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غفت ابنة الـ4 سنوات على متن الحافلة المدرسية ثم حصل ما لم يكن متوقعا!
منوعات
2023-10-09 | 15:15
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غفت ابنة الـ4 سنوات على متن الحافلة المدرسية ثم حصل ما لم يكن متوقعا!
غفت ابنة الـ4 سنوات على متن الحافلة المدرسية ثم حصل ما لم يكن متوقعا!
ألقي القبض على سائقة حافلة في فلوريدا ووجهت إليها تهمة إهمال طفل بعد أن تركت طفلاً نائماً على متن حافلتها أثناء قيامها بمهمات مختلفة، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
واصطحبت إليزابيث كاريرو، 33 عامًا، المقيمة في ميامي غاردنز، الفتاة البالغة من العمر أربع سنوات في الساعة 7:30 صباحًا يوم 19 أيلول مع 11 طفلًا آخر قبل اليوم الدراسي.
وذكرت NBC Miami أن الطفلة نامت على متن الحافلة المتجهة إلى أكاديمية Henry ES Reeves K-8 Center الابتدائية وأن كاريرو بدأت بعد ذلك في إجراء المهمات مع الطفلة على متن الحافلة بعد توصيل الأطفال الآخرين.
وأنزلت السائق بقية الأطفال في الساعة 7:45 صباحًا، لكن يبدو أن الطفلة التي بقيت في الحافلة لم تعد إلى والديها إلا بعد مرور أكثر من ثلاث ساعات، وفقًا لشبكة سي بي إس نيوز.
وذهبت كاريرو إلى أحد البنوك، وزارت ميكانيكيًا، وملأت الحافلة بالوقود، وذهبت إلى منزلها لإعداد وجبة الإفطار بينما كانت الطفلة لا تزال على متن الحافلة، وفقًا لشبكة NBC Miami.
ويشير تقرير الاعتقال إلى أن أحد الجيران رصد الطفلة "غارقة في العرق" أثناء خروجها من الحافلة، مما دفع الجار إلى طرق باب منزل كاريرو. وبمجرد تنبيهها إلى وجود الطفلة، اتصلت كاريرو بوالدي الفتاة، اللذين وصلا لاحقًا لاصطحاب طفلتهما.
ويوم الخميس، تم القبض على كاريرو ووجهت إليها تهمة إهمال الأطفال، وأوضحت قناة NBC Miami أنه تم إطلاق سراح السائقة من السجن بعد دفع الكفالة.
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