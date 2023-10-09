"أصبح جسدي مغطى باللدغات"... سائحة تروي تفاصيل إجازتها المدمرة بسبب "بق الفراش"! (صور)

بق الفراش ظهر على ثياب امرأة...وهكذا قفز عليها!

بق الفراش ظهر على ثياب امرأة...وهكذا قفز عليها!

عضّه ثعبان في ساقه دون أن يُدرك...وهذا ما حصل بعد أيام!