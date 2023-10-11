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انتشار بق الفراش في باريس تابع... مشهد صادم في أحد الشوارع: ما علاقة الفنادق؟! (فيديو)

انتشار بق الفراش في باريس تابع... مشهد صادم في أحد الشوارع: ما علاقة الفنادق؟! (فيديو)







وكانت آريا بوندج، وهي طالبة أزياء تبلغ من العمر 18 عامًا، عائدة إلى منزلها من الفصل عندما لاحظت مجموعة المراتب في الشارع، وفق ما نقل موقع



وقالت بوندج إن بعضها بدا جديدًا والبعض الآخر يبدو قديمًا - مشيرة إلى أن العديد منها كانت عليها أغطية بلاستيكية تحيط بها.



ويُطلق على شارع المنطقة التاسعة الذي كانت تسير فيه اسم شارع سانت لازار، وهو نقطة للعديد من الفنادق المختلفة.



والتقطت الطالبة مشهد المراتب في الشارع - وأشارت إلى أن الفنادق ربما كانت تتخلص من الأسرّة بسبب انتشار بق الفراش في المدينة مؤخرًا. انتشر مقطع فيديو يظهر العديد من المراتب مكدسة والمتناثرة في أحد شوارع باريس، فرنسا، وسط انتشار بق الفراش الحالي.وكانت آريا بوندج، وهي طالبة أزياء تبلغ من العمر 18 عامًا، عائدة إلى منزلها من الفصل عندما لاحظت مجموعة المراتب في الشارع، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وقالت بوندج إن بعضها بدا جديدًا والبعض الآخر يبدو قديمًا - مشيرة إلى أن العديد منها كانت عليها أغطية بلاستيكية تحيط بها.ويُطلق على شارع المنطقة التاسعة الذي كانت تسير فيه اسم شارع سانت لازار، وهو نقطة للعديد من الفنادق المختلفة.والتقطت الطالبة مشهد المراتب في الشارع - وأشارت إلى أن الفنادق ربما كانت تتخلص من الأسرّة بسبب انتشار بق الفراش في المدينة مؤخرًا.