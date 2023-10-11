الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"هدد بالعودة كشبح لمطاردتي وعضي في مؤخرتي"... شابة ثلاثينية تتزوج بصديق زوجها الراحل المفضل وهذه قصتها!
منوعات
2023-10-11 | 03:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"هدد بالعودة كشبح لمطاردتي وعضي في مؤخرتي"... شابة ثلاثينية تتزوج بصديق زوجها الراحل المفضل وهذه قصتها!
"هدد بالعودة كشبح لمطاردتي وعضي في مؤخرتي"... شابة ثلاثينية تتزوج بصديق زوجها الراحل المفضل وهذه قصتها!
عندما فقدت كيري روجرز زوجها روي روبرتس، 68 عامًا، في آب 2020، اعتقدت أنها قد لا تجد الحب مرة أخرى أبدًا.
لكن الأم لثلاثة أطفال، البالغة من العمر 32 عامًا، والتي تعيش في تشاتام، كينت، تخطط الآن لحفل زفافها الثاني – والعريس هو أفضل صديق لزوجها الراحل، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
والأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن روي روبرتس ورث زوجته كيري روجرز لتيري روبرتس، وهو يعلم أنه كان يحتضر.
وتتحدث كيري في الجزء الأول من سلسلة Fabulous الجديدة My Life's a Soap ، حيث قالت: "يشعر الناس دائمًا بالصدمة، لكن فكرة روي هي أن نجتمع أنا وتيري معًا."
وتابعت: "طلب زوجي من تيري أن يعتني بي ولهذا السبب أعلم أن العثور على الحب معًا يحظى بمباركته، لقد جعلني روي أتعهد بأن أتزوج مرة أخرى وأبدأ بالمواعدة بعد عام من وفاته. لقد هدد بالعودة كشبح لمطاردتي وعضي في مؤخرتي إذا لم أفعل ذلك."
اعتادت كيري، صاحبة الحانة السابقة، على إثارة الجدل، ولا يقتصر الأمر على زواجها من رفيق زوجها الراحل الذي يثير بلبلة بين الناس.
وتابعت: "كانت هناك فجوة عمرية بيني وبين روي تبلغ 40 عامًا عندما التقينا ووقعنا في الحب، الآن هناك فجوة عمرية تبلغ 26 عامًا بيني وبين تيري، وأنا أعشق الرجال الأكبر سنًا، في نهاية المطاف، الحب يتعلق بالشخص، وليس بعمره."
آخر الأخبار
منوعات
بالعودة
لمطاردتي
مؤخرتي"...
ثلاثينية
تتزوج
بصديق
زوجها
الراحل
المفضل
قصتها!
التالي
بعد أيام قليلة من تحطيمها الرقم القياسي العالمي لأكبر قافزة بالمظلات عن عمر 104 أعوام... هل رحلت دوروثي؟! (فيديو)
انتشار بق الفراش في باريس تابع... مشهد صادم في أحد الشوارع: ما علاقة الفنادق؟! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-09
"لقد ذهبت وأنت التالية"... بعد اختفاء المعلمة الشابة تعيش صديقتها في خطر دائم وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-10-09
"لقد ذهبت وأنت التالية"... بعد اختفاء المعلمة الشابة تعيش صديقتها في خطر دائم وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2023-09-25
طفلة ولدت بجسم "لاعبة كمال أجسام"...وهذه قصتها! (صورة)
منوعات
2023-09-25
طفلة ولدت بجسم "لاعبة كمال أجسام"...وهذه قصتها! (صورة)
0
منوعات
2023-09-14
الشعر يغطي جسدها... طفلة تعاني من مرض "غريب" جعلها حديث روّاد مواقع التواصل وهذه قصتها! (صور)
منوعات
2023-09-14
الشعر يغطي جسدها... طفلة تعاني من مرض "غريب" جعلها حديث روّاد مواقع التواصل وهذه قصتها! (صور)
0
منوعات
2023-09-14
"هذه العادة جعلت علاقتنا أقرب وأكثر صحة"... سيدة تكشف عن رضاعتها لزوجها وهذه قصّتهما! (صورة)
منوعات
2023-09-14
"هذه العادة جعلت علاقتنا أقرب وأكثر صحة"... سيدة تكشف عن رضاعتها لزوجها وهذه قصّتهما! (صورة)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
08:48
راقب ابن الـ8 سنوات لدقائق وهو يغرق وبعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة سحب جثته بطريقة صادمة! (صور)
منوعات
08:48
راقب ابن الـ8 سنوات لدقائق وهو يغرق وبعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة سحب جثته بطريقة صادمة! (صور)
0
منوعات
07:05
بعد مرور 4 أشهر على المأساة... مستجدات حول قضية غواصة تيتان: هذا ما تم انتشاله!
