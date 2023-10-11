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بعد أيام قليلة من تحطيمها الرقم القياسي العالمي لأكبر قافزة بالمظلات عن عمر 104 أعوام... هل رحلت دوروثي؟! (فيديو)

بعد أيام قليلة من تحطيمها الرقم القياسي العالمي لأكبر قافزة بالمظلات عن عمر 104 أعوام... دوروثي رحلت! (فيديو)







وقال المتحدث باسم Skydive Chicago & U.S. Parachute Association، الذي شارك خبر وفاتها مع صحيفة Chicago Sun-Times، في بيان، إن دوروثي هوفنر، المتهورة والمعمرة، عاشت "حياة مثيرة وممتعة".



ولم يتم الكشف على الفور عن سبب وفاة الباحثة عن الإثارة، وفق ما نقل موقع



وأصبحت هوفنر أكبر شخص سناً يقفز من طائرة بالمظلة في الأول من تشرين الأول، عندما هبطت بأمان بقفزة ترادفية بطول 13500 قدم في مطار سكاي دايف شيكاغو في أوتاوا، إلينوي، خارج شيكاغو.



وقالت هوفنر للجمهور بعد قفزتها القياسية التي بلغت سبع دقائق: "العمر مجرد رقم".

توفيت امرأة في شيكاغو تبلغ من العمر 104 أعوام، صباح يوم الاثنين، بعد أيام قليلة من قفزها من الطائرة وتحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر قافزة بالمظلات.وقال المتحدث باسم Skydive Chicago & U.S. Parachute Association، الذي شارك خبر وفاتها مع صحيفة Chicago Sun-Times، في بيان، إن دوروثي هوفنر، المتهورة والمعمرة، عاشت "حياة مثيرة وممتعة".ولم يتم الكشف على الفور عن سبب وفاة الباحثة عن الإثارة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وأصبحت هوفنر أكبر شخص سناً يقفز من طائرة بالمظلة في الأول من تشرين الأول، عندما هبطت بأمان بقفزة ترادفية بطول 13500 قدم في مطار سكاي دايف شيكاغو في أوتاوا، إلينوي، خارج شيكاغو.وقالت هوفنر للجمهور بعد قفزتها القياسية التي بلغت سبع دقائق: "العمر مجرد رقم".