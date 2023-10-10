اليكم كيفية التحدث مع الأطفال عن الحرب بحسب أعمارهم!

يرغب معظم الآباء في حماية أبنائهم من سماع أي شيء مخيف، مثل أحاديث أو مشاهد الحرب مثلاً.وقالت خبيرة الأبوة والأمومة الدكتورة ديبورا جيلبوا إنه "من الأفضل الانتظار حتى يبلغ الأطفال 8 سنوات أو أكثر، للحديث عن الأحداث العالمية الخطيرة. ولكنهم، من الممكن أن يسمعوا عنها في مكان ما خارج المنزل. لذا من المهم توعيتهم وتحضيرهم نفسياً لما قد يسمعونه".أولاً، يجب على الأهل أن يتأكدوا من معالجة مشاعرهم، والسيطرة عليها قبل الحديث مع الطفل. اذ يجب أن تستقرّ المعلومات وتترتّب في ذهنهم، والتنبؤ بشكل أو بآخر بالأسئلة التي سيطرحها طفلهم عليهم.ثانياً، يجب التفكير فيما يجب أن يعرفه الطفل أو يتعلمه. فمثلاً، بدلاً من معرفة تفاصيل الصراع، من الممكن الاكتفاء بالقول بأن الحرب بعيدة وانهم في أمان.وليس من الضروري أن يحصل الأطفال على كل الإجابات.كيفية التحدث مع الأطفال حول الحرب حسب العمربالنسبة للأطفال الأصغر سنًا، أوصت جيلبوا بتزويدهم بمعلومات واقعية، قصيرة، وواضحة.ومن الضروري أن يطمئن الآباء أطفالهم، ويحافظوا على حوار مفتوح معهم.ومن المهم أن يشارك الطفل مشاعره مع والديه، ويسألهما عن أي موضوع يفكر فيه.في هذا العمر أيضاً يجب على الآباء أن يبقوا الرسالة بسيطة.وعندما يفاجئ الأطفال آباءهم باستفسارات حول الحرب، فلا بأس إذا لم يكونوا مستعدين للرد عليها. فيمكنهم تأجيل الرد الى حين تبلور الاجابة المناسبة في ذهنهم.يجب على الآباء البدء بسؤال أطفالهم في المدرسة الإعدادية عما يعرفونه عن الحرب. ثم، يمكنهم الإجابة على الأسئلة المحددة لأطفالهم.وبعدها، بإمكانهم تصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم.يجب على الآباء في هذا العمر أيضاً سؤال أبنائهم المراهقين عما يعرفونه عن الحرب، ومشاركة أكبر قدر ممكن من المعلومات الواقعية معهم. وبعد ذلك، يجب عليهم أن يسألوهم عن شعورهم حيال الموضوع، ومن أين يحصلون على معلوماتهم.والمراهقون في هذا العمر يهتمون بمعرفة ما يفكر به البالغون، اذ انهم يتأثرون بحديثهم وبأفكارهم.ويمكن للوالدين مساعدة أبنائهم المراهقين على التفكير بشكل نقدي حول مصدر معلوماتهم ومعتقداتهم.