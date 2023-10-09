تحذير من غزو البق "المقاوم للمبيدات الحشرية" في هذا البلد!

حذر أحد خبراء بق الفراش من أن بريطانيا تواجه غزوًا لبق الفراش "الفائق" المتحول من باريس، حيث أصبحت الآفات الفرنسية محصنة ضد المبيدات الحشرية.ويقول نيكولا رو دي بيزيو، الذي يعمل في شركة لمكافحة الآفات في فرنسا، إن مصاصي الدماء سيئي السمعة الذين يتسببون في مشاكل في العاصمة الفرنسية "أصبح قتلهم أصعب من أي وقت مضى".وبحسب ما ورد، فإن هذا النوع، الذي أحدث فوضى في شبكة النقل بالمدينة وأدى إلى رفض العمال الذهاب إلى العمل، يقاوم المبيدات الحشرية.ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه شركات الفنادق والنقل في المملكة المتحدة للقيام بعمل إضافي.وحذر نيكولاس، الذي يعمل في موقع Badbugs، من أن "قتلها أصعب من أي وقت مضى".