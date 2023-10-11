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تحكّم بها بالكامل ومنعها من عائلتها وأجبرها على القيام بأعمال مؤذية...وهكذا كان مصير الشابة المأساوي!

منوعات
2023-10-11 | 09:37
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تحكّم بها بالكامل ومنعها من عائلتها وأجبرها على القيام بأعمال مؤذية...وهكذا كان مصير الشابة المأساوي!
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تحكّم بها بالكامل ومنعها من عائلتها وأجبرها على القيام بأعمال مؤذية...وهكذا كان مصير الشابة المأساوي!

تحكّم بها بالكامل ومنعها من عائلتها وأجبرها على القيام بأعمال مؤذية...وهكذا كان مصير الشابة المأساوي!

تم سجن مارك ماسترتون  البالغ 26 عاماً إثر انتحار صديقته كلوي هولاند بعد أن دمرها تمامًا، وفقاً لموقع "ذا صن".

وكان الشاب قد عزل كلوي البالغة من العمر 23 عامًا عن أصدقائها وعائلتها، وكان يضربها ويقلل من شأنها بانتظام.

وتعمد ماسترتون إعطاء كلوي عدسات مؤذية لتضعها في عينيها، حتى لا تتمكن من رؤية ابنها الرضيع. وأمرها بإيذاء نفسها بسكين، وطلب منها أن تقتل نفسها.

ومن المأساوي أن كلوي شنقت نفسها بعد المحنة التي عاشتها مع صديقها المجرم.

اذ ان التأثير الجسدي والنفسي للإساءة، ساهم بشكل كبير في زوال الصحة العقلية لكلوي.

وكان المجرم يهاجمها بانتظام في منزله وفي الفنادق ووسائل النقل العام في المملكة المتحدة. كما كان يتحكم فيما ترتديه، ويتتبع هاتفها لمنعها من الهروب.

وقبل أيام من وفاتها، أمر ماسترتون كلوي بسرقة سيارة معه. كما جعلها تستخدم بطاقة مصرفية مسروقة، حتى يتم القبض عليها وليس عليه.

وتم الآن سجن ماسترتون لمدة 45 شهرًا بعد أن اعترف بسلوكه القسري والمسيطر، واستيلائه على سيارة.

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