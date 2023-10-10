الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طيار حلّق بطائرته فوق منزلها لمدة 4 سنوات...ولهذا السبب كان يطاردها!
منوعات
2023-10-10 | 09:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طيار حلّق بطائرته فوق منزلها لمدة 4 سنوات...ولهذا السبب كان يطاردها!
طيار حلّق بطائرته فوق منزلها لمدة 4 سنوات...ولهذا السبب كان يطاردها!
اتُهم طيار بتهديد فتاة صغيرة، بعد أيام من اعتقاله، لاستخدامه طائرة ذات محرك واحد، لملاحقة والدتها لأكثر من أربع سنوات.
وقالت كاسي ويلوس البالغة 42 عاماً: "إنه كابوس. لقد أرهب عائلتي، وكنا خائفين للغاية".
ويُزعم أن مايكل أرنولد البالغ 65 عامًا، كان يحلّق على علوّ منخفض بطائرته فوق منزل المرأة عدة مرات في الأسبوع. لدرجة أنها كانت تعتقد أنه سوف يقتحم منزلها بالطائرة.
ورغم القبض عليه خمس مرات بسبب الازعاج، لم يتوقف عن مراقبة المنزل، وفق موقع
"فوكس نيوز"
.
وكان قد استخدم حساباً وهمياً على فيسبوك لتهديد ابنة ويلوس.
ويُذكر أن أرنولد كان يأتي الى مقهى ويلوس منذ سنوات، عدة مرات في الأسبوع.
وحاول بعدها مراسلة المرأة، وارسال صوراً تجمعه مع نساء عاريات. لكنها تجاهلته، وحظرته.
ويبدو أن الرفض قد أغضبه، وأثار هوسه. لذلك، كان يحلّق فوق منزلها، ويلتقط صورًا للفناء الخلفي لمنزلها وسيارتها، وينشرها على الفيسبوك.
وعندما كانت ويلوس تتوجه إلى العمل، أو تمشي مع كلبها، أو تأخذ ابنتها إلى المدرسة، كانت تجده جالسًا في سيارته بقرب منزلها، أو مختبئًا في مكان قريب.
وتم بعدها القبض عليه بتهمة المطاردة.
آخر الأخبار
منوعات
طيار
طائرة
مطاردة
التالي
عناصر من الشرطة يرمون جثة في قناة مائية في هذا البلد...اليكم ما حصل! (فيديو)
ما حقيقة قصف وتدمير اسرائيل لثالث أقدم كنيسة في العالم الموجودة في غزة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-09-24
طائرة بدون طيار أوكرانية تقصف مبنى إداريًا في مدينة كورسك الروسية
أخبار دولية
2023-09-24
طائرة بدون طيار أوكرانية تقصف مبنى إداريًا في مدينة كورسك الروسية
0
منوعات
2023-09-22
رمى لاعب قفز بالمظلات نفسه من الطائرة وبعد 20 ثانية قُطع رأسه... الطيار في دائرة الاتهام!
منوعات
2023-09-22
رمى لاعب قفز بالمظلات نفسه من الطائرة وبعد 20 ثانية قُطع رأسه... الطيار في دائرة الاتهام!
0
منوعات
2023-08-20
طيار توفي داخل مرحاض الطائرة خلال رحلة من ميامي إلى تشيلي... وهذا مصير الطائرة!
منوعات
2023-08-20
طيار توفي داخل مرحاض الطائرة خلال رحلة من ميامي إلى تشيلي... وهذا مصير الطائرة!
0
أخبار دولية
2023-07-17
مقتل طيار بتحطم طائرته المقاتلة خلال طلعة تدريبية في روسيا
أخبار دولية
2023-07-17
مقتل طيار بتحطم طائرته المقاتلة خلال طلعة تدريبية في روسيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:21
مطاردة حادّة بين امرأة ولصوص حاولوا سرقة سيارتها... وهكذا أخافتهم! (صور)
منوعات
10:21
مطاردة حادّة بين امرأة ولصوص حاولوا سرقة سيارتها... وهكذا أخافتهم! (صور)
0
منوعات
09:41
تصنيع علب السيجار فن عريق في كوبا
منوعات
09:41
تصنيع علب السيجار فن عريق في كوبا
0
منوعات
09:23
فنانو السيرك في منغوليا يكافحون من أجل بقاء مهنتهم رغم شهرتهم العالمية
منوعات
09:23
فنانو السيرك في منغوليا يكافحون من أجل بقاء مهنتهم رغم شهرتهم العالمية
0
منوعات
09:15
الصحة الذهنية لدى الفرنسيين خصوصاً الشباب في تدهور مستمر
منوعات
09:15
الصحة الذهنية لدى الفرنسيين خصوصاً الشباب في تدهور مستمر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
الـLBCI على حدود كاراباخ... العائلات الأرمنية المهجرة تروي المأساة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
الـLBCI على حدود كاراباخ... العائلات الأرمنية المهجرة تروي المأساة
0
فنّ
2023-10-09
سيارة صدمت الممثل وسام سعد.. هذا ما أظهرته كاميرات المراقبة!
