الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أجبرته على قول "أنا أستحق أن أعاقب" في فيديو مُسجل... اتهام سيدة وحبيبها بقتل زوج أمها! (صور)

منوعات
2023-10-10 | 06:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أجبرته على قول &quot;أنا أستحق أن أعاقب&quot; في فيديو مُسجل... اتهام سيدة وحبيبها بقتل زوج أمها! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أجبرته على قول "أنا أستحق أن أعاقب" في فيديو مُسجل... اتهام سيدة وحبيبها بقتل زوج أمها! (صور)

أعلنت امرأة متهمة بقتل زوج والدتها، والذي لم يتم العثور على جثته مطلقًا، للشرطة أن الضحية كانت "جيدة جدًا في الاختفاء"، حسبما استمعت المحكمة.
 
واختفى فرانك ماكيفر، 63 عامًا، بعد زيارة سوري سوكسيري، 31 عامًا، في منزلها الواقع شمال لندن في 28 آب 2021 ولم يتم العثور على جثته منذ ذلك الحين.
 
وكانت سوري سوكسيري، 31 عاما، قد أجبرت فرانك على تصوير مقطع فيديو مدته 47 ثانية اعترف فيه بإساءة معاملتها عندما كانت في السادسة من عمرها، قائلا: "أنا أستحق أن أعاقب"، حسبما سمعت محكمة أولد بيلي.
 
وتنفي سوكسيري وحبيبها جُنيد شيخ، 48 عامًا، قتل السيد ماكيفر. كما نكرا دفن الجثة.
 
وفي وقت لاحق، أصبحت سوكسيري صديقة لضابطة شرطة سرية تُدعى "نات" وأخبرتها أنها "ضربت فرانك ضربًا شديدًا".
 
واستمعت المحكمة إلى أن سوري اشترت سيارة بقيمة 350 جنيهًا إسترلينيًا وقادت مسافة 80 ميلًا لإلقاء الجثة في مكان لم يُكشف عنه مطلقًا.
 
وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن المحاكمة لا تزال مستمرة ولم يتم تعيين قرار معين في ما يخصّ كلّ من مصير سوري وجنيد في جريمة القتل.
 
 

آخر الأخبار

منوعات

جريمة

قتل

زوج أم

إساءة

معاملة

تعذيب

العثور

جثة

محكمة

لندن.

LBCI التالي
نوبل الاقتصاد للأميركية كلوديا غولدين عن بحوثها حول النساء في سوق العمل
عُثر عليها غارقة بعد خلاف مع زميلتها في المنزل...اليكم ما حصل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-28

العثور على جثتي أم وطفلتها من الجنسية اللبنانية في النرويج...الضحيتان قتلتا ذبحا وهوية المشتبه به صادمة!

LBCI
منوعات
2023-09-25

خافوا من أن يعود إلى الحياة فقتلوه ودفنوه بشكل مرعب... العثور على جثة "طفل مصاص دماء" في هذا البلد!

LBCI
منوعات
2023-09-02

ساعات مرت على اختفائها في "ظروف مريبة" قبل ظهور الحقيقة... إبنة الـ17 سنة متورطة بجريمة قتل: هل تم العثور عليها؟!

LBCI
أخبار دولية
02:17

الجيش الاسرائيلي: العثور على قرابة "1500 جثة" لمقاتلي حماس في إسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:43

اليكم كيفية التحدث مع الأطفال عن الحرب بحسب أعمارهم!

LBCI
منوعات
08:00

انسحاب المنتخب الفلسطيني من بطولة ودية في ماليزيا بسبب الصراع الدائر

LBCI
منوعات
07:52

نوبل الاقتصاد للأميركية كلوديا غولدين عن بحوثها حول النساء في سوق العمل

LBCI
منوعات
05:31

عُثر عليها غارقة بعد خلاف مع زميلتها في المنزل...اليكم ما حصل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:16

الجيش الإسرائيلي: بلاغات عن اشتباه في خرق المجال الجوي للجولان والجليل الأعلى وطائراتنا تراقب المنطقة

LBCI
أخبار دولية
16:42

عبد اللهيان: حماية حقوق الشعب الفلسطينيّ مسؤولية الدول الإسلامية

LBCI
خبر عاجل
14:49

رئيس الوزراء الإسرائيلي: ما سنفعله لأعدائنا سيبقى صداه لأجيال مقبلة وسنعمل كل شيء من أجل المخطوفين والمفقودين وأمامنا أيام قاسية ومصرون على الانتصار

LBCI
أمن وقضاء
15:31

رسمياً.. 3 شهداء لحزب الله جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:12

اليوم الرابع من طوفان الأقصى... ماذا عن أرقام الضحايا والجرحى في غزة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

الوضع الميداني اليوم جنوبًا... كيف يبدو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:48

حديث عن عملية تسلل ضمن نطاق شبعا إلى الأراضي المحتلة... ما صحته؟

LBCI
أخبار دولية
06:48

كيف هي الصورة على المقلب الإسرائيلي وماذا يعني قرار حزب الليكود؟

LBCI
أخبار لبنان
06:19

التطورات جنوبًا حضرت في عين التينة

LBCI
أخبار لبنان
03:05

كيف تبدو الأجواء اليوم في القرى الحدودية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:23

الجزء الأول من سلسلة حماس من الجحر الى طوفان الأقصى.. ماذا كشفت المعركة من أسلحة جديدة؟

LBCI
أخبار لبنان
16:53

مراسلة الـLBCI من الجنوب واليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
15:47

أصوات قذائف في عيتا الشعب..و"الحزب" يؤكد تدخله المباشر بعد مقتل عدد من عناصره

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:13

الجيش الإسرائيلي يستهدف برج مراقبة لحزب الله (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
12:07

نزوح كثيف وزحمة سير خانقة

LBCI
فنّ
10:47

سيارة صدمت الممثل وسام سعد.. هذا ما أظهرته كاميرات المراقبة!

LBCI
خبر عاجل
02:07

انخفاض أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟

LBCI
منوعات
15:48

بعد انتشار فيديو لشابة شبه عارية في صندوق شاحنة ومحاطة بمسلحين فلسطينيين... هويتها انكشفت وهذا ما قالته والدتها! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
09:46

القصف الإسرائيلي طال الطريق العام عند مثلث مروحين (فيديوهات)

LBCI
خبر عاجل
12:31

وزير التربية يعلق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية

LBCI
خبر عاجل
11:42

مصدر أمني لبناني لـ"العربية": مقتل أحد عناصر حزب الله بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More