11 سنة التي أجبرتها أمها على قتل زوجها: جريمة تتحول الى فيلم! (فيديو)
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"هل ستقتلين من أجلي؟ "... قصة ابنة الـ 11 سنة التي أجبرتها أمها على قتل زوجها: جريمة تتحول الى فيلم! (فيديو)

"هل ستقتلين من أجلي؟ "... قصة ابنة الـ 11 سنة التي أجبرتها أمها على قتل زوجها: جريمة تتحول الى فيلم! (فيديو)

كانت ماري إليزابيث بيلي تبلغ من العمر 11 عامًا فقط عندما طلبت منها والدتها أن تفعل ما لا يمكن تصوره.

في شباط 1987، أعطت والدتها، بريسيلا وايرز، ماري بندقية وأجبرتها على إطلاق النار وقتل زوج والدتها المسيء، واين وايرز، بعد أن فقد وعيه وهو في حالة سكر على كرسي داخل منزلهما في وست فرجينيا، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وقالت ماري: "والدتي أصرت على الأمر وقالت لي "إذا فعلت هذا، فسينتهي كل شيء. لن تدخلي السجن، أنت صغيرة جدًا"". 

بعد وصول الشرطة، أخبرت بريسيلا المحققين في البداية أنها أطلقت النار على واين. ولكن بعد ذلك "قالت إن كل هذا كان فكرتي" ، أوضحت ماري.

وتم اتهام كل من بريسيلا وماري بالقتل. وتم وضع ماري في النهاية في الحضانة وتم إسقاط التهم الموجهة إليها بعد أن شهدت ضد والدتها.

ووجدت هيئة المحلفين أن بريسيلا مذنبة بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى في عام 1988. وبينما حُكم عليها بالسجن مدى الحياة، كانت مؤهلة للإفراج المشروط في عام 1998 وتم إطلاق سراحها بعد ذلك بوقت قصير. واستعادت بريسيلا حضانة ماري بمجرد عودتها إلى المنزل.

الآن، بعد مرور أكثر من 35 عامًا، تم تحويل تجربة ماري المروعة إلى فيلم: "هل ستقتلين من أجلي؟ قصة ماري بيلي" – التي لدى PEOPLE مقطعًا دعائيًا حصريًا لها.

وسيتم عرض الفيلم الفيلم لأول مرة في 28 تشرين الأول.
 

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(فيديو)

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