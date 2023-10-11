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رحلة رومانسية إلى الشاطئ لمشاهدة شروق الشمس تحولت إلى كابوس... إليكم ما حصل! (صور)

رحلة رومانسية إلى الشاطئ لمشاهدة شروق الشمس تحولت إلى كابوس... إليكم ما حصل! (صور)







وسافر الزوجان إلى شاطئ شوبيري، شرق ساوثيند أون سي، في مقاطعة إسيكس، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، حيث أوقفا سيارتهما على الممر المؤدي إلى الرمال، وفق ما نقل موقع



وتم استدعاء خفر السواحل في ساوثيند في الساعة 6.37 صباحًا بعد أن أصبحت السيارة مغروسة في الرمال.



وكان الزوجان يحاولان قلب سيارتهما من أجل الخروج من الشاطئ، لكن هذا تسبب فقط في حدوث ثقب أعمق منعهما من القيادة بعيدًا.



ومع وصول المد، اتصلا بخفر السواحل لطلب المساعدة بعد أن حاصرت المياه سيارتهما.



وساعد الفريق الزوجين في انتشال متعلقاتهما من السيارة قبل أن يتم استدعاء شركة انتشال متخصصة لانتشال السيارة من البحر.



وتم انتشال السيارة بنجاح بعد أن تم سحبها إلى خط المياه المرتفع وجمعها بواسطة محمل منخفض.



وقال متحدث باسم HM Coastguard Southend: "تم تكليف الفريق في الساعة 06:37 بمهمة إنقاذ مركبة عالقة في الرمال عند منحدر الشاطئ الغربي مع وصول المد."



وتابع: "سافر زوجان إلى الواجهة البحرية لمشاهدة شروق الشمس في سيارتهما من منحدر الشاطئ الغربي، وأثناء الدوران، أصبحا مغروسين في الرمال، وحاولا الخروج مما أدى إلى دوران عجلات السيارة وإحداث حفرة أعمق مما كانت عليه بالفعل."



وأضاف أن الفريق ساعد الزوجين في إخراج كافة الممتلكات من السيارة قبل أن تحاصرها المياه. ثم اتصلوا بشركة استرداد متخصصة نظرًا لكون السيارة هجينة.



وختم: "وبمجرد وصول شركة الإنعاش، تم سحب السيارة من الماء إلى خط المياه العالي لمنعها من الطفو، ثم أصبحت السيارة جاهزة للتجميع بواسطة محمل منخفض".

اضطر زوجان إلى الاتصال بخفر السواحل في ساوثيند يوم الاثنين بعد رحلة رومانسية إلى الشاطئ لمشاهدة شروق الشمس تحولت إلى كابوس مائي.وسافر الزوجان إلى شاطئ شوبيري، شرق ساوثيند أون سي، في مقاطعة إسيكس، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، حيث أوقفا سيارتهما على الممر المؤدي إلى الرمال، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وتم استدعاء خفر السواحل في ساوثيند في الساعة 6.37 صباحًا بعد أن أصبحت السيارة مغروسة في الرمال.وكان الزوجان يحاولان قلب سيارتهما من أجل الخروج من الشاطئ، لكن هذا تسبب فقط في حدوث ثقب أعمق منعهما من القيادة بعيدًا.ومع وصول المد، اتصلا بخفر السواحل لطلب المساعدة بعد أن حاصرت المياه سيارتهما.وساعد الفريق الزوجين في انتشال متعلقاتهما من السيارة قبل أن يتم استدعاء شركة انتشال متخصصة لانتشال السيارة من البحر.وتم انتشال السيارة بنجاح بعد أن تم سحبها إلى خط المياه المرتفع وجمعها بواسطة محمل منخفض.وقال متحدث باسم HM Coastguard Southend: "تم تكليف الفريق في الساعة 06:37 بمهمة إنقاذ مركبة عالقة في الرمال عند منحدر الشاطئ الغربي مع وصول المد."وتابع: "سافر زوجان إلى الواجهة البحرية لمشاهدة شروق الشمس في سيارتهما من منحدر الشاطئ الغربي، وأثناء الدوران، أصبحا مغروسين في الرمال، وحاولا الخروج مما أدى إلى دوران عجلات السيارة وإحداث حفرة أعمق مما كانت عليه بالفعل."وأضاف أن الفريق ساعد الزوجين في إخراج كافة الممتلكات من السيارة قبل أن تحاصرها المياه. ثم اتصلوا بشركة استرداد متخصصة نظرًا لكون السيارة هجينة.وختم: "وبمجرد وصول شركة الإنعاش، تم سحب السيارة من الماء إلى خط المياه العالي لمنعها من الطفو، ثم أصبحت السيارة جاهزة للتجميع بواسطة محمل منخفض".