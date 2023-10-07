الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد تجريد منزلهم بالكامل...بق الفراش لا يزال موجوداً وهذه المرة ليس في فرنسا!

منوعات
2023-10-07 | 13:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد تجريد منزلهم بالكامل...بق الفراش لا يزال موجوداً وهذه المرة ليس في فرنسا!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد تجريد منزلهم بالكامل...بق الفراش لا يزال موجوداً وهذه المرة ليس في فرنسا!

بعد تجريد منزلهم بالكامل...بق الفراش لا يزال موجوداً وهذه المرة ليس في فرنسا!

تتعرض باريس لهجوم كبير من بق الفراش، حيث تتواجد في الفنادق والمسارح وخدمات النقل العام.

 

لكن الأمر لا يقتصر على العاصمة الفرنسية فقط، حيث تزدهر الآفات الماصة للدماء في المملكة المتحدة كذلك، وفق موقع "ذا صن".

 

وهذه المخلوقات هي بيضاوية ومسطحة، ولونها بني محمر، وهي بحاجة إلى امتصاص الدم بانتظام من أجل البقاء.

 

والبشر ليسوا هدفهم الوحيد، فهم يهاجمون أي حيوانات ذات دم دافئ، بما في ذلك الطيور.

 

وتقول احدى الأمهات التي تعيش في شرق لندن، ان ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات، والتي تعاني من مرض المناعة الذاتية، تعرضت لعضتين صغيرتين.

 

ولم تعرف سببها الا بعد أن تفاقمت، وأخذت الطفلة الى الطبيب الذي قال لها انها من بق الفراش.

 

وبعدها، حرصت الأم على غسل كل الأقمشة من خلال الغلي، واتصلت بخبير بق الفراش لتبخير المنزل بأكمله.

 

وطُلب منهم ترك المنزل لمدة أسبوعين أثناء مرحلة وفاة البق.

 

وبعد كل هذه المعاملات، لم يتخلصوا نهائياً من بق الفراش.

 

واكتشفوا لاحقاً أن الحشرات كانت قادمة من المنزل المجاور من خلال جدار مشترك.

 

فاضطروا لازالة الجدار والأثاث بالكامل، ما نتج عن تكلفتهم مبالغ باهظة منذ أن بدأوا بمعالجة الموضوع. ومنذ ذلك الحين، لم يروا البق مجدداً.

آخر الأخبار

منوعات

بق

فراش

LBCI التالي
لدغة عنكبوت أنقذت حياة ابن الـ6 أشهر!
حضرت جنازة والدها ثم اختفت... وبعد مرور أيام ظهرت الحقيقة المروعة بمساعدة مكتب سيارات أجرة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:13

إغلاق سبع مدارس في فرنسا جراء انتشار بقّ الفراش

LBCI
منوعات
2023-10-05

ذعر "بق الفراش" يجتاح باريس وارتفاع في معدلات الإصابة!

LBCI
منوعات
2023-08-16

المئات من حشرات "البق" تغطي مريض مقيّد في الفراش... وفيديو يفضح مكان المستشفى وتفاصيل الحادثة! (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
11:58

وصفة سهلة ولذيذة على طريقة الشيف حنا طويل...اليكم كيفية تحضير "ستيك بقر محشية" (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:38

أساتذتها كانوا يسخرون من اسمها...ولهذا السبب قررت استبداله!

LBCI
منوعات
13:57

نجا بأعجوبة من حريق في صغره أثناء نومه...وهذا ما حصل معه!

LBCI
منوعات
12:30

خلال نومها في القطار وقف فوقها واعتدى عليها بأسلوب "مريض" ولا يصدق!

LBCI
منوعات
12:26

حادث سيارة كاد أن يودي بحياة طفل...ولكن ما أنقذه هو ما فعلته والدته: اليكم ما حصل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:43

الكاتب والمحلل السياسي خالد باطرفي للـLBCI: المواجهة العسكرية ليست لصالح الفلسطينيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

ردود الفعل على طوفان الأقصى بين الدعم والادانة والدعوة للتهدئة

LBCI
منوعات
11:40

كانت تجد رسائل اباحية على سيارتها يومياً...وما اكتشفته لاحقاً مخيفاً!

LBCI
منوعات
2023-09-08

كانت جدته البالغة 100 سنة مقعدة ومصابة بالخرف... قطع رأسها بفأس ودوافعه صادمة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

هل البلديات قادرة على تطبيق تعاميم "الداخلية" بخصوص النازحين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

مؤتمر الكتلة الوطنية: اللامركزية وحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

البرك الزراعية نعمة إلا اذا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

رياض قهوجي للـLBCI: حماس اليوم كانت بمستوى جيش نظامي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

إيران تدعم عملية "حماس" ضد إسرائيل... وهذا ما قاله المتخصص بالشأن الايراني حكم أمهز للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

ردود الفعل على طوفان الأقصى بين الدعم والادانة والدعوة للتهدئة

LBCI
أخبار دولية
14:07

في ناغورنو كاراباخ رحلة تهجير عاشها سكانها الأرمن بعد حربهم الأخيرة مع باكو... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
14:06

"طوفان الأقصى" بعد خمسين عامًا بالتمام على حرب ٦ أكتوبر وبالمباغتة نفسها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

عملية "طوفان الأقصى" صدمت الاعلام الاسرائيلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:30

مسؤول نجمة داود الحمراء: عدد القتلى في عملية حماس في غلاف غزة كبير ولا نستطيع حصره الآن

LBCI
خبر عاجل
01:09

القائد العام للقسام: نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" والضربة الأولى تجاوزت 5 آلاف صاروخ

LBCI
خبر عاجل
10:34

كتائب القسام تصدر بيانًا حول "طوفان القدس"... هذا ما جاء فيه

LBCI
خبر عاجل
01:52

هيئة البث الاسرائيلية: مسلّحون من حماس يسيطرون على مركز للشرطة في سديروت وسقوط جرحى في تبادل لإطلاق النار ووزير الدفاع يوافق على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط

LBCI
آخر الأخبار
04:30

القناة 12 الإسرائيلية عن الجيش: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في قطاع غزة

LBCI
خبر عاجل
01:18

الجيش الإسرائيلي: نعلن حالة الحرب بعد تسلل فلسطينيين إلى قلب إسرائيل

LBCI
فنّ
05:42

منشور اليسا عن "حال الأمة الإسلاميّة" يشعل الانترنت.. هل أخطأت؟

LBCI
خبر عاجل
05:30

رويترز: مقتل 22 إسرائيليّاً على الأقل حتى الآن خلال عملية التسلل الى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More