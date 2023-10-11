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أم تحرص على تعليم ابنتها أن تكون ربة منزل وأن تتكل على الرجل: خدمة الزوج هي أعظم فرحة! (صور)

أم تحرص على تعليم ابنتها أن تكون ربة منزل وأن تتكل على الرجل: خدمة الزوج هي أعظم فرحة! (صور)







وتعرضت ياسمين دينيس لانتقادات شديدة لقولها إن "خدمة زوجها وإنجاب الأطفال هي أعظم فرحة وإنجاز".



وقالت الأم إنها تعلّم ابنتها أن تكون ربة منزل، بحسب موقع



وفي مقطع على حسابها على انستغرام الذي يهدف إلى تعزيز الأمومة والزواج التقليديين، شاركت ياسمين أسلوبها التربوي المثير للجدل. وأوضحت أنها تعلم ابنتها ضرورة الاعتماد على الرجل.



وقالت: "في عالم مليء بالنساء اللواتي يعلمن أطفالهن أن هدفهن الوحيد هو الذهاب إلى الجامعة والحصول على وظيفة جيدة وكسب المال، فأنا أعلّم ابنتي الصغيرة أن تعيش حياة بطيئة، وأن تكون امرأة. فالسعادة تأتي من العائلة والمنزل، وليس من مهنة". تحدثت إحدى الأمهات عن كيفية تعليم ابنتها أن المهنة الأولى التي يجب أن تهدف إليها هي أن تكون ربة منزل.وتعرضت ياسمين دينيس لانتقادات شديدة لقولها إن "خدمة زوجها وإنجاب الأطفال هي أعظم فرحة وإنجاز".وقالت الأم إنها تعلّم ابنتها أن تكون ربة منزل، بحسب موقع "ذا صن" وفي مقطع على حسابها على انستغرام الذي يهدف إلى تعزيز الأمومة والزواج التقليديين، شاركت ياسمين أسلوبها التربوي المثير للجدل. وأوضحت أنها تعلم ابنتها ضرورة الاعتماد على الرجل.وقالت: "في عالم مليء بالنساء اللواتي يعلمن أطفالهن أن هدفهن الوحيد هو الذهاب إلى الجامعة والحصول على وظيفة جيدة وكسب المال، فأنا أعلّم ابنتي الصغيرة أن تعيش حياة بطيئة، وأن تكون امرأة. فالسعادة تأتي من العائلة والمنزل، وليس من مهنة".