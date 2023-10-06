الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ابن الـ14 سنة قتل شقيقه وبعد توقيفه ظهرت الحقيقة المرعبة... حضّر قائمة اغتيالات وهذا ما تضمنته!

منوعات
2023-10-06 | 15:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ابن الـ14 سنة قتل شقيقه وبعد توقيفه ظهرت الحقيقة المرعبة... حضّر قائمة اغتيالات وهذا ما تضمنته!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ابن الـ14 سنة قتل شقيقه وبعد توقيفه ظهرت الحقيقة المرعبة... حضّر قائمة اغتيالات وهذا ما تضمنته!

ابن الـ14 سنة قتل شقيقه وبعد توقيفه ظهرت الحقيقة المرعبة... حضّر قائمة اغتيالات وهذا ما تضمنته!

قالت الشرطة إن صبيًا يبلغ من العمر 14 عامًا من ألاباما، زُعم أنه اعترف بإطلاق النار على شقيقه البالغ من العمر 17 عامًا مما أدى إلى مقتله، كان بحوزته "قائمة اغتيالات" تتضمن تفاصيل أفراد الأسرة الآخرين الذين كان يعتزم قتلهم، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

يوم الأربعاء، أفاد منفذ الأخبار المحلي WAKA 8 أن المراهق في مقاطعة بايك كان محتجزًا بعد أن قتل شقيقه الأكبر يوم الثلاثاء. وقال الشريف راسل توماس، من مكتب عمدة مقاطعة بايك، للموقع إن السلطات اكتشفت "قائمة اغتيالات" بالأهداف، بما في ذلك أفراد عائلته ومدرسته.

وقال توماس لـ WAKA 8 إنه أثناء التحقيق "علمت السلطات من خلال صديق له، أنه كان لديه بالفعل قائمة اغتيالات لقتل أفراد عائلته... قائمة مفصلة بمن وأين وكيف، وما إذا كان الأمر سهلاً أم لا". 

وقال الشريف إن السلطات "فتشت مسكنه وحقيبة كتبه، وعثرت في الواقع على قائمة الأهداف"، مضيفًا أن الصبي "كان ينوي إطلاق النار على المدرسة، وهي مدرسة مقاطعة بايك الثانوية".

وذكرت وسائل إعلام محلية أيضا أن الشرطة تقول إن "قائمة الاغتيالات" تضمنت أيضًا أسماء أفراد الأسرة الذين يُزعم أن المراهق كان لديه نية لقتلهم.

وقال توماس: "لقد أثبت بالفعل أنه سيقتل وكنا محظوظين جدًا - ومباركين - لأنه لم ينفذ خططه، وأننا تمكنا من التدخل وإيقاف كل هذا". 

ويُزعم أن المشتبه به اعترف بقتل شقيقه – الذي كان مفقودًا منذ يوم الاثنين – خلال مقابلة مع توماس يوم الثلاثاء، وفقًا لشبكة إن بي سي نيوز.

"وقال إن شقيقه نهض وخرج مترنحًا من المنزل وخرج من الباب الخلفي، حيث سقط بعد ذلك في أسفل الدرج. قال مكتب الشريف بحسب المنفذ: "لقد جره حوالي 60 ياردة إلى الجزء الخلفي من العقار".

وقالت السلطات إن والد الصبيين اكتشف جثة الصبي الأكبر يوم الثلاثاء بعد أن أخذ ابنه الأصغر من المدرسة، بحسب شبكة إن بي سي نيوز.

وقال جيمس تاربوكس، المدعي العام لمقاطعة بايك، في مؤتمر يوم الأربعاء، إن الصبي "أدلى بتصريحات مزعجة وتهديدية للعديد من الطلاب" قبل اعتقاله.

وأضاف توماس خلال المؤتمر الصحفي أنه بينما كان طالب آخر يؤدي الاختبار، "كان منزعجًا للغاية" مما قاله الطالب البالغ من العمر 14 عامًا، وفي النهاية "أبلغ المعلم بذلك، الذي قام بعد ذلك بنقل المعلومات إلى الإدارة".

ولم يستجب مكتب عمدة مقاطعة بايك على الفور لطلب PEOPLE للتعليق على القضية.

وأصدر المشرف على مجلس التعليم في مقاطعة بايك، الدكتور مارك بازيل، بيانًا صحفيًا يوم الأربعاء قال فيه إن المراهق "تم إخراجه على الفور من المدرسة".

