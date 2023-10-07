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حادث سيارة كاد أن يودي بحياة طفل...ولكن ما أنقذه هو ما فعلته والدته: اليكم ما حصل!

حادث سيارة كاد أن يودي بحياة طفل...ولكن ما أنقذه هو ما فعلته والدته: اليكم ما حصل!







وحثت الأمهات والآباء على عدم الاستخفاف بوضع الطفل في الكرسي المخصص له في السيارة، لأن هذا الكرسي هو الذي أنقذ حياة طفلها جاكس.



وشددت أيضًا على أهمية إجراء اختبار الضغط على أحزمة مقعد السيارة الخاصة بالأطفال.



وفي نهار الحادث، كانت الأم متجهة مع طفلها الى منزل والديها، وتأكدت من وضع الطفل في مقعد السيارة المواجه للخلف، وضغطت على أحزمة ابنها للتحقق من الركود.



وحدث الحادث معها في لمح البصر، بطريقة لم تجعلها تتذكر ما حدث معها، بحسب موقع



اذ كل ما تتذكره أنهم نقلوا طفلها جواً الى مستشفى الأطفال في أستراليا، لأن حالته كانت خطيرة. حيث كان يعاني من كسر في الجمجمة، ونزيف في المخ، وارتفاع في الضغط في المخ، وتمزق في أربطة الرقبة.



واضطر الطفل الى إجراء أربع عمليات جراحية، وقضى أربعة أسابيع في المستشفى.



وأدركت الأم حينها أن الأمر كان سيكون أسوأ بكثير لو لم تلتزم بإجراءات السلامة.

شاركت إحدى الأمهات تحذيرًا مهماً بشأن سلامة السيارة مع الآباء الآخرين، بعد أن تعرضت هي وابنها لحادث مروع.وحثت الأمهات والآباء على عدم الاستخفاف بوضع الطفل في الكرسي المخصص له في السيارة، لأن هذا الكرسي هو الذي أنقذ حياة طفلها جاكس.وشددت أيضًا على أهمية إجراء اختبار الضغط على أحزمة مقعد السيارة الخاصة بالأطفال.وفي نهار الحادث، كانت الأم متجهة مع طفلها الى منزل والديها، وتأكدت من وضع الطفل في مقعد السيارة المواجه للخلف، وضغطت على أحزمة ابنها للتحقق من الركود.وحدث الحادث معها في لمح البصر، بطريقة لم تجعلها تتذكر ما حدث معها، بحسب موقع "ذا صن" اذ كل ما تتذكره أنهم نقلوا طفلها جواً الى مستشفى الأطفال في أستراليا، لأن حالته كانت خطيرة. حيث كان يعاني من كسر في الجمجمة، ونزيف في المخ، وارتفاع في الضغط في المخ، وتمزق في أربطة الرقبة.واضطر الطفل الى إجراء أربع عمليات جراحية، وقضى أربعة أسابيع في المستشفى.وأدركت الأم حينها أن الأمر كان سيكون أسوأ بكثير لو لم تلتزم بإجراءات السلامة.