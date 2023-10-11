راقب ابن الـ8 سنوات لدقائق وهو يغرق وبعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة سحب جثته بطريقة صادمة! (صور)

تحكّم بها بالكامل ومنعها من عائلتها وأجبرها على القيام بأعمال مؤذية...وهكذا كان مصير الشابة المأساوي!

تحكّم بها بالكامل ومنعها من عائلتها وأجبرها على القيام بأعمال مؤذية...وهكذا كان مصير الشابة المأساوي!

بعد مرور 4 أشهر على المأساة... مستجدات حول قضية غواصة تيتان: هذا ما تم انتشاله!