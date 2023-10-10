الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اليكم كيفية التحدث مع الأطفال عن الحرب بحسب أعمارهم!

منوعات
2023-10-10 | 08:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اليكم كيفية التحدث مع الأطفال عن الحرب بحسب أعمارهم!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اليكم كيفية التحدث مع الأطفال عن الحرب بحسب أعمارهم!

اليكم كيفية التحدث مع الأطفال عن الحرب بحسب أعمارهم!

يرغب معظم الآباء في حماية أبنائهم من سماع أي شيء مخيف، مثل أحاديث أو مشاهد الحرب مثلاً.

وقالت خبيرة الأبوة والأمومة الدكتورة ديبورا جيلبوا إنه "من الأفضل الانتظار حتى يبلغ الأطفال 8 سنوات أو أكثر، للحديث عن الأحداث العالمية الخطيرة. ولكنهم، من الممكن أن يسمعوا عنها في مكان ما خارج المنزل. لذا من المهم توعيتهم وتحضيرهم نفسياً لما قد يسمعونه". 

أولاً، يجب على الأهل أن يتأكدوا من معالجة مشاعرهم، والسيطرة عليها قبل الحديث مع الطفل. اذ يجب أن تستقرّ المعلومات وتترتّب في ذهنهم، والتنبؤ بشكل أو بآخر بالأسئلة التي سيطرحها طفلهم عليهم.

ثانياً، يجب التفكير فيما يجب أن يعرفه الطفل أو يتعلمه. فمثلاً، بدلاً من معرفة تفاصيل الصراع، من الممكن الاكتفاء بالقول بأن الحرب بعيدة وانهم في أمان.

وليس من الضروري أن يحصل الأطفال على كل الإجابات. 

كيفية التحدث مع الأطفال حول الحرب حسب العمر

مرحلة ما قبل المدرسة حتى سن 8 سنوات
 بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا، أوصت جيلبوا بتزويدهم بمعلومات واقعية، قصيرة، وواضحة. 

ومن الضروري أن يطمئن الآباء أطفالهم، ويحافظوا على حوار مفتوح معهم.

ومن المهم أن يشارك الطفل مشاعره مع والديه، ويسألهما عن أي موضوع يفكر فيه.

من 8 إلى 10 سنوات
 في هذا العمر أيضاً يجب على الآباء أن يبقوا الرسالة بسيطة.

وعندما يفاجئ الأطفال آباءهم باستفسارات حول الحرب، فلا بأس إذا لم يكونوا مستعدين للرد عليها. فيمكنهم تأجيل الرد الى حين تبلور الاجابة المناسبة في ذهنهم.

مرحلة المدرسة المتوسطة
 يجب على الآباء البدء بسؤال أطفالهم في المدرسة الإعدادية عما يعرفونه عن الحرب. ثم، يمكنهم الإجابة على الأسئلة المحددة لأطفالهم.

وبعدها، بإمكانهم تصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم.

مرحلة المدرسة الثانوية
 يجب على الآباء في هذا العمر أيضاً سؤال أبنائهم المراهقين عما يعرفونه عن الحرب، ومشاركة أكبر قدر ممكن من المعلومات الواقعية معهم. وبعد ذلك، يجب عليهم أن يسألوهم عن شعورهم حيال الموضوع، ومن أين يحصلون على معلوماتهم.

والمراهقون في هذا العمر يهتمون بمعرفة ما يفكر به البالغون، اذ انهم يتأثرون بحديثهم وبأفكارهم.

ويمكن للوالدين مساعدة أبنائهم المراهقين على التفكير بشكل نقدي حول مصدر معلوماتهم ومعتقداتهم.
 