منوعات
07:05
بعد مرور 4 أشهر على المأساة... مستجدات حول قضية غواصة تيتان: هذا ما تم انتشاله!
0
منوعات
06:13
بعد أن أحبها لمدة 10 سنوات طلب يدها للزواج... طريقة عرضه استفزت البعض: هذا ما قام به! (فيديو)
منوعات
06:13
بعد أن أحبها لمدة 10 سنوات طلب يدها للزواج... طريقة عرضه استفزت البعض: هذا ما قام به! (فيديو)
0
منوعات
05:47
تجول عاريًا بالكامل في متجر أميركي ضخم وحاول لمس الأطفال... وهذا مصيره! (فيديو وصور)
منوعات
05:47
تجول عاريًا بالكامل في متجر أميركي ضخم وحاول لمس الأطفال... وهذا مصيره! (فيديو وصور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
07:44
أفضل 10 نصائح للتعافي السريع والصحي من جراحة سرطان الثدي!
صحة وتغذية
07:44
أفضل 10 نصائح للتعافي السريع والصحي من جراحة سرطان الثدي!
0
منوعات
2023-10-09
عريس حاول أن يبدو طريفا خلال قراءة عهود الزواج لكن نكتته انقلبت عليه... ما كتبه على الورقة صدم العروس! (فيديو)
منوعات
2023-10-09
عريس حاول أن يبدو طريفا خلال قراءة عهود الزواج لكن نكتته انقلبت عليه... ما كتبه على الورقة صدم العروس! (فيديو)
0
خبر كاذب
07:42
تردد خبر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح في بلدة مروحين إلا ان الخبر الدقيق هو أن الاصابات سقطت في منطقة الضهيرة
خبر كاذب
07:42
تردد خبر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح في بلدة مروحين إلا ان الخبر الدقيق هو أن الاصابات سقطت في منطقة الضهيرة
0
صحف اليوم
2023-09-07
المعارضة اللبنانية تبتعد عن سيد بكركي (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2023-09-07
المعارضة اللبنانية تبتعد عن سيد بكركي (الشرق الأوسط)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
القسام تقتحم موقع عين هبشور العسكريّ
تقارير نشرة الاخبار
08:08
القسام تقتحم موقع عين هبشور العسكريّ
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
ما جديد "طوفان الأقصى"؟
تقارير نشرة الاخبار
08:04
ما جديد "طوفان الأقصى"؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
في اليوم الخامس لا رحمة لمدنيي قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
08:03
في اليوم الخامس لا رحمة لمدنيي قطاع غزة
0
أمن وقضاء
07:11
3 اصابات في الضهيرة... واليكم صورة الأضرار
أمن وقضاء
07:11
3 اصابات في الضهيرة... واليكم صورة الأضرار
0
أخبار دولية
04:48
زيلينسكي يزور الحلف الأطلسي للمرة الأولى وهذا ما طلبه
أخبار دولية
04:48
زيلينسكي يزور الحلف الأطلسي للمرة الأولى وهذا ما طلبه
0
أخبار لبنان
04:18
تعرّض مناطق يارين والضهيرة والبستان للقصف العنيف في هذه الاثناء..
أخبار لبنان
04:18
تعرّض مناطق يارين والضهيرة والبستان للقصف العنيف في هذه الاثناء..
0
أخبار لبنان
03:20
من هذه النقطة في سهل القليلة انطلقت الصواريخ باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلّة..
