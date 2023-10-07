0min

كانت تجد رسائل اباحية على سيارتها يومياً...وما اكتشفته لاحقاً مخيفاً!

كانت تجد رسائل اباحية على سيارتها يومياً...وما اكتشفته لاحقاً مخيفاً!







لكن لعدة أسابيع، استمرت العبارات الجنسية تُكتب على سيارتها، وفق موقع



وبعدها بفترة، اكتشفت ليز البالغة من العمر 40 عاماً من المملكة المتحدة، زوجًا من الملابس الداخلية الوردية المتدلية من مرآة السيارة مع رسالة اباحية.



وخوفًا من التعرض لاعتداء جنسي، اتصلت ليز بالشرطة. وتم بعد أشهر القبض على جيفري بيرك، البالغ من العمر 52 عاماً، والمدان بارتكاب جرائم جنسية عدة.

عثرت ليز هود على رسالة منحرفة على سيارتها في صباح أحد الأيام، فاعتقدت أنهم مراهقين يقومون بمقلب.لكن لعدة أسابيع، استمرت العبارات الجنسية تُكتب على سيارتها، وفق موقع "ذا صن" وبعدها بفترة، اكتشفت ليز البالغة من العمر 40 عاماً من المملكة المتحدة، زوجًا من الملابس الداخلية الوردية المتدلية من مرآة السيارة مع رسالة اباحية.وخوفًا من التعرض لاعتداء جنسي، اتصلت ليز بالشرطة. وتم بعد أشهر القبض على جيفري بيرك، البالغ من العمر 52 عاماً، والمدان بارتكاب جرائم جنسية عدة.