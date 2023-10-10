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عُثر عليها غارقة بعد خلاف مع زميلتها في المنزل...اليكم ما حصل!

عُثر عليها غارقة بعد خلاف مع زميلتها في المنزل...اليكم ما حصل!







اذ تم إطلاق ناقوس الخطر بعد أن غابت الشابة عن الحضور الى عملها، وفق موقع



وبعد فحص لقطات كاميرات المراقبة، اكتشفت الشرطة أن شانون كانت تشرب الخمر في الليلة التي سبقت وفاتها، واتجهت بعدها الى وسط المدينة بمفردها.



وبعدها، عادت الى المنزل، واندلع جدال بينها وبين صديقتها، قبل أن تذهب الى غرفتها. ولم تُعرف أسباب هذا الجدال.



وفي الصباح الباكر، لاحظت صديقتها أن باب غرفتها كان مفتوحاً، وتركت رسالة انتحار على سريرها.



وأظهر التحقيق لاحقاً أن شانون كان لديها مشاكل في الصحة العقلية، وكانت تعاني من نوبات هلع.



وأكد تشريح الجثة أن سبب وفاتها هو الغرق. حيث كانت في حالة سكر شديد وقت وفاتها، وكانت مستويات الكحول في نظامها تعادل ثلاثة أضعاف الحد الأقصى المسموح به للقيادة تحت تأثير الكحول.

تم اكتشاف جثة الشابة شانون كانينج البالغة من العمر 24 عاماً، من قبل أعضاء نادي التجديف في أحد الأنهر في المملكة المتحدة، بعد أربعة أيام من خروجها من منزلها، وذلك بعد خلاف حاد مع زميلتها في المنزل.اذ تم إطلاق ناقوس الخطر بعد أن غابت الشابة عن الحضور الى عملها، وفق موقع "ميرور" وبعد فحص لقطات كاميرات المراقبة، اكتشفت الشرطة أن شانون كانت تشرب الخمر في الليلة التي سبقت وفاتها، واتجهت بعدها الى وسط المدينة بمفردها.وبعدها، عادت الى المنزل، واندلع جدال بينها وبين صديقتها، قبل أن تذهب الى غرفتها. ولم تُعرف أسباب هذا الجدال.وفي الصباح الباكر، لاحظت صديقتها أن باب غرفتها كان مفتوحاً، وتركت رسالة انتحار على سريرها.وأظهر التحقيق لاحقاً أن شانون كان لديها مشاكل في الصحة العقلية، وكانت تعاني من نوبات هلع.وأكد تشريح الجثة أن سبب وفاتها هو الغرق. حيث كانت في حالة سكر شديد وقت وفاتها، وكانت مستويات الكحول في نظامها تعادل ثلاثة أضعاف الحد الأقصى المسموح به للقيادة تحت تأثير الكحول.