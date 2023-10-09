الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أداروا "إمبراطورية مخدرات" من داخل شاحنة آيس كريم... عائلة مرعبة أقلقت قرية بأكملها: من يبلّغ عنهم هكذا يكون مصيره!

منوعات
2023-10-09 | 10:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أداروا &quot;إمبراطورية مخدرات&quot; من داخل شاحنة آيس كريم... عائلة مرعبة أقلقت قرية بأكملها: من يبلّغ عنهم هكذا يكون مصيره!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أداروا "إمبراطورية مخدرات" من داخل شاحنة آيس كريم... عائلة مرعبة أقلقت قرية بأكملها: من يبلّغ عنهم هكذا يكون مصيره!

أداروا "إمبراطورية مخدرات" من داخل شاحنة آيس كريم... عائلة مرعبة أقلقت قرية بأكملها: من يبلّغ عنهم هكذا يكون مصيره!

كانت عصابة إجرامية عائلية تدير "إمبراطورية مخدرات" من داخل قرية هادئة، مما أدى إلى ترويع الجيران الذين كانوا يستيقظون ليجدوا إطارات سياراتهم ممزقة بشكل غامض إذا تجرأوا على الاتصال بالشرطة.

وكادت العصابة المؤلفة من لين ليسون وزوجها ستيفن وابنه سامسون أن تتسبب في وضع شخص واحد في مستشفى للأمراض النفسية، بينما باع آخرون منازلهم هربًا من جيرانهم الذين يتاجرون بالمخدرات.

وباعت عائلة ليسون الحشيش والكوكايين من مزرعة عائلتها في كابيل ديوي، كارمارثينشاير، جنوب غرب ويلز.

وكانت لين هي العرابة للعصابة العائلية وأخفت إجرامها خلف ستائر المزرعة، كانت دائمًا "ترتدي ملابس جميلة" وتصفف شعرها، وقد وقع الجيران في حبها وسحر زوجها.

ولكن في بعض الأحيان، كان الجانب الحقيقي لستيفن يتسرب الى الواجهة، حيث تذكرت إحدى القرويات كيف ألقى سلة قمامة مليئة على جارتها عندما اشتكت من تناثرها على أرضها، حسبما ذكرت صحيفة التايمز.

وقبل أن يتم الكشف عن جرائمها في كابيل ديوي، كانت عائلة ليسون قد هددت مجتمعًا آخر على بعد 12 ميلًا جنوبًا في كيدويلي، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وكانت رائحة القنب المنبعثة من منزلهم "القذر" واضحة بشكل كبير.

وكان لدى الأسرة شاحنة آيس كريم، أشار الجيران إلى أنهم يبيعون منها أكثر من مجرد الآيس كريم.

وإذا تجرأ السكان المحليون على الاتصال بالشرطة، فسوف يستيقظون في صباح اليوم التالي ليجدوا أن إطارات سياراتهم قد تم تمزيقها وتفريغها من الهواء بينما كان ستيفن يراقبهم من الشرفة.

وتم القبض على العصابة وبحوزتها كوكايين بقيمة 60 ألف جنيه إسترليني وحشيش بقيمة 15 ألف جنيه إسترليني ومسدس عيار 9 ملم عندما داهمت الشرطة مزرعة بيبور في كابيل ديوي.

واكتشفت الشرطة أيضًا تاجرين في بيمبروكشاير، كانا يعملان نيابة عن العائلة لبيع المخدرات، بما في ذلك تاجر كان يُعرف باسم "السيد بيكلز".

وتم وضع ستيفن، 55 عامًا، وسامسون، 24 عامًا، خلف القضبان لمدة 17 عامًا معًا، لكن زوجة المزارع لين لا تزال هاربة بعد ثلاثة أشهر من الحكم عليها لمدة تسع سنوات، مع الاعتقاد أنها ربما تكون في تايلاند.

وكان الجيران يشهدون وصول عشرات السيارات إلى المزرعة في كل الأوقات، ثم تنطلق هذه السيارات مسرعة في غضون دقائق من وصولها.

القرويون، الذين كانوا يشعرون بالأمان في قريتهم الهادئة، أصبحوا مرعوبين من الأسرة المخالفة للقانون وخرجوا جميعًا واشتروا كاميرات مراقبة.

وبعد عقد من العيش في كيدويلي، باعت العائلة المنزل مقابل 109 ألف جنيه إسترليني عندما وصل رجال يرتدون بدلات أنيقة قبل أيام وطالبوا ستيفن بالمال، كما يُزعم.

وقال أحد الجيران السابقين لصحيفة التايمز: "لقد عاشوا هنا منذ ما يقرب من عشر سنوات، وكادوا أن يضعوني في مستشفى للطب النفسي، كان الأمر لا يصدق... لم أكن أرغب في البقاء هنا، ولكن من سيشتري هذا المنزل؟."

واستمعت محكمة سوانزي كراون إلى الزوج والزوجة ستيفن ولين ليسون، اللذين نفيا ارتكاب أي مخالفات عندما تم استجوابهما.

وأدانت هيئة المحلفين لين ليسون بتهمة التآمر لتزويد الكوكايين والتآمر لتزويد القنب وحيازة ممتلكات إجرامية.

وصدر أمر قضائي بحقها بعد أن فشلت في السابق في المثول أمام المحكمة لإصدار الحكم - وقد سُجنت الآن لمدة تسع سنوات غيابيًا.