آخر الأخبار

منوعات

أطفال

آباء

حرب

LBCI التالي
الصحة الذهنية لدى الفرنسيين خصوصاً الشباب في تدهور مستمر
انسحاب المنتخب الفلسطيني من بطولة ودية في ماليزيا بسبب الصراع الدائر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
10:00

مجلة "بلاي بوي" تطرد ميا خليفة... والسبب منشوراتها المؤيدة لفلسطين وحرب غزة! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
09:21

"الكتائب" حذر من جر لبنان إلى حرب هو في غنى عنها: على المجتمع الدولي مسؤولية تطبيق مقررات قمة بيروت للسلام

LBCI
أخبار لبنان
01:54

لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسية في رسالة إلى كولونا: تحييد لبنان عن حرب غزة مصلحة فرنسية-لبنانية مشتركة

LBCI
أخبار دولية
01:12

البيت الأبيض: لا نية لإرسال جنود أميركيين لدعم إسرائيل في حربها ضد حماس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:21

مطاردة حادّة بين امرأة ولصوص حاولوا سرقة سيارتها... وهكذا أخافتهم! (صور)

LBCI
منوعات
09:45

طيار حلّق بطائرته فوق منزلها لمدة 4 سنوات...ولهذا السبب كان يطاردها!

LBCI
منوعات
09:41

تصنيع علب السيجار فن عريق في كوبا

LBCI
منوعات
09:23

فنانو السيرك في منغوليا يكافحون من أجل بقاء مهنتهم رغم شهرتهم العالمية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
10:44

مصدر أمني للـLBCI: نحو 6 صواريخ انطلقت من سهل القليلة باتجاه الجليل

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-26

"لبنان القوي" إتهم الحكومة بعدم إتخاذ إجراءات لضبط النزوح غير الشرعي

LBCI
منوعات
2023-10-06

تغيير قانوني يتيح للبريطانيين في سن 18 عاماً معرفة هوية أهلهم البيولوجيين!

LBCI
فنّ
07:42

مقابل مبلغ خيالي... النجمة أريانا غراندي تسوّي قضية طلاقها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:12

اليوم الرابع من طوفان الأقصى... ماذا عن أرقام الضحايا والجرحى في غزة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

الوضع الميداني اليوم جنوبًا... كيف يبدو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:48

حديث عن عملية تسلل ضمن نطاق شبعا إلى الأراضي المحتلة... ما صحته؟

LBCI
أخبار دولية
06:48

كيف هي الصورة على المقلب الإسرائيلي وماذا يعني قرار حزب الليكود؟

LBCI
أخبار لبنان
06:19

التطورات جنوبًا حضرت في عين التينة

LBCI
أخبار لبنان
03:05

كيف تبدو الأجواء اليوم في القرى الحدودية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:23

الجزء الأول من سلسلة حماس من الجحر الى طوفان الأقصى.. ماذا كشفت المعركة من أسلحة جديدة؟

LBCI
أخبار لبنان
16:53

مراسلة الـLBCI من الجنوب واليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
15:47

أصوات قذائف في عيتا الشعب..و"الحزب" يؤكد تدخله المباشر بعد مقتل عدد من عناصره

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:07

نزوح كثيف وزحمة سير خانقة

LBCI
خبر عاجل
02:07

انخفاض أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟

LBCI
منوعات
15:48

بعد انتشار فيديو لشابة شبه عارية في صندوق شاحنة ومحاطة بمسلحين فلسطينيين... هويتها انكشفت وهذا ما قالته والدتها! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
12:31

وزير التربية يعلق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية

LBCI
خبر عاجل
11:42

مصدر أمني لبناني لـ"العربية": مقتل أحد عناصر حزب الله بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
01:49

الجيش الإسرائيلي: العثور على قرابة 1500 جثة لمقاتلي حماس في إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
00:56

الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على كل منطقة غلاف غزة ولم يعد هناك أي إشتباكات مع مسلحين فلسطينيين داخل إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
14:51

حزب الله: بعد استشهاد 3 من عناصر الحزب قمنا بردّ أولي ‏بمهاجمة ثكنة برانيت وثكنة أفيفيم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More