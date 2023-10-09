الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
25
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
25
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
المتحدث باسم القسام: سنخاطب العدو باللغة التي يعرفها وكل استهداف لشعبنا بدون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين
المتحدث باسم القسام: سنخاطب العدو باللغة التي يعرفها وكل استهداف لشعبنا بدون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين
تحذير من غزو البق "المقاوم للمبيدات الحشرية" في هذا البلد!
منوعات
2023-10-09 | 09:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تحذير من غزو البق "المقاوم للمبيدات الحشرية" في هذا البلد!
تحذير من غزو البق "المقاوم للمبيدات الحشرية" في هذا البلد!
حذر أحد خبراء بق الفراش من أن بريطانيا تواجه غزوًا لبق الفراش "الفائق" المتحول من باريس، حيث أصبحت الآفات الفرنسية محصنة ضد المبيدات الحشرية.
ويقول نيكولا رو دي بيزيو، الذي يعمل في شركة لمكافحة الآفات في فرنسا، إن مصاصي الدماء سيئي السمعة الذين يتسببون في مشاكل في العاصمة الفرنسية "أصبح قتلهم أصعب من أي وقت مضى".
وبحسب ما ورد، فإن هذا النوع، الذي أحدث فوضى في شبكة النقل بالمدينة وأدى إلى رفض العمال الذهاب إلى العمل، يقاوم المبيدات الحشرية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه شركات الفنادق والنقل في المملكة المتحدة للقيام بعمل إضافي.
وحذر نيكولاس، الذي يعمل في موقع Badbugs، من أن "قتلها أصعب من أي وقت مضى".
آخر الأخبار
منوعات
"المقاوم
للمبيدات
الحشرية"
البلد!
التالي
تغير المناخ العامل الرئيسي المسبب لخطر انقراض البرمائيات
العشرات من الحيوانات البرية تزرع الفوضى خلال رحلة جوية... وهذا ما حصل! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-25
خافوا من أن يعود إلى الحياة فقتلوه ودفنوه بشكل مرعب... العثور على جثة "طفل مصاص دماء" في هذا البلد!
منوعات
2023-09-25
خافوا من أن يعود إلى الحياة فقتلوه ودفنوه بشكل مرعب... العثور على جثة "طفل مصاص دماء" في هذا البلد!
0
امن وقضاء
2023-09-24
لقاء ثلاثي في بيروت بحث تصعيد المقاومة الفلسطينية ضد "الاحتلال" الاسرائيلي
امن وقضاء
2023-09-24
لقاء ثلاثي في بيروت بحث تصعيد المقاومة الفلسطينية ضد "الاحتلال" الاسرائيلي
0
أمن وقضاء
2023-09-13
مخدّرات ودولارات مزيّفة ضبطتها عناصر حاجز ضهر البيدر بحوزة شخصين كانا متّجهَين من البقاع إلى بيروت على متن "باص"
أمن وقضاء
2023-09-13
مخدّرات ودولارات مزيّفة ضبطتها عناصر حاجز ضهر البيدر بحوزة شخصين كانا متّجهَين من البقاع إلى بيروت على متن "باص"
0
آخر الأخبار
2023-09-03
جعجع خلال قداس شهداء المقاومة: رغم كل إرتكابات محور الممانعة نجد أن البعض ما زال مصرًا على القيام بصفقات مع حزب الله وكأنه "ما صار في" كحالة أو عين إبل أو عين الرمانة أو 7 أيار وكبتاغون وتهريب وفساد بغية تغطية صفقة محتملة
آخر الأخبار
2023-09-03
جعجع خلال قداس شهداء المقاومة: رغم كل إرتكابات محور الممانعة نجد أن البعض ما زال مصرًا على القيام بصفقات مع حزب الله وكأنه "ما صار في" كحالة أو عين إبل أو عين الرمانة أو 7 أيار وكبتاغون وتهريب وفساد بغية تغطية صفقة محتملة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:37
بعد أن سُرقت كاميرته تلقى اتصالا صادما من الشرطة... السارق ترك له رسالة لا تُصدّق!
منوعات
12:37
بعد أن سُرقت كاميرته تلقى اتصالا صادما من الشرطة... السارق ترك له رسالة لا تُصدّق!
0
منوعات
12:09
عرف كلبها أنها حامل قبلها... ما حصل معها غريب جدا!
منوعات
12:09
عرف كلبها أنها حامل قبلها... ما حصل معها غريب جدا!
0
منوعات
11:55
عريس حاول أن يبدو طريفا خلال قراءة عهود الزواج لكن نكتته انقلبت عليه... ما كتبه على الورقة صدم العروس! (فيديو)
منوعات
11:55
عريس حاول أن يبدو طريفا خلال قراءة عهود الزواج لكن نكتته انقلبت عليه... ما كتبه على الورقة صدم العروس! (فيديو)
0
منوعات
10:31
أداروا "إمبراطورية مخدرات" من داخل شاحنة آيس كريم... عائلة مرعبة أقلقت قرية بأكملها: من يبلّغ عنهم هكذا يكون مصيره!
