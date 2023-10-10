الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
انسحاب المنتخب الفلسطيني من بطولة ودية في ماليزيا بسبب الصراع الدائر
منوعات
2023-10-10 | 08:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
انسحاب المنتخب الفلسطيني من بطولة ودية في ماليزيا بسبب الصراع الدائر
انسحاب المنتخب الفلسطيني من بطولة ودية في ماليزيا بسبب الصراع الدائر
انسحب المنتخب الفلسطيني لكرة القدم من بطولة ودية في ماليزيا بين 13 و17 الشهر الحالي، حسب ما أعلن الاتحاد الماليزي للعبة، الثلاثاء، بسبب الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وكانت قد أطلقت حركة حماس صباح السبت عملية مباغتة ضد إسرائيل عبر السياج الحدودي ما أدى إلى مقتل 900 شخص على الأقل داخل إسرائيل. وردت إسرائيل بقصف جوي ومدفعي على أهداف لحماس في قطاع غزة أودت حتى الآن بـ687 شخصا في القطاع.
وقال بيان للاتحاد الماليزي "اضطر المنتخب الفلسطيني للانسحاب من المشاركة في هذه النسخة الـ 42 للبطولة، لعدم تمكنه من السفر إلى كوالالمبور بسبب الوضع المتوتر في الوقت الحالي".
وكان من المقرر أن يخوض المنتخب الفلسطيني غمار كأس ميرديكا الودية في العاصمة كوالالمبور، ليتم إلغاء المباراة الافتتاحية ضد طاجيكستان والمقررة الجمعة.
وسيقتصر عدد المنتخبات المشاركة الآن على 3 دول هي ماليزيا والهند وطاجيسكتان والاخيرة ستتأهل مباشرة الى النهائي.
ومن المقرر ان يستهل المنتخب الفلسطيني مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة أستراليا ولبنان الشهر المقبل قبل ان يشارك في كأس أمم آسيا في قطر في كانون الثاني المقبل.
آخر الأخبار
منوعات
رياضة
المنتخب
الفلسطيني
بطولة
ماليزيا
الصراع
الدائر
التالي
اليكم كيفية التحدث مع الأطفال عن الحرب بحسب أعمارهم!
نوبل الاقتصاد للأميركية كلوديا غولدين عن بحوثها حول النساء في سوق العمل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2023-09-26
لبنان حاضر في بطولة قطر الودية لكرة السلة... فماذا في نتائج اليوم؟
رياضة
2023-09-26
لبنان حاضر في بطولة قطر الودية لكرة السلة... فماذا في نتائج اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-26
سفير أول للسعودية في الأراضي الفلسطينية... فماذا في تفاصيل هذا القرار؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-26
سفير أول للسعودية في الأراضي الفلسطينية... فماذا في تفاصيل هذا القرار؟
0
رياضة
2023-09-26
ماذا يخبئ لنا اليوم الثاني من بطولة الدوحة الودية لكرة السلة؟
رياضة
2023-09-26
ماذا يخبئ لنا اليوم الثاني من بطولة الدوحة الودية لكرة السلة؟
0
رياضة
2023-09-25
بطولة الدوحة الودية لكرة السلة تنطلق اليوم
رياضة
2023-09-25
بطولة الدوحة الودية لكرة السلة تنطلق اليوم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:21
مطاردة حادّة بين امرأة ولصوص حاولوا سرقة سيارتها... وهكذا أخافتهم! (صور)
منوعات
10:21
مطاردة حادّة بين امرأة ولصوص حاولوا سرقة سيارتها... وهكذا أخافتهم! (صور)
0
منوعات
09:45
طيار حلّق بطائرته فوق منزلها لمدة 4 سنوات...ولهذا السبب كان يطاردها!
منوعات
09:45
طيار حلّق بطائرته فوق منزلها لمدة 4 سنوات...ولهذا السبب كان يطاردها!
0
منوعات
09:41
تصنيع علب السيجار فن عريق في كوبا
منوعات
09:41
تصنيع علب السيجار فن عريق في كوبا
0
منوعات
09:23
فنانو السيرك في منغوليا يكافحون من أجل بقاء مهنتهم رغم شهرتهم العالمية
منوعات
09:23
فنانو السيرك في منغوليا يكافحون من أجل بقاء مهنتهم رغم شهرتهم العالمية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
10:44
مصدر أمني للـLBCI: نحو 6 صواريخ انطلقت من سهل القليلة باتجاه الجليل
خبر عاجل
10:44
مصدر أمني للـLBCI: نحو 6 صواريخ انطلقت من سهل القليلة باتجاه الجليل
0
أخبار لبنان
2023-09-26
"لبنان القوي" إتهم الحكومة بعدم إتخاذ إجراءات لضبط النزوح غير الشرعي
أخبار لبنان
2023-09-26
"لبنان القوي" إتهم الحكومة بعدم إتخاذ إجراءات لضبط النزوح غير الشرعي
0
منوعات
2023-10-06
تغيير قانوني يتيح للبريطانيين في سن 18 عاماً معرفة هوية أهلهم البيولوجيين!
