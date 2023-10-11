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انتشال بقايا جثة طفل من أحد الأنهر في هذا البلد...وهذا ما حصل معه!

منوعات
2023-10-11 | 13:15
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انتشال بقايا جثة طفل من أحد الأنهر في هذا البلد...وهذا ما حصل معه!
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انتشال بقايا جثة طفل من أحد الأنهر في هذا البلد...وهذا ما حصل معه!

انتشال بقايا جثة طفل من أحد الأنهر في هذا البلد...وهذا ما حصل معه!

عُثر على بقايا طفل يبلغ من العمر عامين في ولاية ميشيغان في أحد الأنهر، كان مفقوداً لعدة أيام، بحسب موقع "ميرور".

وكانت جليسة الطفل قد أخبرت المحققين أنه كان معها في المنزل يوم الاثنين. وأوضحت أنها ذهبت للاستحمام لمدة تقل عن 10 دقائق فقط، ثم عادت لتجد أن الصبي قد اختفى.

وتم استخدام فرق الغوص ومروحيات شرطة الولاية للبحث عن الطفل جيرمين. 

ولم يتم معرفة أو تحديد سبب وفاة الطفل بعد.

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