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عرف كلبها أنها حامل قبلها... ما حصل معها غريب جدا!
منوعات
2023-10-09 | 12:09
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عرف كلبها أنها حامل قبلها... ما حصل معها غريب جدا!
عرف كلبها أنها حامل قبلها... ما حصل معها غريب جدا!
اكتشفت امرأة من تكساس أنها حامل لأن كلبها الألماني الصغير بدأ فجأة بالاقتراب من بطنها كلما سنحت له الفرصة، وهو ما لم يكن سلوكه المعتاد، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وقالت سيدني بريتشارد بنسون، 27 عاماً: "كنت أستلقي فقط لأخذ قسطاً من الراحة بين اجتماعاتي، وكان كلبي يستمر في المشي والاستلقاء حتى على بطني – وعلى قسم المبيض على وجه التحديد".
وبدأ سلوك الكلب الغريب في شهر حزيران، وذلك بعد أسبوعين فقط من قرار سيدني وزوجها، جوش بنسون، البالغ من العمر 28 عامًا، إنجاب طفل.
"تذكرت أنني قرأت شيئًا منذ فترة طويلة يقول إن الكلاب يمكنها معرفة ما إذا كنت حاملاً أو مريضة أو شيء من هذا القبيل، واستغربت كثيرا"، وفق ما قالت الشابة.
وبعد ذلك، لقد أجرت اختبار الحمل وكانت سعيدة بالنتيجة.
وقالت: "لقد ركضت حرفيًا إلى الغرفة ونظرت إلى كلبي فريدي وقلت: كيف يمكنك أن تعرف ذلك؟".
"فريدي اكتشفت الأمر قبل أن أفعل ذلك"، مضيفة أنها اعتقدت سابقًا أن مشاكلها الطبية في الغدة الدرقية ستجعل الحمل صعبًا.
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