منوعات
10:31
أداروا "إمبراطورية مخدرات" من داخل شاحنة آيس كريم... عائلة مرعبة أقلقت قرية بأكملها: من يبلّغ عنهم هكذا يكون مصيره!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-10-08
حزب الله أعاد نصب الخيمة التي تم قصفها صباحا
أمن وقضاء
2023-10-08
حزب الله أعاد نصب الخيمة التي تم قصفها صباحا
0
منوعات
2023-09-22
عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!
منوعات
2023-09-22
عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
غزة تحضر في كفرشوبا وحزب الله يستعيد خيمته
تقارير نشرة الاخبار
14:50
غزة تحضر في كفرشوبا وحزب الله يستعيد خيمته
0
أخبار دولية
09:01
نتنياهو: رد إسرائيل على هجوم حماس سيغير الشرق الأوسط
أخبار دولية
09:01
نتنياهو: رد إسرائيل على هجوم حماس سيغير الشرق الأوسط
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:11
كيف تبدو الاجواء اليوم على الحدود الجنوبية ؟
تقارير نشرة الاخبار
08:11
كيف تبدو الاجواء اليوم على الحدود الجنوبية ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
اليوم الثالث من المعارك في غلاف قطاع غزة...ماذا في آخر التطورات الميدانية؟
تقارير نشرة الاخبار
08:03
اليوم الثالث من المعارك في غلاف قطاع غزة...ماذا في آخر التطورات الميدانية؟
0
أخبار لبنان
07:13
رعد: هذا الكيان الموقت آن له أن يزول
أخبار لبنان
07:13
رعد: هذا الكيان الموقت آن له أن يزول
0
أخبار لبنان
06:07
استنفار على الحدود الجنوبية ... ومراكز عسكرية في المستوطنات
أخبار لبنان
06:07
استنفار على الحدود الجنوبية ... ومراكز عسكرية في المستوطنات
0
تقارير نشرة الاخبار
16:28
اسرائيل ونظامها الدفاعي.. أوهام؟
تقارير نشرة الاخبار
16:28
اسرائيل ونظامها الدفاعي.. أوهام؟
0
تقارير نشرة الاخبار
16:14
ما قصة فيديو "الهروب الجماعي" في إسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
16:14
ما قصة فيديو "الهروب الجماعي" في إسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
غزة تحضر في كفرشوبا وحزب الله يستعيد خيمته
تقارير نشرة الاخبار
14:50
غزة تحضر في كفرشوبا وحزب الله يستعيد خيمته
0
أخبار لبنان
14:48
بعد رد المدفعية الاسرائيلية على الخيمة التابعة للحزب... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
14:48
بعد رد المدفعية الاسرائيلية على الخيمة التابعة للحزب... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
فيرشتابن بطل العالم للمرة الثالثة على التوالي في الفورميلا 1
تقارير نشرة الاخبار
14:17
فيرشتابن بطل العالم للمرة الثالثة على التوالي في الفورميلا 1
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:13
الجيش الإسرائيلي يستهدف برج مراقبة لحزب الله (فيديو)
خبر عاجل
10:13
الجيش الإسرائيلي يستهدف برج مراقبة لحزب الله (فيديو)
2
خبر عاجل
09:46
القصف الإسرائيلي طال الطريق العام عند مثلث مروحين (فيديوهات)
خبر عاجل
09:46
القصف الإسرائيلي طال الطريق العام عند مثلث مروحين (فيديوهات)
3
تقارير نشرة الاخبار
16:14
ما قصة فيديو "الهروب الجماعي" في إسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
16:14
ما قصة فيديو "الهروب الجماعي" في إسرائيل؟
4
امن وقضاء
08:43
أدرعي: الجيش الاسرائيلي قتل عددًا من مسلحين اجتازوا الحدود من الأراضي اللبنانية والمروحيات تشنّ غارات في المنطقة
امن وقضاء
08:43
أدرعي: الجيش الاسرائيلي قتل عددًا من مسلحين اجتازوا الحدود من الأراضي اللبنانية والمروحيات تشنّ غارات في المنطقة
5
خبر عاجل
11:42
مصدر أمني لبناني لـ"العربية": مقتل أحد عناصر حزب الله بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
خبر عاجل
11:42
مصدر أمني لبناني لـ"العربية": مقتل أحد عناصر حزب الله بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
6
خبر عاجل
10:25
على وقع تعرّض مناطق حدودية للقصف.. الجيش اللبناني يدعو المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر
خبر عاجل
10:25
على وقع تعرّض مناطق حدودية للقصف.. الجيش اللبناني يدعو المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر
7
خبر عاجل
09:38
قصف مدفعي إسرائيلي قرب موقع الراهب العسكري على أطراف بلدة عيتا الشعب يترافق مع تحليق كثيف لطيران الاستطلاع الاسرائيلي فوق أجواء مروحين
خبر عاجل
09:38
قصف مدفعي إسرائيلي قرب موقع الراهب العسكري على أطراف بلدة عيتا الشعب يترافق مع تحليق كثيف لطيران الاستطلاع الاسرائيلي فوق أجواء مروحين
8
خبر عاجل
12:31
وزير التربية يعلق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية
خبر عاجل
12:31
وزير التربية يعلق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More