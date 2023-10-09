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بعد انتشار فيديو لشابة شبه عارية في صندوق شاحنة ومحاطة بمسلحين فلسطينيين... هويتها انكشفت وهذا ما قالته والدتها! (صورة)

منوعات
2023-10-09 | 15:48
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بعد انتشار فيديو لشابة شبه عارية في صندوق شاحنة ومحاطة بمسلحين فلسطينيين... هويتها انكشفت وهذا ما قالته والدتها! (صورة)
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بعد انتشار فيديو لشابة شبه عارية في صندوق شاحنة ومحاطة بمسلحين فلسطينيين... هويتها انكشفت وهذا ما قالته والدتها! (صورة)

بعد انتشار فيديو لشابة شبه عارية في صندوق شاحنة ومحاطة بمسلحين فلسطينيين... هويتها انكشفت وهذا ما قالته والدتها!

انتشر في اليومين الفائتين فيديو لشابة شبه عارية في صندوق شاحنة، يحيط بها مسلحون فلسطينيون.

وفي تفاصيل جديدة عن الفتاة العشرينية، تبيّن أنها شابة ألمانية كانت تحضر مهرجاناً موسيقياً في صحراء النقب، فجر السبت، حين انطلق هجوم حماس.

وكشفت والدتها بعدما رأت الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل خلال الساعات الفائتة، أن ابنتها تحمل الجنسية الألمانية وتعيش في اسرائيل، واسمها شاني لوك.

وناشدت كل من يعرف معلومات حول مصير ابنتها مساعدتها في الوصول إليها، بحسب ما نقلت وسائل إعلام ألمانية، الأحد.

وأشارت المعلومات المنتشرة إلى أن والدتها من ولاية بادن فورتمبيرغ غرب ألمانيا، وتعيش في تل أبيب.

المصدر
 

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