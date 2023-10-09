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أداروا "إمبراطورية مخدرات" من داخل شاحنة آيس كريم... عائلة مرعبة أقلقت قرية بأكملها: من يبلّغ عنهم هكذا يكون مصيره!

أداروا "إمبراطورية مخدرات" من داخل شاحنة آيس كريم... عائلة مرعبة أقلقت قرية بأكملها: من يبلّغ عنهم هكذا يكون مصيره!







وكادت العصابة المؤلفة من لين ليسون وزوجها ستيفن وابنه سامسون أن تتسبب في وضع شخص واحد في مستشفى للأمراض النفسية، بينما باع آخرون منازلهم هربًا من جيرانهم الذين يتاجرون بالمخدرات.



وباعت عائلة ليسون الحشيش والكوكايين من مزرعة عائلتها في كابيل ديوي، كارمارثينشاير، جنوب غرب ويلز.



وكانت لين هي العرابة للعصابة العائلية وأخفت إجرامها خلف ستائر المزرعة، كانت دائمًا "ترتدي ملابس جميلة" وتصفف شعرها، وقد وقع الجيران في حبها وسحر زوجها.



ولكن في بعض الأحيان، كان الجانب الحقيقي لستيفن يتسرب الى الواجهة، حيث تذكرت إحدى القرويات كيف ألقى سلة قمامة مليئة على جارتها عندما اشتكت من تناثرها على أرضها، حسبما ذكرت صحيفة التايمز.



وقبل أن يتم الكشف عن جرائمها في كابيل ديوي، كانت عائلة ليسون قد هددت مجتمعًا آخر على بعد 12 ميلًا جنوبًا في كيدويلي، وفق ما نقل موقع



وكانت رائحة القنب المنبعثة من منزلهم "القذر" واضحة بشكل كبير.



وكان لدى الأسرة شاحنة آيس كريم، أشار الجيران إلى أنهم يبيعون منها أكثر من مجرد الآيس كريم.



وإذا تجرأ السكان المحليون على الاتصال بالشرطة، فسوف يستيقظون في صباح اليوم التالي ليجدوا أن إطارات سياراتهم قد تم تمزيقها وتفريغها من الهواء بينما كان ستيفن يراقبهم من الشرفة.



وتم القبض على العصابة وبحوزتها كوكايين بقيمة 60 ألف جنيه إسترليني وحشيش بقيمة 15 ألف جنيه إسترليني ومسدس عيار 9 ملم عندما داهمت الشرطة مزرعة بيبور في كابيل ديوي.



واكتشفت الشرطة أيضًا تاجرين في بيمبروكشاير، كانا يعملان نيابة عن العائلة لبيع المخدرات، بما في ذلك تاجر كان يُعرف باسم "السيد بيكلز".



وتم وضع ستيفن، 55 عامًا، وسامسون، 24 عامًا، خلف القضبان لمدة 17 عامًا معًا، لكن زوجة المزارع لين لا تزال هاربة بعد ثلاثة أشهر من الحكم عليها لمدة تسع سنوات، مع الاعتقاد أنها ربما تكون في تايلاند.



وكان الجيران يشهدون وصول عشرات السيارات إلى المزرعة في كل الأوقات، ثم تنطلق هذه السيارات مسرعة في غضون دقائق من وصولها.



القرويون، الذين كانوا يشعرون بالأمان في قريتهم الهادئة، أصبحوا مرعوبين من الأسرة المخالفة للقانون وخرجوا جميعًا واشتروا كاميرات مراقبة.



وبعد عقد من العيش في كيدويلي، باعت العائلة المنزل مقابل 109 ألف جنيه إسترليني عندما وصل رجال يرتدون بدلات أنيقة قبل أيام وطالبوا ستيفن بالمال، كما يُزعم.



وقال أحد الجيران السابقين لصحيفة التايمز: "لقد عاشوا هنا منذ ما يقرب من عشر سنوات، وكادوا أن يضعوني في مستشفى للطب النفسي، كان الأمر لا يصدق... لم أكن أرغب في البقاء هنا، ولكن من سيشتري هذا المنزل؟."



واستمعت محكمة سوانزي كراون إلى الزوج والزوجة ستيفن ولين ليسون، اللذين نفيا ارتكاب أي مخالفات عندما تم استجوابهما.



وأدانت هيئة المحلفين لين ليسون بتهمة التآمر لتزويد الكوكايين والتآمر لتزويد القنب وحيازة ممتلكات إجرامية.



وصدر أمر قضائي بحقها بعد أن فشلت في السابق في المثول أمام المحكمة لإصدار الحكم - وقد سُجنت الآن لمدة تسع سنوات غيابيًا.



وقالت القاضية كاثرين ريتشاردز: "لقد اختارت لين ليسون عدم حضور جلسة النطق بالحكم". ويبدو أنها محاولة متعمدة للتهرب من العدالة.



"لقد قدمت للمحاكمة كشخص يسيطر على عدد من الأشخاص الذين يعملون معها في هذه الجريمة الخطيرة."



وحُكم على ستيفن بالسجن لمدة 11 عامًا بتهمة التآمر لتوريد الكوكايين وحيازة سلاح ناري والتآمر لتوريد القنب وحيازة ممتلكات إجرامية.



وحُكم على سامسون بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة التآمر لتوفير الكوكايين والتآمر لتوفير القنب. وبعد هذه القضية، قال أحد الجيران: "لم نتمكن من تصديق ذلك".



