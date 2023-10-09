أنشأوا كنيسة وهمية وباعوا "علاجا" لمحاربة كورونا... العلاج كان مكونا من مواد سامة وهذه القصة المرعبة! (فيديو)

حكمت محكمة اتحادية في ميامي على أب وأبنائه الثلاثة بالسجن لمدة تصل إلى 12 عامًا لكسبهم مليون دولار عن طريق بيع مواد تبييض سامة باعتبارها "علاجًا معجزة" لفيروس كورونا من خلال كنيسة وهمية.
وأدين مارك غرينون (65 عاما) وأبناؤه جوناثان (37 عاما) وجوزيف (35 عاما) وغوردون (29 عاما) بالتآمر للاحتيال على الحكومة الأميركية وإدارة الغذاء والدواء الأميركية من خلال توزيع دواء غير معتمد ومسمى بشكل خاطئ، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
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وتلقى جوناثان وغوردون أحكامًا بالسجن لمدة 12 عامًا بعد إدانتهما بتهمتين تتعلقان بانتهاك أوامر المحكمة الفيدرالية التي تطالبهما بالتوقف عن بيع الدواء، بينما تلقى الأب مارك وابنه الآخر جوزيف غرينون أحكامًا بالسجن لمدة خمس سنوات.
بدأت العائلة، التي تعيش جميعها في برادنتون بولاية فلوريدا، في بيع المحلول المعدني المعجزة (MMS) - وهو محلول كيميائي يحتوي على كلوريت الصوديوم الذي يتحول عند مزجه بالماء ومنشط حمض الستريك إلى ثاني أكسيد الكلور - وهو مبيض قوي.
وادعى آل غرينون أن تناول رسائل الوسائط المتعددة يمكن أن يعالج ويمنع ويعالج كوفيد-19.
وتم بيع المنتج بعد أن أنشأ الرباعي موقعًا إلكترونيًا مزيفًا لكنيسة فلوريدا، والذي خدع آلاف الأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في عام 2010. واستمرت المبيعات طوال جائحة كوفيد.
ولم توافق إدارة الأدوية الفيدرالية مطلقًا على خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS) لعلاج فيروس كورونا (COVID-19)، أو لأي استخدام آخر، وحثت المستهلكين بشدة على عدم شراء أو استخدام رسائل الوسائط المتعددة (MMS) لأي سبب من الأسباب.
وأوضح كيف أن استهلاك رسائل الوسائط المتعددة يشبه شرب مواد التبييض ويمكن أن يسبب آثارًا جانبية خطيرة، بما في ذلك القيء الشديد والإسهال وانخفاض ضغط الدم الذي يهدد الحياة.
في نيسان 2020، اتخذ الفيدراليون إجراءات صارمة ضد الشركة بعد أن تحدى آل غرينون أوامر إدارة الغذاء والدواء بالتوقف عن توزيع المادة السامة.
وأدى تحديهم لأمر المحكمة في النهاية إلى توجيه تهم جنائية ومداهمة منزلهم في برادنتون، جنوب خليج تامبا، حيث عثر المحققون على أسلحة محملة، وما يقرب من 10000 رطل من مسحوق كلوريت الصوديوم وآلاف زجاجات رسائل الوسائط المتعددة.
وتم القبض على جوناثان وغوردون في برادنتون، وهرب جوزيف إلى كولومبيا، حيث تم تسليمه لاحقًا من قبل السلطات الكولومبية.
واختار آل غرينون تمثيل أنفسهم خلال محاكمتهم في تموز، ولم يقولوا أي شيء طوال الإجراءات حتى أصدرت هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصاً حكمها، عندما قال جوزيف للمحكمة: "سنستأنف".
وطوال المحاكمة، صور المدعون عائلة غرينون على أنهم محتالون يستخدمون موقع "كنيسة سفر التكوين الثاني للصحة والشفاء" كواجهة للاحتيال على المستهلكين والحكومة الأميركية.
وباعت عائلة غرينون عشرات الآلاف من زجاجات رسائل الوسائط المتعددة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك للمستهلكين في جميع أنحاء جنوب فلوريدا.
وخلال محاكمة تموز، شاهدت هيئة المحلفين صورًا ومقاطع فيديو لسقيفة متهدمة قذرة في الفناء الخلفي لمنزل جوناثان غرينون حيث كانوا يصنعون رسائل الوسائط المتعددة الخاصة بهم.
