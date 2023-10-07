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أمر أطفاله بربط حزام الأمان ثم دهس والدتهم وحاول طعنها... وخلال محاكمته خاطبها بغيابها: أنا أسامحك!
منوعات
2023-10-07 | 11:30
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أمر أطفاله بربط حزام الأمان ثم دهس والدتهم وحاول طعنها... وخلال محاكمته خاطبها بغيابها: أنا أسامحك!
أمر أطفاله بربط حزام الأمان ثم دهس والدتهم وحاول طعنها... وخلال محاكمته خاطبها بغيابها: أنا أسامحك!
بعد أن أمر أطفاله بربط حزام الأمان قبل أن يسحق أمهم في سيارة فورد إكسبلورر، أخبر ضحيته التي كانت في غيبوبة أنه يسامحها عند النطق بالحكم يوم الجمعة.
وستيفن غيرالدو، 36 عامًا - الذي حكم عليه بقضاء 25 عامًا خلف القضبان بسبب جريمته الشنيعة في عيد الميلاد - خاطب زوجته المنفصلة عنه، صوفيا غيرالدو، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 41 عامًا، ولم تحضر إلى المحكمة لأنها عانت من "أضرار عصبية شديدة"،ولا يزال في غيبوبة بعد هجوم 27 كانون الأول.
وقال لها: "صوفيا، أسامحك على عدم احترامك لي كزوجك مسبقًا، أسامحك على عدم تكريمي كأب صالح ومحب...أغفر لك، أغفر لك، أغفر لك".
وخارج المحكمة بعد ذلك، قال والد صوفيا، القس تشارلز بروكس، لصحيفة
نيويورك بوست،
إنه وعائلته "شعروا بالفزع" من تصريحات غيرالدو.
وقال بروكس غاضبًا: "إنه متلاعب ومخادع ومنشغل بذاته".
وقال ممثلو الادعاء إن ستيفن غيرالدو حُكم عليه بمحاولة قتل صوفيا، التي صدمها عمدا مع أطفالهما في السيارة، ثم انحنى ليطعنها عبر النافذة. واعترف الزوج بالذنب في أيلول.
وحكم عليه قاضي المحكمة العليا في كوينز، مايكل يافينسكي، بالسجن لمدة 25 عامًا، مع مراقبة لمدة خمس سنوات بعد الإفراج عنه، ومنعه من الاتصال بصوفيا وأطفالهما.
وبعد أن قرأت عائلة الضحية بيانات التأثير العاطفي، قدم غيرالدو اعتذارًا مفترضًا عن أفعاله، لكنه أخبر صوفيا التي كانت غائبة بعد ذلك أنه سامحها.
وقال: "بالنسبة لصوفيا، لم أكن أعتقد أبداً أن هذا سيكون وضعنا الطبيعي الجديد".
وتابع: "من فضلك سامحني على هذا الأذى الذي لا يوصف، والذي لا يمكن تصوره، والذي ألحقته بك. آخر شيء أردت فعله هو إيذاءك بأي شكل. وقال ستيفن: "سأحبك دائمًا، وسيكون لك دائمًا مكان خاص في قلبي، وأدعو الله من أجل شفائك".
ثم أضاف تعليقاته الملتوية "أنا أسامحك".
كما اعتذر أيضًا لأطفالهم الثلاثة الصغار – لكنه استمر بعد ذلك في تقديم "بعض الاقتراحات المفيدة" حول الموضوعات التي يجب على ولي أمرهم الجديد مناقشتها معهم على العشاء – قبل أن يقاطعه القاضي.
ثم طلب غيرالدو من عائلته وأصدقائه "المغفرة"، وقال: "سأبذل قصارى جهدي لكسب واستعادة ثقة الجميع هنا في قاعة المحكمة.
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