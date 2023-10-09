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"أصبح جسدي مغطى باللدغات"... سائحة تروي تفاصيل إجازتها المدمرة بسبب "بق الفراش"! (صور)

منوعات
2023-10-09 | 04:49
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&quot;أصبح جسدي مغطى باللدغات&quot;... سائحة تروي تفاصيل إجازتها المدمرة بسبب &quot;بق الفراش&quot;! (صور)
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"أصبح جسدي مغطى باللدغات"... سائحة تروي تفاصيل إجازتها المدمرة بسبب "بق الفراش"! (صور)

"أصبح جسدي مغطى باللدغات"... سائحة تروي تفاصيل إجازتها المدمرة بسبب "بق الفراش"! (صور)

كشفت إحدى السائحات في فرنسا أن إجازتها قد تدمرت بسبب بق الفراش المنتشر في باريس.

وفي التفاصيل، خططت بوني كلير لقضاء إجازة لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء أوروبا، لكن عطلة أحلامها أصبحت ملوثة بسبب تفشي بق الفراش "على نطاق واسع" في كل أنحاء البلاد. 

وتُركت كلير مغطاة بالقروح الحمراء بعد أن امتلأ فندقها في باريس بالبق.

وقالت لصحيفة "ذا صن": "لقد لاحظت وجود بق الفراش لأول مرة بعد ليلتي الثانية في فندقي، على الرغم من أنني لم أكن أعرف ما إذا كان بق الفراش أم لا"، موضحة أن بعد إخبار الفندق عمّا حصل معها، أصروا على أنها مجرد حشرات البعوض".

وأضافت بوني: "لم أسمع من قبل عن البعوض في باريس، ولم أواجه هذا النوع من رد الفعل من قبل"، مشيرةً إلى أن بق الفراش قد "دمّر إقامتها في باريس، حيث كانت مغطاة من الرأس إلى أخمص القدمين في اللدغات، وكان لديها رد فعل تحسسي تجاهها".

ويمكن للمخلوقات المثيرة للاشمئزاز أن تختبئ في العديد من الأماكن في جميع أنحاء المنزل بما في ذلك إطارات السرير والمراتب والأثاث والملابس وخلف الصور وتحت قطع فضفاضة من ورق الحائط.

ويُعتقد أيضًا أنها أصبحت مقاومة للمبيدات الحشرية وقد يحتاج خبراء مكافحة الآفات إلى عدة زيارات إلى العقار لأن العلاجات لا تنجح دائمًا في المرة الأولى.
 
Bonnie had been enjoying her European excursion before the bugs attacked
 
She was covered in welts across her body
 
Bonnie suffered bites on her cheeks, neck, and elsewhere on her body
 
 

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