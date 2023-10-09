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عضّه ثعبان في ساقه دون أن يُدرك...وهذا ما حصل بعد أيام!

عضّه ثعبان في ساقه دون أن يُدرك...وهذا ما حصل بعد أيام!







وأخبر الأطباء ديف كراكر أنه محظوظ لأنه بقي على قيد الحياة بعد تعرضه لعضة الثعبان. فهو لم يُلاحظ أن شيئاً ما قد عضّه الا بعد أيام.



اذ عاد إلى المنزل وكانت ساقه اليمنى منتفخة وتؤلمه، فأخذ بعض المضادات الحيوية بعد استشارة الأطباء، لكنها لم تنفعه.



وبعد أيام، لاحظ ديف البالغ 62 عاماً رائحة كريهة تنبعث من سيارته. وعندما أزال اللوحة، وجد ثعبانًا مشوهًا يبلغ طوله حوالي 46 سنتيمتر. فأدرك حينها ما الذي عضّه، وأنه كان يحمل سم الأفعى في ساقه.



فعاد إلى المستشفى حيث تم إعطاؤه العلاج اللازم.



وتفاجأوا الأطباء أنه لم يفقد ساقه، وقالوا له أنه كان سيموت خلال 48 ساعة.

تعرّض أب لولدين لعضة ثعبان كان يختبئ في دراجته النارية أثناء رحلته عبر اوروبا، بحسب موقع "ذا صن" وأخبر الأطباء ديف كراكر أنه محظوظ لأنه بقي على قيد الحياة بعد تعرضه لعضة الثعبان. فهو لم يُلاحظ أن شيئاً ما قد عضّه الا بعد أيام.اذ عاد إلى المنزل وكانت ساقه اليمنى منتفخة وتؤلمه، فأخذ بعض المضادات الحيوية بعد استشارة الأطباء، لكنها لم تنفعه.وبعد أيام، لاحظ ديف البالغ 62 عاماً رائحة كريهة تنبعث من سيارته. وعندما أزال اللوحة، وجد ثعبانًا مشوهًا يبلغ طوله حوالي 46 سنتيمتر. فأدرك حينها ما الذي عضّه، وأنه كان يحمل سم الأفعى في ساقه.فعاد إلى المستشفى حيث تم إعطاؤه العلاج اللازم.وتفاجأوا الأطباء أنه لم يفقد ساقه، وقالوا له أنه كان سيموت خلال 48 ساعة.