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"السرقة في بيت الله!"... مشهد صادم لطفلة تسرق من حقيبة سيدة خلال قداس بموافقة والدتها! (فيديو)
منوعات
2023-10-10 | 11:19
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"السرقة في بيت الله!"... مشهد صادم لطفلة تسرق من حقيبة سيدة خلال قداس بموافقة والدتها! (فيديو)
أظهر مقطع فيديو صادم لحظة قيام فتاة صغيرة بسرقة غرض من حقيبة يد امرأة أمامها خلال قداس في هندوراس.
وشوهدت الطفلة في لقطات المراقبة وهي تصلي في أحد مقاعد الكنيسة، لتنظر بعدها إلى والدتها الّتي شجعتها على القيام بالعمل المشين، وتأخذ ما يبدو أنه هاتف محمول في كنيسة سيدة غوادالوبي في العاصمة تيغوسيغالبا يوم الأحد.
ثم انطلقت الأم وابنتها معًا على الفور واتجهتا نحو المخرج بينما ظلّت ضحيتهما المطمئنة واقفة وتراقب الكاهن.
وليس من الواضح ما إذا كان قد تم تسليم مقطع الفيديو إلى الشرطة بعد، لكن الانتهاك للوصية الثامنة في الكنيسة أثار الجدل بشكل واسع النطاق.
وكتب أحد مستخدمي منصة X، المعروفة بتويتر سابقاً: "السرقة في بيت الله!"، بينما عبّر آخرون عن استيائهم بعد مشاهدتهم هذا المشهد المنافق لقيم الكنيسة.
مصدر
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