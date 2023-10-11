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بعد مرور 4 أشهر على المأساة... مستجدات حول قضية غواصة تيتان: هذا ما تم انتشاله!

بعد مرور 4 أشهر على المأساة... مستجدات حول قضية غواصة تيتان: هذا ما تم انتشاله!







وقالت خفر السواحل الأميركي إن عملية انتشال الأجزاء المتبقية ونقلها قد اكتملت يوم الأربعاء الفائت، وأصدرت صورة تظهر الغطاء النهائي المصنوع من التيتانيوم للسفينة التي يبلغ طولها 22 قدمًا، وفق ما نقل موقع



وقال خفر السواحل إنه تم انتشال بقايا بشرية إضافية بعناية من بين حطام تيتان ونقلها لتحليلها من قبل المسعفين.



وكانت مهمة الإنقاذ، التي أجريت بموجب اتفاق مع البحرية الأميركية، بمثابة متابعة لعمليات الاسترداد الأولية في قاع المحيط على بعد حوالي 1600 قدم من تيتانيك.



وتم تفريغ المواد الجديدة في ميناء لم يذكر اسمه.



وقال خفر السواحل في وقت سابق إنه انتشل بقايا بشرية مفترضة إلى جانب أجزاء من تيتان بعد تحديد موقع حقل الحطام على عمق 12500 قدم.



ويعتقد المحققون أن تيتان انفجرت أثناء هبوطها في المياه العميقة بشمال المحيط الأطلسي في 18 حزيران.



وقال مجلس التحقيق البحري التابع لخفر السواحل إن محققين من مجلس سلامة النقل الوطني الأميركي ومجلس سلامة النقل الكندي انضموا إلى رحلة الإنقاذ، ويقوم خفر السواحل بالتنسيق مع وكالات التحقيق الدولية لتحديد موعد لمراجعة مشتركة للأدلة لتحديد خطوات اختبار الطب الشرعي.



وقال مسؤولون يوم الثلاثاء إن مجلس التحقيق البحري سيواصل تحليلاته ومقابلات الشهود قبل جلسة استماع عامة حول المأساة.

قال خفر السواحل الأميركي إنه انتشل "رفات بشرية مفترضة" من غواصة تيتان، التي انفجرت على ارتفاع حوالي 10000 قدم تحت مستوى سطح البحر في حزيران الفائت أثناء نقل السياح لمشاهدة حطام تيتانيك.وقالت خفر السواحل الأميركي إن عملية انتشال الأجزاء المتبقية ونقلها قد اكتملت يوم الأربعاء الفائت، وأصدرت صورة تظهر الغطاء النهائي المصنوع من التيتانيوم للسفينة التي يبلغ طولها 22 قدمًا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وقال خفر السواحل إنه تم انتشال بقايا بشرية إضافية بعناية من بين حطام تيتان ونقلها لتحليلها من قبل المسعفين.وكانت مهمة الإنقاذ، التي أجريت بموجب اتفاق مع البحرية الأميركية، بمثابة متابعة لعمليات الاسترداد الأولية في قاع المحيط على بعد حوالي 1600 قدم من تيتانيك.وتم تفريغ المواد الجديدة في ميناء لم يذكر اسمه.وقال خفر السواحل في وقت سابق إنه انتشل بقايا بشرية مفترضة إلى جانب أجزاء من تيتان بعد تحديد موقع حقل الحطام على عمق 12500 قدم.ويعتقد المحققون أن تيتان انفجرت أثناء هبوطها في المياه العميقة بشمال المحيط الأطلسي في 18 حزيران.وقال مجلس التحقيق البحري التابع لخفر السواحل إن محققين من مجلس سلامة النقل الوطني الأميركي ومجلس سلامة النقل الكندي انضموا إلى رحلة الإنقاذ، ويقوم خفر السواحل بالتنسيق مع وكالات التحقيق الدولية لتحديد موعد لمراجعة مشتركة للأدلة لتحديد خطوات اختبار الطب الشرعي.وقال مسؤولون يوم الثلاثاء إن مجلس التحقيق البحري سيواصل تحليلاته ومقابلات الشهود قبل جلسة استماع عامة حول المأساة.