فنّ
2023-10-09
سيارة صدمت الممثل وسام سعد.. هذا ما أظهرته كاميرات المراقبة!
0
أخبار لبنان
2023-10-03
المفتي دريان يصدر قرار تعيين ثمانية أعضاء في المجلس الشرعي
أخبار لبنان
2023-10-03
المفتي دريان يصدر قرار تعيين ثمانية أعضاء في المجلس الشرعي
0
أخبار دولية
04:32
المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية ينفي ضلوع طهران في عملية حماس في إسرائيل
أخبار دولية
04:32
المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية ينفي ضلوع طهران في عملية حماس في إسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:12
اليوم الرابع من طوفان الأقصى... ماذا عن أرقام الضحايا والجرحى في غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
08:12
اليوم الرابع من طوفان الأقصى... ماذا عن أرقام الضحايا والجرحى في غزة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
الوضع الميداني اليوم جنوبًا... كيف يبدو؟
تقارير نشرة الاخبار
08:04
الوضع الميداني اليوم جنوبًا... كيف يبدو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
حديث عن عملية تسلل ضمن نطاق شبعا إلى الأراضي المحتلة... ما صحته؟
تقارير نشرة الاخبار
07:48
حديث عن عملية تسلل ضمن نطاق شبعا إلى الأراضي المحتلة... ما صحته؟
0
أخبار دولية
06:48
كيف هي الصورة على المقلب الإسرائيلي وماذا يعني قرار حزب الليكود؟
أخبار دولية
06:48
كيف هي الصورة على المقلب الإسرائيلي وماذا يعني قرار حزب الليكود؟
0
أخبار لبنان
06:19
التطورات جنوبًا حضرت في عين التينة
أخبار لبنان
06:19
التطورات جنوبًا حضرت في عين التينة
0
أخبار لبنان
03:05
كيف تبدو الأجواء اليوم في القرى الحدودية؟
أخبار لبنان
03:05
كيف تبدو الأجواء اليوم في القرى الحدودية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
17:23
الجزء الأول من سلسلة حماس من الجحر الى طوفان الأقصى.. ماذا كشفت المعركة من أسلحة جديدة؟
تقارير نشرة الاخبار
17:23
الجزء الأول من سلسلة حماس من الجحر الى طوفان الأقصى.. ماذا كشفت المعركة من أسلحة جديدة؟
0
أخبار لبنان
16:53
مراسلة الـLBCI من الجنوب واليكم التفاصيل
أخبار لبنان
16:53
مراسلة الـLBCI من الجنوب واليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
15:47
أصوات قذائف في عيتا الشعب..و"الحزب" يؤكد تدخله المباشر بعد مقتل عدد من عناصره
أخبار لبنان
15:47
أصوات قذائف في عيتا الشعب..و"الحزب" يؤكد تدخله المباشر بعد مقتل عدد من عناصره
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:07
نزوح كثيف وزحمة سير خانقة
أخبار لبنان
12:07
نزوح كثيف وزحمة سير خانقة
2
خبر عاجل
02:07
انخفاض أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
خبر عاجل
02:07
انخفاض أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
3
منوعات
15:48
بعد انتشار فيديو لشابة شبه عارية في صندوق شاحنة ومحاطة بمسلحين فلسطينيين... هويتها انكشفت وهذا ما قالته والدتها! (صورة)
منوعات
15:48
بعد انتشار فيديو لشابة شبه عارية في صندوق شاحنة ومحاطة بمسلحين فلسطينيين... هويتها انكشفت وهذا ما قالته والدتها! (صورة)
4
خبر عاجل
12:31
وزير التربية يعلق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية
خبر عاجل
12:31
وزير التربية يعلق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية
5
خبر عاجل
11:42
مصدر أمني لبناني لـ"العربية": مقتل أحد عناصر حزب الله بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
خبر عاجل
11:42
مصدر أمني لبناني لـ"العربية": مقتل أحد عناصر حزب الله بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
6
خبر عاجل
01:49
الجيش الإسرائيلي: العثور على قرابة 1500 جثة لمقاتلي حماس في إسرائيل
خبر عاجل
01:49
الجيش الإسرائيلي: العثور على قرابة 1500 جثة لمقاتلي حماس في إسرائيل
7
خبر عاجل
00:56
الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على كل منطقة غلاف غزة ولم يعد هناك أي إشتباكات مع مسلحين فلسطينيين داخل إسرائيل
خبر عاجل
00:56
الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على كل منطقة غلاف غزة ولم يعد هناك أي إشتباكات مع مسلحين فلسطينيين داخل إسرائيل
8
خبر عاجل
14:51
حزب الله: بعد استشهاد 3 من عناصر الحزب قمنا بردّ أولي بمهاجمة ثكنة برانيت وثكنة أفيفيم
خبر عاجل
14:51
حزب الله: بعد استشهاد 3 من عناصر الحزب قمنا بردّ أولي بمهاجمة ثكنة برانيت وثكنة أفيفيم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More