وتابع بازيل: "بعد ذلك، تم القبض على هذا الطالب فيما يتعلق بوفاة أحد أفراد الأسرة في المنزل يوم الاثنين 2 تشرين الأول 2023، ويتعاون النظام المدرسي مع سلطات إنفاذ القانون المحلية في هذا التحقيق المستمر."

آخر الأخبار

منوعات

الـ14

شقيقه

توقيفه

الحقيقة

المرعبة...

قائمة

اغتيالات

تضمنته!

LBCI التالي
مواقف مضحكة لحيوانات برية...يتصرفون كالبشر (صور)
عشرات ملايين الأطفال نزحوا قسرًا بسبب الكوارث المناخية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:14

حضرت جنازة والدها ثم اختفت... وبعد مرور أيام ظهرت الحقيقة المروعة بمساعدة مكتب سيارات أجرة!

LBCI
منوعات
2023-10-03

بلّغ عن اختفاء زوجته... وبعد العثور على جثتها في فناء منزلها ظهرت الحقيقة: هوية القاتل صادمة!

LBCI
منوعات
2023-09-05

عانت من آلام مبرحة بعد ولادتها بعملية قيصرية وبعد سنة ونصف ظهرت الحقيقة... ما عُثر عليه في بطنها ضخم جدا! (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-12

حسين مقشر ضحية الرصاص الطائش من عين الحلوة.. شقيقه يروي اللحظات المرعبة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:14

حضرت جنازة والدها ثم اختفت... وبعد مرور أيام ظهرت الحقيقة المروعة بمساعدة مكتب سيارات أجرة!

LBCI
منوعات
16:02

ابن الـ 15 سنة حطم الرقم القياسي لأطول شعر في العالم: "أشعر بفخر كبير"! (صور)

LBCI
منوعات
14:58

"هل ستقتلين من أجلي؟ "... قصة ابنة الـ 11 سنة التي أجبرتها أمها على قتل زوجها: جريمة تتحول الى فيلم! (فيديو)

LBCI
منوعات
14:11

خدعتها لتعيش معها ثم عذبتها بأبشع الطرق... حرقتها بالماء المغلية وسجنتها وهذه القصة المروعة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-09-20

العثور على دبابة اسرائيلية مسروقة في باحة للخردة

LBCI
اقتصاد
2023-03-10

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز ونفت وجود نقص في مادة الطحين

LBCI
فنّ
2023-08-20

نادين نجيم: عم فضل العزلة على الاختلاط مع أشخاص سلبيين او منافقين!

LBCI
منوعات
2023-10-03

العروسان الهاربان... أنهيا حفل زفافهما ولم يدفعا فاتورة المطعم ثم غادرا البلاد وهذه قصتهما الصادمة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:17

نادي الحكمة ينتكس مرة جديدة مع استقالة لجنته الادارية ودعوة لانتخابات عامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

للفن دورٌ بارز في الحفاظ على البيئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

نسبة مرتفعة من الأسماك يستوردها لبنان.. فهل من خطة لخفض الاستيراد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

بين الطاقة والداخلية...راحِت عالأنهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

فشل الاجماع الاوروبي حول إصلاح نظام الهجرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بين داتا أعداد السوريين وعمل الـ ngo... زياد بارود يشرح كيف يمكن للبنان أن يتحرك ضمن القانون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لا حلول ناجحة لمعضلة النزوح السوري من دون تدخّل إقليمي - دولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إشكال الدورة..هل يتكرر وفي مناطق أخرى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

قتلى واصابات في سجن زحلة.. ماذا حصل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:06

إنخفاض في سعر صفيحة البنزين

LBCI
خبر كاذب
05:32

الخبر يقلق المتابعين.. هل توفي دريد لحام؟

LBCI
امن وقضاء
09:17

قتلى وحالات اختناق في سجن زحلة جراء اندلاع حريق داخله

LBCI
أخبار لبنان
04:19

إشكال الدورة بين اللبنانيين والسوريين... ماذا في المعطيات؟

LBCI
فنّ
05:52

نجوى كرم كما لم تروها سابقاً... "شوفوا ملّا نقزي أكلناها" (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
13:09

قوى الامن توضح التفاصيل كاملة: سجناء افتعلوا الحريق نتيجة احباط عمليّة التحضير للفرار من سجن زحلة

LBCI
حال الطقس
03:20

إحتمال تساقط أمطار محلية... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
منوعات
07:00

اعتداءات جنسية هائلة وحالات اغتصاب... ماذا يحدث خلف جدران إحدى أهم الكليات العسكرية للمراهقين في بريطانيا؟!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More