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ابن الـ14 سنة قتل شقيقه وبعد توقيفه ظهرت الحقيقة المرعبة... حضّر قائمة اغتيالات وهذا ما تضمنته!

ابن الـ14 سنة قتل شقيقه وبعد توقيفه ظهرت الحقيقة المرعبة... حضّر قائمة اغتيالات وهذا ما تضمنته!







يوم الأربعاء، أفاد منفذ الأخبار المحلي WAKA 8 أن المراهق في مقاطعة بايك كان محتجزًا بعد أن قتل شقيقه الأكبر يوم الثلاثاء. وقال الشريف راسل توماس، من مكتب عمدة مقاطعة بايك، للموقع إن السلطات اكتشفت "قائمة اغتيالات" بالأهداف، بما في ذلك أفراد عائلته ومدرسته.



وقال توماس لـ WAKA 8 إنه أثناء التحقيق "علمت السلطات من خلال صديق له، أنه كان لديه بالفعل قائمة اغتيالات لقتل أفراد عائلته... قائمة مفصلة بمن وأين وكيف، وما إذا كان الأمر سهلاً أم لا".



وقال الشريف إن السلطات "فتشت مسكنه وحقيبة كتبه، وعثرت في الواقع على قائمة الأهداف"، مضيفًا أن الصبي "كان ينوي إطلاق النار على المدرسة، وهي مدرسة مقاطعة بايك الثانوية".



وذكرت وسائل إعلام محلية أيضا أن الشرطة تقول إن "قائمة الاغتيالات" تضمنت أيضًا أسماء أفراد الأسرة الذين يُزعم أن المراهق كان لديه نية لقتلهم.



وقال توماس: "لقد أثبت بالفعل أنه سيقتل وكنا محظوظين جدًا - ومباركين - لأنه لم ينفذ خططه، وأننا تمكنا من التدخل وإيقاف كل هذا".



ويُزعم أن المشتبه به اعترف بقتل شقيقه – الذي كان مفقودًا منذ يوم الاثنين – خلال مقابلة مع توماس يوم الثلاثاء، وفقًا لشبكة إن بي سي نيوز.



"وقال إن شقيقه نهض وخرج مترنحًا من المنزل وخرج من الباب الخلفي، حيث سقط بعد ذلك في أسفل الدرج. قال مكتب الشريف بحسب المنفذ: "لقد جره حوالي 60 ياردة إلى الجزء الخلفي من العقار".



وقالت السلطات إن والد الصبيين اكتشف جثة الصبي الأكبر يوم الثلاثاء بعد أن أخذ ابنه الأصغر من المدرسة، بحسب شبكة إن بي سي نيوز.



وقال جيمس تاربوكس، المدعي العام لمقاطعة بايك، في مؤتمر يوم الأربعاء، إن الصبي "أدلى بتصريحات مزعجة وتهديدية للعديد من الطلاب" قبل اعتقاله.



وأضاف توماس خلال المؤتمر الصحفي أنه بينما كان طالب آخر يؤدي الاختبار، "كان منزعجًا للغاية" مما قاله الطالب البالغ من العمر 14 عامًا، وفي النهاية "أبلغ المعلم بذلك، الذي قام بعد ذلك بنقل المعلومات إلى الإدارة".



ولم يستجب مكتب عمدة مقاطعة بايك على الفور لطلب PEOPLE للتعليق على القضية.



وأصدر المشرف على مجلس التعليم في مقاطعة بايك، الدكتور مارك بازيل، بيانًا صحفيًا يوم الأربعاء قال فيه إن المراهق "تم إخراجه على الفور من المدرسة".



وتابع بازيل: "بعد ذلك، تم القبض على هذا الطالب فيما يتعلق بوفاة أحد أفراد الأسرة في المنزل يوم الاثنين 2 تشرين الأول 2023، ويتعاون النظام المدرسي مع سلطات إنفاذ القانون المحلية في هذا التحقيق المستمر."