منوعات
2023-10-06
تغيير قانوني يتيح للبريطانيين في سن 18 عاماً معرفة هوية أهلهم البيولوجيين!
0
فنّ
07:42
مقابل مبلغ خيالي... النجمة أريانا غراندي تسوّي قضية طلاقها!
فنّ
07:42
مقابل مبلغ خيالي... النجمة أريانا غراندي تسوّي قضية طلاقها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:12
اليوم الرابع من طوفان الأقصى... ماذا عن أرقام الضحايا والجرحى في غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
08:12
اليوم الرابع من طوفان الأقصى... ماذا عن أرقام الضحايا والجرحى في غزة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
الوضع الميداني اليوم جنوبًا... كيف يبدو؟
تقارير نشرة الاخبار
08:04
الوضع الميداني اليوم جنوبًا... كيف يبدو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
حديث عن عملية تسلل ضمن نطاق شبعا إلى الأراضي المحتلة... ما صحته؟
تقارير نشرة الاخبار
07:48
حديث عن عملية تسلل ضمن نطاق شبعا إلى الأراضي المحتلة... ما صحته؟
0
أخبار دولية
06:48
كيف هي الصورة على المقلب الإسرائيلي وماذا يعني قرار حزب الليكود؟
أخبار دولية
06:48
كيف هي الصورة على المقلب الإسرائيلي وماذا يعني قرار حزب الليكود؟
0
أخبار لبنان
06:19
التطورات جنوبًا حضرت في عين التينة
أخبار لبنان
06:19
التطورات جنوبًا حضرت في عين التينة
0
أخبار لبنان
03:05
كيف تبدو الأجواء اليوم في القرى الحدودية؟
أخبار لبنان
03:05
كيف تبدو الأجواء اليوم في القرى الحدودية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
17:23
الجزء الأول من سلسلة حماس من الجحر الى طوفان الأقصى.. ماذا كشفت المعركة من أسلحة جديدة؟
تقارير نشرة الاخبار
17:23
الجزء الأول من سلسلة حماس من الجحر الى طوفان الأقصى.. ماذا كشفت المعركة من أسلحة جديدة؟
0
أخبار لبنان
16:53
مراسلة الـLBCI من الجنوب واليكم التفاصيل
أخبار لبنان
16:53
مراسلة الـLBCI من الجنوب واليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
15:47
أصوات قذائف في عيتا الشعب..و"الحزب" يؤكد تدخله المباشر بعد مقتل عدد من عناصره
أخبار لبنان
15:47
أصوات قذائف في عيتا الشعب..و"الحزب" يؤكد تدخله المباشر بعد مقتل عدد من عناصره
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:07
نزوح كثيف وزحمة سير خانقة
أخبار لبنان
12:07
نزوح كثيف وزحمة سير خانقة
2
خبر عاجل
02:07
انخفاض أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
خبر عاجل
02:07
انخفاض أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
3
منوعات
15:48
بعد انتشار فيديو لشابة شبه عارية في صندوق شاحنة ومحاطة بمسلحين فلسطينيين... هويتها انكشفت وهذا ما قالته والدتها! (صورة)
منوعات
15:48
بعد انتشار فيديو لشابة شبه عارية في صندوق شاحنة ومحاطة بمسلحين فلسطينيين... هويتها انكشفت وهذا ما قالته والدتها! (صورة)
4
خبر عاجل
12:31
وزير التربية يعلق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية
خبر عاجل
12:31
وزير التربية يعلق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية
5
خبر عاجل
11:42
مصدر أمني لبناني لـ"العربية": مقتل أحد عناصر حزب الله بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
خبر عاجل
11:42
مصدر أمني لبناني لـ"العربية": مقتل أحد عناصر حزب الله بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
6
خبر عاجل
01:49
الجيش الإسرائيلي: العثور على قرابة 1500 جثة لمقاتلي حماس في إسرائيل
خبر عاجل
01:49
الجيش الإسرائيلي: العثور على قرابة 1500 جثة لمقاتلي حماس في إسرائيل
7
خبر عاجل
00:56
الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على كل منطقة غلاف غزة ولم يعد هناك أي إشتباكات مع مسلحين فلسطينيين داخل إسرائيل
خبر عاجل
00:56
الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على كل منطقة غلاف غزة ولم يعد هناك أي إشتباكات مع مسلحين فلسطينيين داخل إسرائيل
8
خبر عاجل
14:51
حزب الله: بعد استشهاد 3 من عناصر الحزب قمنا بردّ أولي بمهاجمة ثكنة برانيت وثكنة أفيفيم
خبر عاجل
14:51
حزب الله: بعد استشهاد 3 من عناصر الحزب قمنا بردّ أولي بمهاجمة ثكنة برانيت وثكنة أفيفيم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More