وقالت القاضية كاثرين ريتشاردز: "لقد اختارت لين ليسون عدم حضور جلسة النطق بالحكم". ويبدو أنها محاولة متعمدة للتهرب من العدالة.

"لقد قدمت للمحاكمة كشخص يسيطر على عدد من الأشخاص الذين يعملون معها في هذه الجريمة الخطيرة."

وحُكم على ستيفن بالسجن لمدة 11 عامًا بتهمة التآمر لتوريد الكوكايين وحيازة سلاح ناري والتآمر لتوريد القنب وحيازة ممتلكات إجرامية.

وحُكم على سامسون بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة التآمر لتوفير الكوكايين والتآمر لتوفير القنب. وبعد هذه القضية، قال أحد الجيران: "لم نتمكن من تصديق ذلك".

لقد بدوا وكأنهم عائلة عادية - حسنًا، كانوا قاسيين بعض الشيء مثل الكثير من سكان الريف. بدت لين طبيعية جدًا حقًا - وليست تاجرة كوكايين. كل هذا غريب جدًا".
 


آخر الأخبار

منوعات

"إمبراطورية

مخدرات"

شاحنة

كريم...

عائلة

مرعبة

أقلقت

بأكملها:

يبلّغ

مصيره!

LBCI التالي
تغير المناخ العامل الرئيسي المسبب لخطر انقراض البرمائيات
العشرات من الحيوانات البرية تزرع الفوضى خلال رحلة جوية... وهذا ما حصل! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-10-06

غورغييفا: إفريقيا سيكون لها "صوت أقوى" داخل صندوق النقد الدولي

LBCI
منوعات
2023-09-15

لقطات "مرعبة"... هكذا حوّلت العاصفة "دانيال" شوارع في ليبيا من الهدوء إلى الكارثة في 25 ثانية فقط! (فيديو)

LBCI
منوعات
09:52

اتصال من جاره خفّف الصدمة وما كان أمام باب منزله مرعب... "كان الأمر سيكون أكثر رعبا لو خرجت ثم رأيت ذلك"! (صور)

LBCI
منوعات
07:33

أنشأوا كنيسة وهمية وباعوا "علاجا" لمحاربة كورونا... العلاج كان مكونا من مواد سامة وهذه القصة المرعبة! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:37

بعد أن سُرقت كاميرته تلقى اتصالا صادما من الشرطة... السارق ترك له رسالة لا تُصدّق!

LBCI
منوعات
12:09

عرف كلبها أنها حامل قبلها... ما حصل معها غريب جدا!

LBCI
منوعات
11:55

عريس حاول أن يبدو طريفا خلال قراءة عهود الزواج لكن نكتته انقلبت عليه... ما كتبه على الورقة صدم العروس! (فيديو)

LBCI
منوعات
09:52

اتصال من جاره خفّف الصدمة وما كان أمام باب منزله مرعب... "كان الأمر سيكون أكثر رعبا لو خرجت ثم رأيت ذلك"! (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
12:57

المتحدث باسم القسام: سنخاطب العدو باللغة التي يعرفها وكل استهداف لشعبنا بدون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين

LBCI
امن وقضاء
08:43

أدرعي: الجيش الاسرائيلي قتل عددًا من مسلحين اجتازوا الحدود من الأراضي اللبنانية والمروحيات تشنّ غارات في المنطقة

LBCI
خبر عاجل
12:31

وزير التربية يعلق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:54

مقدمة النشرة المسائية 09-10-2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:11

كيف تبدو الاجواء اليوم على الحدود الجنوبية ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

اليوم الثالث من المعارك في غلاف قطاع غزة...ماذا في آخر التطورات الميدانية؟

LBCI
أخبار لبنان
07:13

رعد: هذا الكيان الموقت آن له أن يزول

LBCI
أخبار لبنان
06:07

استنفار على الحدود الجنوبية ... ومراكز عسكرية في المستوطنات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:28

اسرائيل ونظامها الدفاعي.. أوهام؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:14

ما قصة فيديو "الهروب الجماعي" في إسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

غزة تحضر في كفرشوبا وحزب الله يستعيد خيمته

LBCI
أخبار لبنان
14:48

بعد رد المدفعية الاسرائيلية على الخيمة التابعة للحزب... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

فيرشتابن بطل العالم للمرة الثالثة على التوالي في الفورميلا 1

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:13

الجيش الإسرائيلي يستهدف برج مراقبة لحزب الله (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:46

القصف الإسرائيلي طال الطريق العام عند مثلث مروحين (فيديوهات)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:14

ما قصة فيديو "الهروب الجماعي" في إسرائيل؟

LBCI
امن وقضاء
08:43

أدرعي: الجيش الاسرائيلي قتل عددًا من مسلحين اجتازوا الحدود من الأراضي اللبنانية والمروحيات تشنّ غارات في المنطقة

LBCI
خبر عاجل
11:42

مصدر أمني لبناني لـ"العربية": مقتل أحد عناصر حزب الله بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:25

على وقع تعرّض مناطق حدودية للقصف.. الجيش اللبناني يدعو المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر

LBCI
خبر عاجل
09:38

قصف مدفعي إسرائيلي قرب موقع الراهب العسكري على أطراف بلدة عيتا الشعب يترافق مع تحليق كثيف لطيران الاستطلاع الاسرائيلي فوق أجواء مروحين

LBCI
خبر عاجل
12:31

وزير التربية يعلق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More