وأظهرت هذه الصور عشرات البراميل الكيميائية الزرقاء التي تحتوي على ما يقرب من 10 آلاف رطل من مسحوق كلوريت الصوديوم، وآلاف زجاجات رسائل الوسائط المتعددة، ومواد أخرى تستخدم في تصنيع وتوزيع رسائل الوسائط المتعددة.
حتى أن البراميل الكيميائية الزرقاء التي تحتوي على مسحوق كلوريت الصوديوم كانت تحتوي على ملصقات تحذيرية تنصح بأن المنتج سام وقابل للاشتعال وخطير للغاية للاستهلاك.
واستخدم الأقارب مقاطع فيديو لجذب العملاء، حيث روجوا لرسائل الوسائط المتعددة كعلاج لـ 95 بالمائة من الأمراض المعروفة في العالم، بما في ذلك السرطان ومرض الزهايمر والسكري وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وسرطان الدم، على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء لم توافق على استخدام رسائل الوسائط المتعددة لأي استخدام على الإطلاق.
وقال المدعي العام جون شيبلي خلال المرافعات الختامية في المحاكمة: "إن مخطط المحلول المعدني المعجزة بأكمله مبني على الخداع وخيانة الأمانة".
وباع آل غرينون المنتج تحت ستار "كنيسة التكوين الثاني للصحة والشفاء"، وهو كيان أنشأوه لتجنب التنظيم الحكومي لرسائل الوسائط المتعددة وحماية أنفسهم من الملاحقة القضائية.
وأوضح شيبلي أن الكنيسة المزيّفة "جعلت من الصعب على إدارة الغذاء والدواء والحكومة منع الأسرة من بيع زيت الثعبان".
ووصف شيبلي وزميله المدعي العام مايكل هومر كيف أطلق آل غرينون على أنفسهم اسم "الأساقفة" وقاموا بترويج رسائل الوسائط المتعددة على أنها "أسرار مقدسة" للمستهلكين في جنوب فلوريدا وأجزاء أخرى من الولايات المتحدة مقابل "التبرع" لكنيسة سفر التكوين.
وعلى موقع Genesis الإلكتروني، تم ذكر كيف أنه لا يمكن الحصول على رسائل الوسائط المتعددة إلا من خلال "التبرع" لشركة Genesis، ولكن تم تحديد مبالغ التبرع لطلبات رسائل الوسائط المتعددة بمبالغ محددة بالدولار، وكانت إلزامية، مما يجعل مبالغ التبرع أساسًا أسعار مبيعات.
وتصف المواقع الإلكترونية الخاصة بـ Genesis Genesis بأنها "كنيسة غير دينية"، واعترف مارك غرينون بأن Genesis "لا علاقة له بالدين"، وأنه أسس Genesis "لتشريع استخدام رسائل الوسائط المتعددة" وتجنب "الذهاب إلى السجن".
هذا وقامت عائلة غرينون بتصنيع المحلول في سقيفة في الفناء الخلفي وكانوا يبيعون المادة بالفعل كعلاج للاضطرابات الأخرى قبل جائحة كوفيد-19.
وكان مارك غرينون موضوعًا لكشف ABC 20/20 مرة أخرى في عام 2016، لكنه استمر في الترويج للمنتج لمدة أربع سنوات أخرى.
وفي المحكمة، تم الكشف عن كيف كانت الأسرة تجني ما متوسطه 32 ألف دولار شهريًا قبل وصول جائحة كوفيد-19 إلى أميركا.
ومع ذلك، ارتفعت الطلبات بشكل كبير مع بدء انتشار فيروس كورونا ووصلت أرباحهم إلى 132 ألف دولار شهريًا.
وقد تكون تصرفات عائلة غرينون قد تسببت في وفيات متعددة على مر السنين، حيث قالت إدارة المخدرات الفيدرالية إنها تلقت تقارير عديدة عن أشخاص يحتاجون إلى دخول المستشفى، وتطورت حالاتهم إلى تهديد للحياة، وحتى الموت بعد شرب رسائل الوسائط المتعددة.
وكانت القضية الجنائية المرفوعة في نيسان 2020 أول إجراء تنفيذي متعلق بالوباء في فلوريدا.
وعندما كانت القضية تمر عبر النظام القضائي، هدد آل غرينون القاضي الفيدرالي الذي يرأس القضية، وهددوا بأنه إذا حاولت الحكومة تنفيذ أوامر المحكمة بوقف توزيع رسائل الوسائط المتعددة، فإن آل غرينون سوف "يلتقطون الأسلحة" ويحرضون لمجزرة".