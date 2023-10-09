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حشرات بق الفراش تنتشر في مترو أنفاق لندن... وسيدة توثّق اللحظة التي قفزت فيها الحشرة عليها!

حشرات بق الفراش تنتشر في مترو أنفاق لندن... وسيدة توثّق اللحظة التي قفزت فيها الحشرة عليها!





ونشرت المرأة مقطعًا للبق وهو يتسلق عليها ويقف على بنطالها.



وتستعد شركات الطيران والفنادق في جميع أنحاء المملكة المتحدة لغزو البق الآتي من باريس.



وتظهر مقاطع مصوّرة من العاصمة الفرنسية، هذه الحشرات وهي تزحف عبر أغطية أسرّة الفنادق، وطاولات المقاهي، وعربات المترو.



وتقوم إحدى سلاسل الفنادق الكبرى في المملكة المتحدة باستجواب الضيوف لمعرفة ما اذا كانوا قادمين من فرنسا، لاتخاذ الاجراءات اللازمة.



وقالت الخطوط الجوية الفرنسية، التي تسير ست رحلات يومياً من باريس إلى لندن، إنها ستوقف أي طائرة إذا تم رصد بق الفراش على متنها.



ويحذر الخبير نيكولا رو دي بيزيو من أن بق الفراش الباريسي مقاوم للمبيدات الحشرية، وقتلهم صعب جداً.

غزت حشرات بق الفراش مترو أنفاق لندن حيث ظهرت وهي تقفز على ساق امرأة، وفقاً لموقع "ذا صن" ونشرت المرأة مقطعًا للبق وهو يتسلق عليها ويقف على بنطالها.وتستعد شركات الطيران والفنادق في جميع أنحاء المملكة المتحدة لغزو البق الآتي من باريس.وتظهر مقاطع مصوّرة من العاصمة الفرنسية، هذه الحشرات وهي تزحف عبر أغطية أسرّة الفنادق، وطاولات المقاهي، وعربات المترو.وتقوم إحدى سلاسل الفنادق الكبرى في المملكة المتحدة باستجواب الضيوف لمعرفة ما اذا كانوا قادمين من فرنسا، لاتخاذ الاجراءات اللازمة.وقالت الخطوط الجوية الفرنسية، التي تسير ست رحلات يومياً من باريس إلى لندن، إنها ستوقف أي طائرة إذا تم رصد بق الفراش على متنها.ويحذر الخبير نيكولا رو دي بيزيو من أن بق الفراش الباريسي مقاوم للمبيدات الحشرية، وقتلهم صعب جداً.