قالت الشرطة إن صبيًا يبلغ من العمر 14 عامًا من ألاباما، زُعم أنه اعترف بإطلاق النار على شقيقه البالغ من العمر 17 عامًا مما أدى إلى مقتله، كان بحوزته "قائمة اغتيالات" تتضمن تفاصيل أفراد الأسرة الآخرين الذين كان يعتزم قتلهم، وفق ما نقل موقع PEOPLE يوم الأربعاء، أفاد منفذ الأخبار المحلي WAKA 8 أن المراهق في مقاطعة بايك كان محتجزًا بعد أن قتل شقيقه الأكبر يوم الثلاثاء. وقال الشريف راسل توماس، من مكتب عمدة مقاطعة بايك، للموقع إن السلطات اكتشفت "قائمة اغتيالات" بالأهداف، بما في ذلك أفراد عائلته ومدرسته.وقال توماس لـ WAKA 8 إنه أثناء التحقيق "علمت السلطات من خلال صديق له، أنه كان لديه بالفعل قائمة اغتيالات لقتل أفراد عائلته... قائمة مفصلة بمن وأين وكيف، وما إذا كان الأمر سهلاً أم لا".وقال الشريف إن السلطات "فتشت مسكنه وحقيبة كتبه، وعثرت في الواقع على قائمة الأهداف"، مضيفًا أن الصبي "كان ينوي إطلاق النار على المدرسة، وهي مدرسة مقاطعة بايك الثانوية".وذكرت وسائل إعلام محلية أيضا أن الشرطة تقول إن "قائمة الاغتيالات" تضمنت أيضًا أسماء أفراد الأسرة الذين يُزعم أن المراهق كان لديه نية لقتلهم.وقال توماس: "لقد أثبت بالفعل أنه سيقتل وكنا محظوظين جدًا - ومباركين - لأنه لم ينفذ خططه، وأننا تمكنا من التدخل وإيقاف كل هذا".ويُزعم أن المشتبه به اعترف بقتل شقيقه – الذي كان مفقودًا منذ يوم الاثنين – خلال مقابلة مع توماس يوم الثلاثاء، وفقًا لشبكة إن بي سي نيوز."وقال إن شقيقه نهض وخرج مترنحًا من المنزل وخرج من الباب الخلفي، حيث سقط بعد ذلك في أسفل الدرج. قال مكتب الشريف بحسب المنفذ: "لقد جره حوالي 60 ياردة إلى الجزء الخلفي من العقار".وقالت السلطات إن والد الصبيين اكتشف جثة الصبي الأكبر يوم الثلاثاء بعد أن أخذ ابنه الأصغر من المدرسة، بحسب شبكة إن بي سي نيوز.وقال جيمس تاربوكس، المدعي العام لمقاطعة بايك، في مؤتمر يوم الأربعاء، إن الصبي "أدلى بتصريحات مزعجة وتهديدية للعديد من الطلاب" قبل اعتقاله.وأضاف توماس خلال المؤتمر الصحفي أنه بينما كان طالب آخر يؤدي الاختبار، "كان منزعجًا للغاية" مما قاله الطالب البالغ من العمر 14 عامًا، وفي النهاية "أبلغ المعلم بذلك، الذي قام بعد ذلك بنقل المعلومات إلى الإدارة".ولم يستجب مكتب عمدة مقاطعة بايك على الفور لطلب PEOPLE للتعليق على القضية.وأصدر المشرف على مجلس التعليم في مقاطعة بايك، الدكتور مارك بازيل، بيانًا صحفيًا يوم الأربعاء قال فيه إن المراهق "تم إخراجه على الفور من المدرسة".وتابع بازيل: "بعد ذلك، تم القبض على هذا الطالب فيما يتعلق بوفاة أحد أفراد الأسرة في المنزل يوم الاثنين 2 تشرين الأول 2023، ويتعاون النظام المدرسي مع سلطات إنفاذ القانون المحلية في هذا التحقيق المستمر."