لقد بدوا وكأنهم عائلة عادية - حسنًا، كانوا قاسيين بعض الشيء مثل الكثير من سكان الريف. بدت لين طبيعية جدًا حقًا - وليست تاجرة كوكايين. كل هذا غريب جدًا". كانت عصابة إجرامية عائلية تدير "إمبراطورية مخدرات" من داخل قرية هادئة، مما أدى إلى ترويع الجيران الذين كانوا يستيقظون ليجدوا إطارات سياراتهم ممزقة بشكل غامض إذا تجرأوا على الاتصال بالشرطة.وكادت العصابة المؤلفة من لين ليسون وزوجها ستيفن وابنه سامسون أن تتسبب في وضع شخص واحد في مستشفى للأمراض النفسية، بينما باع آخرون منازلهم هربًا من جيرانهم الذين يتاجرون بالمخدرات.وباعت عائلة ليسون الحشيش والكوكايين من مزرعة عائلتها في كابيل ديوي، كارمارثينشاير، جنوب غرب ويلز.وكانت لين هي العرابة للعصابة العائلية وأخفت إجرامها خلف ستائر المزرعة، كانت دائمًا "ترتدي ملابس جميلة" وتصفف شعرها، وقد وقع الجيران في حبها وسحر زوجها.ولكن في بعض الأحيان، كان الجانب الحقيقي لستيفن يتسرب الى الواجهة، حيث تذكرت إحدى القرويات كيف ألقى سلة قمامة مليئة على جارتها عندما اشتكت من تناثرها على أرضها، حسبما ذكرت صحيفة التايمز.وقبل أن يتم الكشف عن جرائمها في كابيل ديوي، كانت عائلة ليسون قد هددت مجتمعًا آخر على بعد 12 ميلًا جنوبًا في كيدويلي، وفق ما نقل موقع دايلي ميل. وكانت رائحة القنب المنبعثة من منزلهم "القذر" واضحة بشكل كبير.وكان لدى الأسرة شاحنة آيس كريم، أشار الجيران إلى أنهم يبيعون منها أكثر من مجرد الآيس كريم.وإذا تجرأ السكان المحليون على الاتصال بالشرطة، فسوف يستيقظون في صباح اليوم التالي ليجدوا أن إطارات سياراتهم قد تم تمزيقها وتفريغها من الهواء بينما كان ستيفن يراقبهم من الشرفة.وتم القبض على العصابة وبحوزتها كوكايين بقيمة 60 ألف جنيه إسترليني وحشيش بقيمة 15 ألف جنيه إسترليني ومسدس عيار 9 ملم عندما داهمت الشرطة مزرعة بيبور في كابيل ديوي.واكتشفت الشرطة أيضًا تاجرين في بيمبروكشاير، كانا يعملان نيابة عن العائلة لبيع المخدرات، بما في ذلك تاجر كان يُعرف باسم "السيد بيكلز".وتم وضع ستيفن، 55 عامًا، وسامسون، 24 عامًا، خلف القضبان لمدة 17 عامًا معًا، لكن زوجة المزارع لين لا تزال هاربة بعد ثلاثة أشهر من الحكم عليها لمدة تسع سنوات، مع الاعتقاد أنها ربما تكون في تايلاند.وكان الجيران يشهدون وصول عشرات السيارات إلى المزرعة في كل الأوقات، ثم تنطلق هذه السيارات مسرعة في غضون دقائق من وصولها.القرويون، الذين كانوا يشعرون بالأمان في قريتهم الهادئة، أصبحوا مرعوبين من الأسرة المخالفة للقانون وخرجوا جميعًا واشتروا كاميرات مراقبة.وبعد عقد من العيش في كيدويلي، باعت العائلة المنزل مقابل 109 ألف جنيه إسترليني عندما وصل رجال يرتدون بدلات أنيقة قبل أيام وطالبوا ستيفن بالمال، كما يُزعم.وقال أحد الجيران السابقين لصحيفة التايمز: "لقد عاشوا هنا منذ ما يقرب من عشر سنوات، وكادوا أن يضعوني في مستشفى للطب النفسي، كان الأمر لا يصدق... لم أكن أرغب في البقاء هنا، ولكن من سيشتري هذا المنزل؟."واستمعت محكمة سوانزي كراون إلى الزوج والزوجة ستيفن ولين ليسون، اللذين نفيا ارتكاب أي مخالفات عندما تم استجوابهما.وأدانت هيئة المحلفين لين ليسون بتهمة التآمر لتزويد الكوكايين والتآمر لتزويد القنب وحيازة ممتلكات إجرامية.وصدر أمر قضائي بحقها بعد أن فشلت في السابق في المثول أمام المحكمة لإصدار الحكم - وقد سُجنت الآن لمدة تسع سنوات غيابيًا.وقالت القاضية كاثرين ريتشاردز: "لقد اختارت لين ليسون عدم حضور جلسة النطق بالحكم". ويبدو أنها محاولة متعمدة للتهرب من العدالة."لقد قدمت للمحاكمة كشخص يسيطر على عدد من الأشخاص الذين يعملون معها في هذه الجريمة الخطيرة."وحُكم على ستيفن بالسجن لمدة 11 عامًا بتهمة التآمر لتوريد الكوكايين وحيازة سلاح ناري والتآمر لتوريد القنب وحيازة ممتلكات إجرامية.وحُكم على سامسون بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة التآمر لتوفير الكوكايين والتآمر لتوفير القنب. وبعد هذه القضية، قال أحد الجيران: "لم نتمكن من تصديق ذلك".لقد بدوا وكأنهم عائلة عادية - حسنًا، كانوا قاسيين بعض الشيء مثل الكثير من سكان الريف. بدت لين طبيعية جدًا حقًا - وليست تاجرة كوكايين. كل هذا غريب جدًا".



