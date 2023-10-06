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ابن الـ 15 سنة حطم الرقم القياسي لأطول شعر في العالم: "أشعر بفخر كبير"! (صور)
منوعات
2023-10-06 | 16:02
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ابن الـ 15 سنة حطم الرقم القياسي لأطول شعر في العالم: "أشعر بفخر كبير"! (صور)
ابن الـ 15 سنة حطم الرقم القياسي لأطول شعر في العالم: "أشعر بفخر كبير"! (صور)
حصل شاب يبلغ من العمر 15 عامًا على لقب صاحب أطول شعر في العالم لمراهق ذكر، حيث يبلغ طول شعره 4 أقدام و9.5 بوصة.
وقال سيداكديب سينغ شاهال، صاحب الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس، إنه يخصص ساعة لغسل الشعر وتجفيفه وتمشيطه مرتين في الأسبوع، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وقال لموسوعة غينيس: "كان الأمر سيستغرق يومًا كاملاً لولا مساعدة والدتي".
ولم يقم شاهال بقص خصلات شعره الطويل مطلقًا، ولا حتى تسريحة صغيرة، لأسباب دينية. بصفته سيخيًا، يؤكد أن خصلات شعره هي هبة من الله.
وبينما يتبع أقاربه وأصدقاؤه نفس الطقوس، الا أن لا أحد لديه شعر طويل مثل شعره.
عندما أعلن أنه حصل على لقب غينيس للأرقام القياسية، لم يعتقدوا أنه كان جادًا.
وقال شاهال، الذي عادة ما يربط شعره على شكل كعكة ويغطيه بدستار، وهو نوع من أغطية الرأس التقليدية: "لقد اعتقدوا أنني أمازحهم، واحتاج الأمر إلى بعض الأدلة لإقناعهم".
عندما كان أصغر سنًا، كان شاهال يتعرض للمضايقات بسبب شعره، وكان يعتقد سابقًا أنه عندما يكبر، سيقصه في النهاية، لكنه الآن فخور بذلك.
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