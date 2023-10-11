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راقب ابن الـ8 سنوات لدقائق وهو يغرق وبعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة سحب جثته بطريقة صادمة! (صور)
منوعات
2023-10-11 | 08:48
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راقب ابن الـ8 سنوات لدقائق وهو يغرق وبعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة سحب جثته بطريقة صادمة! (صور)
راقب ابن الـ8 سنوات لدقائق وهو يغرق وبعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة سحب جثته بطريقة صادمة! (صور)
أظهرت لقطات مروعة طفلاً يغرق في المسبح، بينما كان رجل يراقبه لمدة عشر دقائق دون أن يفعل شيئاً، وتركه يموت.
ويظهر المقطع الغريب الرجل وهو يحوم فوقه، ويحدق في الماء على جثة الطفل الهامدة، بحسب موقع
"ذا صن"
.
وكان الطفل يلعب في المسبح العام، في احدى المناطق في الصين، عندما سقطت عوامته القابلة للنفخ في الماء.
وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة الطفل وهو يكافح أثناء محاولة صعوده إلى سطح المياه، ليعود للأسفل ويتناثر لدقائق عدة مؤلمة.
وكان الرجل الغريب في هذه الأثناء يشاهد الطفل وهو يعاني، ولا يفعل شيئاً لإنقاذه.
وفي نهاية المطاف، غرق الطفل كلياً، وبقي الرجل يحدّق به من الأعلى لأكثر من خمس دقائق.
ويظهر المقطع بعد ذلك الرجل، وهو يسحب جثة الصبي من الماء بساقه أولاً، ثم يرفعه بذراع واحدة، ويسنده على الحافة.
وذلك، بعد بقائه لمدة سبع دقائق غارقاً تحت الماء.
ويُذكر أن الصبي كان يبلغ من العمر حوالي سبع أو ثماني سنوات.
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