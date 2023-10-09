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بعد أن سُرقت كاميرته تلقى اتصالا صادما من الشرطة... السارق ترك له رسالة لا تُصدّق!

بعد أن سُرقت كاميرته تلقى اتصالا صادما من الشرطة... السارق ترك له رسالة لا تُصدّق!







وفي التفاصيل، ترك غريغ كروفورد، من ليفينغستون في ويست لوثيان، اسكتلندا، كاميرا Nikon DS200 باهظة الثمن خلفه على مقعد في مطار بارا الشهر الفائت.



وكان المصور الهاوي منذ 20 عامًا يزور الجزيرة مع زوجته جولي كجزء من جولة في منزل هيبريدس المتنقل لمدة أسبوعين.



ولجأ الرجل البالغ من العمر 56 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة وتوقع إعادتها بسبب "طبيعة الناس في بارا".



لكن غريغ تلقى بعد ذلك اتصالاً من مركز شرطة كاسلباي ليخبروه أنهم تلقوا رسالة بها ختم بريدي من إنكلترا.



وجاء في نصها: "لقد عثرنا على كاميرا على مقعد في مطار بارا في السادس من أيلول... لقد قررنا أن نحتفظ بها كما كان من الواضح أنه من المقدر أن نجدها وقمنا ببيعها لتمويل عطلتنا، نعتقد أن هذه كانت الكارما."



وتابعت الرسالة: "لقد أعدنا بطاقة الذاكرة لأننا ندرك أنه ستكون هناك ذكريات عن عطلة شخص ما هناك."



وقال غريغ: "ما زلت أضحك. لا يمكنك أن تأخذ الأمر على محمل الجد، أنا مندهش".



وأضاف: "كنا في حالة من الإحباط بعض الشيء، لكن كان علينا فقط أن نهز رؤوسنا وألا نسمح لهذا الأمر بإفساد العطلة."

كشف رجل سُرقت كاميرته التي تبلغ قيمتها 2000 جنيه إسترليني على الشاطئ أنه ذُهل عندما أرسل له اللص رسالة يقول فيها إنه "القدر"، وفق ما نقل موقع ذا صن وفي التفاصيل، ترك غريغ كروفورد، من ليفينغستون في ويست لوثيان، اسكتلندا، كاميرا Nikon DS200 باهظة الثمن خلفه على مقعد في مطار بارا الشهر الفائت.وكان المصور الهاوي منذ 20 عامًا يزور الجزيرة مع زوجته جولي كجزء من جولة في منزل هيبريدس المتنقل لمدة أسبوعين.ولجأ الرجل البالغ من العمر 56 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة وتوقع إعادتها بسبب "طبيعة الناس في بارا".لكن غريغ تلقى بعد ذلك اتصالاً من مركز شرطة كاسلباي ليخبروه أنهم تلقوا رسالة بها ختم بريدي من إنكلترا.وجاء في نصها: "لقد عثرنا على كاميرا على مقعد في مطار بارا في السادس من أيلول... لقد قررنا أن نحتفظ بها كما كان من الواضح أنه من المقدر أن نجدها وقمنا ببيعها لتمويل عطلتنا، نعتقد أن هذه كانت الكارما."وتابعت الرسالة: "لقد أعدنا بطاقة الذاكرة لأننا ندرك أنه ستكون هناك ذكريات عن عطلة شخص ما هناك."وقال غريغ: "ما زلت أضحك. لا يمكنك أن تأخذ الأمر على محمل الجد، أنا مندهش".وأضاف: "كنا في حالة من الإحباط بعض الشيء، لكن كان علينا فقط أن نهز رؤوسنا وألا نسمح لهذا الأمر بإفساد العطلة."