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أجبرته على قول "أنا أستحق أن أعاقب" في فيديو مُسجل... اتهام سيدة وحبيبها بقتل زوج أمها! (صور)
منوعات
2023-10-10 | 06:20
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أجبرته على قول "أنا أستحق أن أعاقب" في فيديو مُسجل... اتهام سيدة وحبيبها بقتل زوج أمها! (صور)
أعلنت امرأة متهمة بقتل زوج والدتها، والذي لم يتم العثور على جثته مطلقًا، للشرطة أن الضحية كانت "جيدة جدًا في الاختفاء"، حسبما استمعت المحكمة.
واختفى فرانك ماكيفر، 63 عامًا، بعد زيارة سوري سوكسيري، 31 عامًا، في منزلها الواقع شمال لندن في 28 آب 2021 ولم يتم العثور على جثته منذ ذلك الحين.
وكانت سوري سوكسيري، 31 عاما، قد أجبرت فرانك على تصوير مقطع فيديو مدته 47 ثانية اعترف فيه بإساءة معاملتها عندما كانت في السادسة من عمرها، قائلا: "أنا أستحق أن أعاقب"، حسبما سمعت محكمة أولد بيلي.
وتنفي سوكسيري وحبيبها جُنيد شيخ، 48 عامًا، قتل السيد ماكيفر. كما نكرا دفن الجثة.
وفي وقت لاحق، أصبحت سوكسيري صديقة لضابطة شرطة سرية تُدعى "نات" وأخبرتها أنها "ضربت فرانك ضربًا شديدًا".
واستمعت المحكمة إلى أن سوري اشترت سيارة بقيمة 350 جنيهًا إسترلينيًا وقادت مسافة 80 ميلًا لإلقاء الجثة في مكان لم يُكشف عنه مطلقًا.
وبحسب موقع "
ديلي ميل
" البريطاني، فإن المحاكمة لا تزال مستمرة ولم يتم تعيين قرار معين في ما يخصّ كلّ من مصير سوري وجنيد في جريمة القتل.
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