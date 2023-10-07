نجا بأعجوبة من حريق في صغره أثناء نومه...وهذا ما حصل معه!

نجا شاباً يبلغ من العمر 19 عامًا بأعجوبة من حريق، أدى إلى حرق 80% من جسده.

اذ فقد زيد غارسيا، من الولايات المتحدة، يديه وعينيه وذراعه اليمنى عندما كان في الثانية من عمره، بعد أن سقطت شمعة على بطانيته أثناء نومه، بحسب موقع "ديلي ميل".

وقال الأطباء إنه لن ينجو أبدًا من حروق الدرجة الرابعة. ولكن بعد عدد لا يحصى من العمليات وترقيع الجلد، تغلب الطفل الصغير على الصعاب.

والآن، حقق زيد حلمه بالانضمام الى الشرطة في تكساس بعد أن انضم الى مركزهم وتعرف على المهام التي يقومون بها.

ويُذكر أن الشاب الذي حاول الانتحار في صغره بسبب حالته، كان قد فقد بصره أثناء الحادثة، ويأمل أن يستعيد رؤيته قريباً.