أخبار لبنان
03:20
من هذه النقطة في سهل القليلة انطلقت الصواريخ باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلّة..
0
أخبار لبنان
02:32
هدوء حذر في الجنوب... والحركة شبه معدومة عند الشريط الحدوديّ
أخبار لبنان
02:32
هدوء حذر في الجنوب... والحركة شبه معدومة عند الشريط الحدوديّ
0
تقارير نشرة الاخبار
17:10
شدوا بعضكم يا أهل فلسطين... ما قصتها؟
تقارير نشرة الاخبار
17:10
شدوا بعضكم يا أهل فلسطين... ما قصتها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
03:56
مصادر أمنية لبنانية للـLBCI: اطلاق صواريخ مباشرة باتجاه مواقع للاحتلال الاسرائيلي عند الضهيرة وتشهد المنطقة اشتباكات وقصف يُعدّ من الأعنف في هذه الاثناء
خبر عاجل
03:56
مصادر أمنية لبنانية للـLBCI: اطلاق صواريخ مباشرة باتجاه مواقع للاحتلال الاسرائيلي عند الضهيرة وتشهد المنطقة اشتباكات وقصف يُعدّ من الأعنف في هذه الاثناء
2
خبر عاجل
10:44
مصدر أمني للـLBCI: نحو 6 صواريخ انطلقت من سهل القليلة باتجاه الجليل
خبر عاجل
10:44
مصدر أمني للـLBCI: نحو 6 صواريخ انطلقت من سهل القليلة باتجاه الجليل
3
خبر عاجل
12:25
أدرعي: مروحية حربية قامت قبل قليل باستهداف موقع استطلاع آخر لحزب الله بعد اطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو مركبة عسكرية اسرائيلية في منطقة أفيفيم
خبر عاجل
12:25
أدرعي: مروحية حربية قامت قبل قليل باستهداف موقع استطلاع آخر لحزب الله بعد اطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو مركبة عسكرية اسرائيلية في منطقة أفيفيم
4
خبر عاجل
04:43
طائرات مسيّرة اسرائيلية تشارك في القصف على محيط القطاع الغربي ومضادات المقاومة تتصدى لها مع تجدد القصف على محيط مروحين
خبر عاجل
04:43
طائرات مسيّرة اسرائيلية تشارك في القصف على محيط القطاع الغربي ومضادات المقاومة تتصدى لها مع تجدد القصف على محيط مروحين
5
خبر عاجل
15:51
ادرعي: الجيش الاسرائيلي يرد بقصف مدفعي ونيران قذائف الهاون نحو مصادر اطلاق القذائف داخل الأراضي السورية
خبر عاجل
15:51
ادرعي: الجيش الاسرائيلي يرد بقصف مدفعي ونيران قذائف الهاون نحو مصادر اطلاق القذائف داخل الأراضي السورية
6
خبر عاجل
11:48
مصدر امني للـ LBCI: اصابة دبابة معادية مقابل مارون الراس بصاروخ موجه ادى الى احتراقها
خبر عاجل
11:48
مصدر امني للـ LBCI: اصابة دبابة معادية مقابل مارون الراس بصاروخ موجه ادى الى احتراقها
7
خبر عاجل
14:59
مستشار الأمن القومي الأميركي: لم نحرك حاملة طائراتنا لمواجهة حماس بل لمنع التصعيد ولا خطط لدينا لنشر قوات على الأرض وسنناقش لاحقا إرسال خبراء بالتنسيق مع إسرائيل
خبر عاجل
14:59
مستشار الأمن القومي الأميركي: لم نحرك حاملة طائراتنا لمواجهة حماس بل لمنع التصعيد ولا خطط لدينا لنشر قوات على الأرض وسنناقش لاحقا إرسال خبراء بالتنسيق مع إسرائيل
8
خبر عاجل
03:37
إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل والجبهة الداخلية الإسرائيلية تدعو سكان المناطق الحدودية الشمالية للدخول إلى الملاجئ
خبر عاجل
03:37
إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل والجبهة الداخلية الإسرائيلية تدعو سكان المناطق الحدودية الشمالية للدخول إلى الملاجئ
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More