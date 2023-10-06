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حضرت جنازة والدها ثم اختفت... وبعد مرور أيام ظهرت الحقيقة المروعة بمساعدة مكتب سيارات أجرة!
منوعات
2023-10-06 | 16:14
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حضرت جنازة والدها ثم اختفت... وبعد مرور أيام ظهرت الحقيقة المروعة بمساعدة مكتب سيارات أجرة!
حضرت جنازة والدها ثم اختفت... وبعد مرور أيام ظهرت الحقيقة المروعة!
تم سجن ساعي البريد "الشرير" الذي سمعته شركة سيارات الأجرة وهو يضرب أم لثلاثة أطفال حتى الموت بدمبل بينما كان تحت تأثير الكوكايين قبل أن يحاول إخفاء جثتها في منزله لمدة 11 يومًا، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وضرب مارك نيكولز، 43 عامًا، إميلي ساندرسون، 50 عامًا، 13 مرة على الأقل بالسلاح بينما كانت تطلب سيارة أجرة لاصطحابها من منزله في شيفيلد، جنوب يوركشاير، في 19 أيار.
وسُمع صوت القاتل في المكالمة متهماً إياها بأنها "سارقة" قبل سماع صرخات إميلي المكبوتة، تليها أربعة ضربات "قوية" في الخلفية.
وشوهدت إميلي آخر مرة من قبل عائلتها في جنازة والدها في نفس اليوم وتم الإبلاغ عن اختفائها بعد بضعة أيام.
وقال المدعي العام السيد سام غرين كيه سي إن الأصوات التي سُمعت في المكالمة كانت أصوات ضرب إميلي حتى الموت بالدمبل. وقال إن إميلي عملت كمرافقة وأن المدعى عليه كان أحد عملائها.
وحُكم على نيكولز اليوم بالسجن مدى الحياة لمدة لا تقل عن 17 عامًا في محكمة شيفيلد كراون بعد أن اعترف بالقتل في جلسة استماع سابقة.
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