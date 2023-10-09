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اتصال من جاره خفّف الصدمة وما كان أمام باب منزله مرعب... "كان الأمر سيكون أكثر رعبا لو خرجت ثم رأيت ذلك"! (صور)

اتصال من جاره خفّف الصدمة وما كان أمام باب منزله مرعب... "كان الأمر سيكون أكثر رعبا لو خرجت ثم رأيت ذلك"! (صور)







"لقد كان الأمر مجنونًا بالتأكيد، قال توني جولارسكي، من بلدة كيسكي عن اللحظة التي علم فيها بأمر التمساح الذي تم رصده على شرفة منزله الأمامية يوم الخميس: "كان من الممكن أن يكون الأمر أكثر رعبا إذا خرجت ثم رأيت ذلك".



الزواحف – التي قدر غورلاسكي أن طولها يبلغ حوالي 5 إلى 6 أقدام – شوهدت لأول مرة من قبل جاره.



وكان غورلاسكي قد خرج للتو من المستشفى يوم الخميس، لذلك اتصل الجار بأصدقاء الرجل البالغ من العمر 60 عامًا لتحذيره.



وقال لمجلة تريبيون ريفيو عن المكالمة الهاتفية الصادمة: "اتصلوا بي وقالوا: مهما فعلت يا توني، لا تخرج إلى شرفتك - هناك تمساح كبير".



"لقد كان ممدداً أمام باب منزله. وقال جيسون بيسارسيك، أحد أصدقاء غورلاسكي، البالغ من العمر 45 عاماً: "لم يتمكن من الخروج من منزله حتى لو أراد ذلك".



ومع ذلك، كان غورلاسكي هادئًا بشكل صادم بشأن التمساح - الذي أزالته السلطات في النهاية - وأخبر أنه لم يتفاجأ بالزائر لأن جاره الآخر، دومينيك هايوارد، كان معروفًا أنه يحتفظ بحوالي 10 من هذه المخلوقات في منزله على الطريق.



وهز غولارسكي كتفيه قائلاً: "لقد كانت مسألة وقت فقط قبل أن تتحرر هذه الحيوانات". فتح رجل من ولاية بنسلفانيا باب منزله الأمامي ليجد تمساحًا كبيرًا ممدداً على العتبة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أدى إلى إنقاذ تسعة تماسيح أخرى على الأقل من منزل قريب، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست "لقد كان الأمر مجنونًا بالتأكيد، قال توني جولارسكي، من بلدة كيسكي عن اللحظة التي علم فيها بأمر التمساح الذي تم رصده على شرفة منزله الأمامية يوم الخميس: "كان من الممكن أن يكون الأمر أكثر رعبا إذا خرجت ثم رأيت ذلك".الزواحف – التي قدر غورلاسكي أن طولها يبلغ حوالي 5 إلى 6 أقدام – شوهدت لأول مرة من قبل جاره.وكان غورلاسكي قد خرج للتو من المستشفى يوم الخميس، لذلك اتصل الجار بأصدقاء الرجل البالغ من العمر 60 عامًا لتحذيره.وقال لمجلة تريبيون ريفيو عن المكالمة الهاتفية الصادمة: "اتصلوا بي وقالوا: مهما فعلت يا توني، لا تخرج إلى شرفتك - هناك تمساح كبير"."لقد كان ممدداً أمام باب منزله. وقال جيسون بيسارسيك، أحد أصدقاء غورلاسكي، البالغ من العمر 45 عاماً: "لم يتمكن من الخروج من منزله حتى لو أراد ذلك".ومع ذلك، كان غورلاسكي هادئًا بشكل صادم بشأن التمساح - الذي أزالته السلطات في النهاية - وأخبر أنه لم يتفاجأ بالزائر لأن جاره الآخر، دومينيك هايوارد، كان معروفًا أنه يحتفظ بحوالي 10 من هذه المخلوقات في منزله على الطريق.وهز غولارسكي كتفيه قائلاً: "لقد كانت مسألة وقت فقط قبل أن تتحرر هذه الحيوانات".