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بالون عيد ميلادها قتلها... ما أصاب إبنة الـ7 سنوات مروع!

منوعات
2023-10-11 | 04:36
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بالون عيد ميلادها قتلها... ما أصاب إبنة الـ7 سنوات مروع!
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بالون عيد ميلادها قتلها... ما أصاب إبنة الـ7 سنوات مروع!

بالون عيد ميلادها قتلها... ما أصاب إبنة الـ7 سنوات مروع!

قُتلت فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات في ولاية تينيسي بسبب بالونات عيد ميلادها في وقت سابق من هذا الشهر، والآن تحذر والدتها المنكوبة الآباء الآخرين من المخاطر المحتملة المرتبطة بالزينة الاحتفالية السعيدة عادة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقالت تشانا كيلي، والدتها، على فيسبوك، إن الصغيرة ألكسندرا هوب كيلي كانت تفرقع بالوناتها في منزلها في كلينتون في الأول من تشرين الأول عندما اختنقت بالبالون الكبير ذو الرقم "7" الذي اشترته عائلتها لحفلة عيد ميلادها قبل أيام. 

وقالت كيلي: "هذا ما قتل طفلتي، لقد كان بالون عيد ميلادها، من الصعب أن نفهم."

بلغت ابنة كيلي السابعة من عمرها في 27 أيلول، وكانت المرأة تجلس مع ألكسندرا بينما كانت تفرقع جميع بالونات اللاتكس الخاصة بها - مع العلم أنها تشكل خطر الاختناق - بعد أسبوع من حفل عيد ميلادها. ثم سألت ألكسندرا عما إذا كان بإمكانها فرقعة البالون رقم 7 مقاس 34 بوصة أيضًا.

وقالت الأم لابنتها نعم، ودخلت غرفة نومها "غير مدركة لأي مخاطر لهذا النوع من البالونات" ونامت لفترة وجيزة.

وعندما استيقظت، وجدت طفلتها الوحيدة ووجهها للأسفل على أرضية غرفة المعيشة والبالون المنفجر حول رأسها، حسبما روت كيلي في المنشور المأساوي.

قالت إنها أزالت البالون، واتصلت بالطوارئ وبدأت على الفور في الإنعاش القلبي الرئوي. وقالت كيلي إن أفراد الطوارئ تولوا عملية الإنعاش القلبي الرئوي عندما وصلت سيارة الإسعاف، لكن لم يكن من الممكن إنقاذ الفتاة الصغيرة.

وأضافت: "لقد عملوا بلا كلل لمحاولة إعادتها لكن محاولاتهم لإحيائها باءت بالفشل، بكيت بشكل هستيري وكنت في حالة صدمة تامة وعدم تصديق ما حدث للتو، وهو أن ابنتي وطفلتي الوحيدة قد رحلت بالفعل".

ليس من الواضح ما إذا كانت ألكسندرا ماتت نتيجة الاختناق أو التسمم بالهيليوم. ويجري الطبيب الشرعي تشريح الجثة لتحديد السبب الدقيق للوفاة، وتحقق الشرطة في وفاتها، بحسب الأم الحزينة.
 

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