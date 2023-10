شهدت مناطق مختلفة من العالم، يوم السبت، هزات أرضية قوية، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية.



وفي هذا السياق، سارع عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، والذي أثارت توقعاته القلق والذعر على مستوى العالم في وقت السابق، إلى التعليق والتحذير بشأن الأنشطة الزلزالية الإضافية.



وكشف عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، عبر حسابه على "X" إلى أنه "تنبأ سابقاً بحدوث هذا التسلسل من الزلازل"، مضيفاً: "من المرجح أن تستمر الهزات الارتدادية في الأيام المقبلة. في حين يبدو أن 6.5 درجة (على مقياس ريختر) السابقة هي الصدمة الرئيسية، فمن المحتمل حدوث هزة قوية أخرى. تحسبوا وكونوا في حالة تأهب".



وعلى الرغم من إصرار الجيولوجيين على أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل، إلا أن هوغربيتس يرد باستمرار على منتقديه، مؤكدًا شرعية نظريته التي تشير إلى أن حركة الكواكب وموضعها هي المسؤولة عن الأحداث الزلزالية على الأرض.

