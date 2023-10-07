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لدغة عنكبوت أنقذت حياة ابن الـ6 أشهر!

منوعات
2023-10-07 | 04:00
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لدغة عنكبوت أنقذت حياة ابن الـ6 أشهر!
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لدغة عنكبوت أنقذت حياة ابن الـ6 أشهر!

لدغة عنكبوت أنقذت حياة ابن الـ6 أشهر!

كشفت أم كيف أنقذت لدغة عنكبوت حياة طفلها بعد أن دفعت علامات الأنياب الأطباء إلى اكتشاف كتلة مخفية تنمو في صدر الطفل.

وواجهت كورتني هاينز أسوأ كابوس عندما اكتشفت أن أخطر عنكبوت في المملكة المتحدة قد زحف إلى سرير بنتلي البالغ من العمر ستة أشهر وعضه أثناء نومه الشهر الفائت، وفق ما نقل موقع ميرور.

و قامت الشابة البالغة من العمر 25 عامًا، والتي تعيش في غريت أوكلي، إسيكس، بنقل طفلها الصغير إلى مستشفى كولشيستر حيث حدد الأطباء أنها لدغة عنكبوت وعملوا معًا على "تصريف السم" من جسد بنتلي.

لكن العاملين في المستشفى لم يتوقعوا أبدًا اكتشاف كتلة صلبة "بحجم كرة الغولف" تنمو تحت حلمة بنتلي اليسرى، وقالوا إنهم سيحتاجون إلى إجراء عملية جراحية لإزالتها بمجرد أن يقاوم الطفل عدوى اللدغة. 

وتقول كورتني إنه من حسن الحظ أن الورم غير سرطاني، لكنها تخشى أن يتحول في النهاية إلى سرطان إذا ترك دون علاج.
 

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