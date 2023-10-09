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أخطأ بالضحية... ضربها وطعنها معتقدا أنها حبيبته السابقة وعندما اكتشف خطأه ارتكب جريمة أكبر!

منوعات
2023-10-09 | 15:32
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أخطأ بالضحية... ضربها وطعنها معتقدا أنها حبيبته السابقة وعندما اكتشف خطأه ارتكب جريمة أكبر!
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أخطأ بالضحية... ضربها وطعنها معتقدا أنها حبيبته السابقة وعندما اكتشف خطأه ارتكب جريمة أكبر!

أخطأ بالضحية... ضربها وطعنها معتقدا أنها حبيبته السابقة وعندما اكتشف خطأه ارتكب جريمة أكبر!

أُدين رجل من فرجينيا بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى وإحراق متعمد يوم الخميس لقتله أم لطفلين العام الفائت كان يعتقد أنها حبيبته السابقة، وفقًا لما نقل موقع PEOPLE.

وذكرت NBC4 واشنطن أن المدعين قالوا إن ريتشارد مونتانو، 48 عامًا، قتل سيلفيا فاكا أباكاي، 40 عامًا، في 10 آب 2022، داخل شقة حبيبته السابقة فاطمة فيا روخاس في سيفن كورنرز.

وبالنسبة الى واشنطن بوست، قال ممثلو الادعاء إن مونتانو كان ينوي قتل فيا روخاس بعد أن انفصلت عنه مؤخرًا "مرتين على الأقل" في أواخر تموز 2022 بعد علاقة "متقلبة ومسيئة" استمرت ثماني سنوات، وشهدت فيها فيا روخاس في المحكمة أن مونتانو ضربها وركلها.

ومع ذلك، لم يدرك مونتانا أن أباكاي، صديقة فيا روخاس، وهي أم لابن وابنة تعيش في بوليفيا، كانت تقيم في الشقة عندما هاجمها عند فتح الباب، وفقًا لقناة NBC4 واشنطن.

"لقد هاجمها حرفيًا حتى الوريد، هاجم الوجه والرأس والرقبة"، قال أحد المحامين عن إصابات أباكاي، مذيفا: "هاجمها في الأماكن حيث سيسبب أكبر قدر من الضرر".

وأفاد المنشور أيضًا أن الفاحص الطبي وجد أن جثة أباكاي تعاني من "ما لا يقل عن 10 إصابات ناجمة عن قوة حادة و10 طعنات".

وقال المدعي العام عن مكالمة أحد الجيران بالطوارئ، والتي تم تشغيلها في المحكمة أمام المحلفين: "استمع إلى الألم والمعاناة في صوت سيلفيا وهي تصرخ من أجل حياتها في تلك المكالمة".

وبمجرد أن أدرك مونتانو أنه قتل الشخص الخطأ، حاول التستر على جريمة القتل بإضرام النار فيها، حسبما قال ممثلو الادعاء، وفقًا لقناة NBC4 واشنطن.

وقال المدعي العام لصحيفة واشنطن بوست: "لقد استخدم ملابسها الخاصة لحرقها، لقد أشعل النار في جسدها للتغطية على جريمة القتل البشعة للشخص الخطأ، لقد قتل الشخص الخطأ وكان عليه أن يخفي آثاره".

ونتيجة لذلك، وجد محلفو محكمة دائرة فيرفاكس أيضًا أن مونتانو مذنب بارتكاب جريمة الحرق العمد يوم الخميس، وفقًا لقناة NBC4 بواشنطن.

ووفقًا لـ Fox 5 Washington DC، يواجه مونتانو السجن مدى الحياة بينما ينتظر محاكمة الحكم عليه في 24 كانون الثاني 2024.
 

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