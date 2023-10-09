ما حقيقة قصف وتدمير اسرائيل لثالث أقدم كنيسة في العالم الموجودة في غزة؟

انتشرت في الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول قصف وتدمير اسرائيل لكنيسة القديس برفيريوس والتي أنشأت منذ 1616 سنة.إلا أن الكنيسة نشرت في حسابها عبر موقع فيسبوك نفيا للأخبار المتداولة، وجاء فيه: "إخوتنا الأحباء في الرب، نعلمكم أن كنيسة القديس بورفيريوس بغزة في أفضل حال، والأخبار التي تنتشر ليست أكثر من إشاعات، ونشكر كل من سأل واهتم، ونسألكم الدعاء لنا".إشارة إلى أن كنيسة القديس بورفيريوس هي أقدم كاتدرائية في غزة وثالث أقدم كاتدرائية في العالم كله، يعود تاريخ المجتمع المسيحي فيها إلى عام 395 بعد الميلاد عندما كانت جزءًا من الإمبراطورية الرومانية الشرقية.