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طيار حلّق بطائرته فوق منزلها لمدة 4 سنوات...ولهذا السبب كان يطاردها!

منوعات
2023-10-10 | 09:45
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طيار حلّق بطائرته فوق منزلها لمدة 4 سنوات...ولهذا السبب كان يطاردها!
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طيار حلّق بطائرته فوق منزلها لمدة 4 سنوات...ولهذا السبب كان يطاردها!

طيار حلّق بطائرته فوق منزلها لمدة 4 سنوات...ولهذا السبب كان يطاردها!

اتُهم طيار بتهديد فتاة صغيرة، بعد أيام من اعتقاله، لاستخدامه طائرة ذات محرك واحد، لملاحقة والدتها لأكثر من أربع سنوات.

وقالت كاسي ويلوس البالغة 42 عاماً: "إنه كابوس. لقد أرهب عائلتي، وكنا خائفين للغاية".

ويُزعم أن مايكل أرنولد البالغ 65 عامًا، كان يحلّق على علوّ منخفض بطائرته فوق منزل المرأة عدة مرات في الأسبوع. لدرجة أنها كانت تعتقد أنه سوف يقتحم منزلها بالطائرة.

ورغم القبض عليه خمس مرات بسبب الازعاج، لم يتوقف عن مراقبة المنزل، وفق موقع "فوكس نيوز".

وكان قد استخدم حساباً وهمياً على فيسبوك لتهديد ابنة ويلوس.

ويُذكر أن أرنولد كان يأتي الى مقهى ويلوس منذ سنوات، عدة مرات في الأسبوع.

وحاول بعدها مراسلة المرأة، وارسال صوراً تجمعه مع نساء عاريات. لكنها تجاهلته، وحظرته.
 
ويبدو أن الرفض قد أغضبه، وأثار هوسه. لذلك، كان يحلّق فوق منزلها، ويلتقط صورًا للفناء الخلفي لمنزلها وسيارتها، وينشرها على الفيسبوك. 

وعندما كانت ويلوس تتوجه إلى العمل، أو تمشي مع كلبها، أو تأخذ ابنتها إلى المدرسة، كانت تجده جالسًا في سيارته بقرب منزلها، أو مختبئًا في مكان قريب.

وتم بعدها القبض عليه بتهمة المطاردة. 

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طيار

طائرة

مطاردة

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