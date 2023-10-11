"هدد بالعودة كشبح لمطاردتي وعضي في مؤخرتي"... شابة ثلاثينية تتزوج بصديق زوجها الراحل المفضل وهذه قصتها!

بعد أيام قليلة من تحطيمها الرقم القياسي العالمي لأكبر قافزة بالمظلات عن عمر 104 أعوام... هل رحلت دوروثي؟! (فيديو)

بعد أيام قليلة من تحطيمها الرقم القياسي العالمي لأكبر قافزة بالمظلات عن عمر 104 أعوام... هل رحلت دوروثي؟! (فيديو)

انتشار بق الفراش في باريس تابع... مشهد صادم في أحد الشوارع: ما علاقة الفنادق؟! (فيديو)