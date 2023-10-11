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"هدد بالعودة كشبح لمطاردتي وعضي في مؤخرتي"... شابة ثلاثينية تتزوج بصديق زوجها الراحل المفضل وهذه قصتها!

منوعات
2023-10-11 | 03:02
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&quot;هدد بالعودة كشبح لمطاردتي وعضي في مؤخرتي&quot;... شابة ثلاثينية تتزوج بصديق زوجها الراحل المفضل وهذه قصتها!
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"هدد بالعودة كشبح لمطاردتي وعضي في مؤخرتي"... شابة ثلاثينية تتزوج بصديق زوجها الراحل المفضل وهذه قصتها!

"هدد بالعودة كشبح لمطاردتي وعضي في مؤخرتي"... شابة ثلاثينية تتزوج بصديق زوجها الراحل المفضل وهذه قصتها!

عندما فقدت كيري روجرز زوجها روي روبرتس، 68 عامًا، في آب 2020، اعتقدت أنها قد لا تجد الحب مرة أخرى أبدًا.

لكن الأم لثلاثة أطفال، البالغة من العمر 32 عامًا، والتي تعيش في تشاتام، كينت، تخطط الآن لحفل زفافها الثاني – والعريس هو أفضل صديق لزوجها الراحل، وفق ما نقل موقع ذا صن.

والأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن روي روبرتس ورث زوجته كيري روجرز لتيري روبرتس، وهو يعلم أنه كان يحتضر.

وتتحدث كيري في الجزء الأول من سلسلة Fabulous الجديدة My Life's a Soap ، حيث قالت: "يشعر الناس دائمًا بالصدمة، لكن فكرة روي هي أن نجتمع أنا وتيري معًا."

وتابعت: "طلب زوجي من تيري أن يعتني بي ولهذا السبب أعلم أن العثور على الحب معًا يحظى بمباركته، لقد جعلني روي أتعهد بأن أتزوج مرة أخرى وأبدأ بالمواعدة بعد عام من وفاته. لقد هدد بالعودة كشبح لمطاردتي وعضي في مؤخرتي إذا لم أفعل ذلك."

اعتادت كيري، صاحبة الحانة السابقة، على إثارة الجدل، ولا يقتصر الأمر على زواجها من رفيق زوجها الراحل الذي يثير بلبلة بين الناس.

وتابعت: "كانت هناك فجوة عمرية بيني وبين روي تبلغ 40 عامًا عندما التقينا ووقعنا في الحب، الآن هناك فجوة عمرية تبلغ 26 عامًا بيني وبين تيري، وأنا أعشق الرجال الأكبر سنًا، في نهاية المطاف، الحب يتعلق بالشخص، وليس بعمره."

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