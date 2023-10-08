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العشرات من الحيوانات البرية تزرع الفوضى خلال رحلة جوية... وهذا ما حصل! (فيديو)
منوعات
2023-10-08 | 05:28
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العشرات من الحيوانات البرية تزرع الفوضى خلال رحلة جوية... وهذا ما حصل! (فيديو)
العشرات من الحيوانات البرية تزرع الفوضى خلال رحلة جوية... وهذا ما حصل! (فيديو)
أُوقِف موظف في مطار بانكوك عن العمل بعد أن صعد شخصان على متن رحلة متجهة إلى تايوان يوم الأربعاء مع ما يقرب من 30 حيوانًا بريًا مختبئًا في أمتعتهم، مما أدى إلى حدوث فوضى خلال الرحلة حيث تمكنت بعض الحيوانات من الفرار.
ونشرت وسائل الإعلام التايلاندية تفاصيل حول الحادث المزعج على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التايلاندية من بانكوك إلى تايبيه، حيث لاحظ الركاب حيوانات مختلفة تتجول بحرية في المقصورة، بينها ثعلب الماء.
وأعلنت السلطات التايوانية، الخميس، أنها صادرت 28 سلحفاة، واثنتين من ثعالب الماء، وحيوان الغرير، واثنين من القوارض مجهولة الهوية، عقب وصول الطائرة إلى مطار تايوان.
وتحقق السلطات مع شخصين يشتبه في تورطهما في تهريب الحيوانات.
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