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وجدت عنكبوتًا حاملًا ضخمًا داخل مكتبها... حجمه مرعب! (صور)
منوعات
2023-10-10 | 03:30
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وجدت عنكبوتًا حاملًا ضخمًا داخل مكتبها... حجمه مرعب! (صور)
وجدت عنكبوتًا حاملًا ضخمًا داخل مكتبها... حجمه مرعب! (صور)
أصيبت امرأة أسترالية بالذهول بعد العثور على عنكبوت حامل ضخم في مكتبها.
واكتشفت ديبي إلوود، التي تعيش في وسط كوينزلاند وتعمل في شركة تجارية صغيرة، العنكبوت في ملف دائري في مكان عملها في 18 أيلول، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
"كنت على هاتفي عندما التقطت مجلدًا حلقيًا وقفز العنكبوت عندما فتحته وركض عبر ساعدي إلى مكتبي" ، بحسب ما قالت إلوود لمجلة PEOPLE.
وأضافت: "لا يوجد لدينا الكثير من العناكب في هذه المنطقة، فمعظم العناكب الكبيرة الخطيرة موجودة في الولايات الأكثر برودة، ولكن من الممكن أن تركب البضائع وتتنقل عبر المناطق."
وفي الصور التي التقطتها إلوود، التي كانت بمفردها عندما اكتشفت هذا الكائن، يمكن رؤية الزاحف المخيف بجوار دباسة وردية اللون ومشبك ورق في مكتبها.
وعلى الرغم من دهشتها من النتائج التي توصلت إليها، تمكنت إلوود من إزالة العنكبوت بمساعدة مصفاة وتقويم وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها.
ووفقا لمجلة نيوزويك، التقطت إلوود بعد ذلك صورا للعنكبوت وأرسلتها إلى عائلتها لمعرفة ما إذا كان بإمكان أي شخص التعرف عليه.
وعندما لم يتمكن أحد من ذلك، قررت تينا بيتس، ابنة أخت إلوود، مشاركة الصور على مجموعة على فيسبوك تسمى Australia Spider Identification.
وسأل بيتس: "مرحبًا بالجميع، وجدت عمتي هذا العنكبوت في مكتبها في ماكاي كوينزلاند. تم نقله بأمان إلى الخارج في مصفاة حتى لا تضطر إلى لمسه. هل يعرف أحد ما هو نوعه؟"
ووصف أحد أعضاء المجموعة، وهو من كبار المساهمين في مجموعة الفيسبوك، العنكبوت بأنه "صياد الغابة " "وهي ستلد قريبا".
وفي الوقت نفسه، أجاب أحد خبراء المجموعة: "أنواع Heteropoda، أنثى، عائلة Sparassidae،" كما أشارت جاسينتا".
على الرغم من مظهرها المخيف، إلا أن العناكب الصيادة لا تعتبر خطرة، وفقا للمتحف الأسترالي.
"كما هو الحال مع معظم العناكب، فهي تمتلك السم، وقد تسبب لدغتها بعض الآثار السيئة. ومع ذلك، فهي مترددة تمامًا في العض، وعادةً ما تحاول الهروب بدلاً من أن تكون عدوانية."
وعلى الرغم من انزعاجها من اللقاء، قالت إلوود إنها "سعيدة لأنني لم أؤذي العنكبوت أبدًا."
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عنكبوتًا
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مرعب!
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