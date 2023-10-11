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عروس تزوجت برجل أقصر منها...وهذا ما حدث يوم زفافهما!

عروس تزوجت برجل أقصر منها...وهذا ما حدث يوم زفافهما!







وأوضحت سامانثا دي فيدي، التي تزوجت مؤخرًا من شريكها ستيفن، أن معظم الناس يكرهون رؤية زوجة أطول من شريكها.



لكن العروس ادعت أنها لن تسمح لهذه الإنتقادات بإحباطها، وتدعي أن ستيفن يتمتع بالثقة واللطف.



ونشرت سامانثا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا من يوم زفافها، تظهر فيه مع زوجها الذي كان ينازع لإزالة الطرحة عن وجهها، بسبب فرق الطول بينهما.



فانحنت سامانثا لتسهيل الأمور على زوجها، ودعت النساء لمنح الرجل القصير فرصة. فالبنسبة لها، الحب الحقيقي لا يجب أن يكون لديه شروط وأحكام.



وواجه الزوجان العديد من التعليقات السلبية والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بنفس الوقت، هناك البعض من التعليقات الايجابية، والأشخاص الذين تمنوا لهم السعادة.

كشفت امرأة طويلة القامة عن زواجها من رجل أقصر منها بكثير، بحسب موقع "ذا صن" وأوضحت سامانثا دي فيدي، التي تزوجت مؤخرًا من شريكها ستيفن، أن معظم الناس يكرهون رؤية زوجة أطول من شريكها.لكن العروس ادعت أنها لن تسمح لهذه الإنتقادات بإحباطها، وتدعي أن ستيفن يتمتع بالثقة واللطف.ونشرت سامانثا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا من يوم زفافها، تظهر فيه مع زوجها الذي كان ينازع لإزالة الطرحة عن وجهها، بسبب فرق الطول بينهما.فانحنت سامانثا لتسهيل الأمور على زوجها، ودعت النساء لمنح الرجل القصير فرصة. فالبنسبة لها، الحب الحقيقي لا يجب أن يكون لديه شروط وأحكام.وواجه الزوجان العديد من التعليقات السلبية والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بنفس الوقت، هناك البعض من التعليقات الايجابية، والأشخاص الذين تمنوا لهم السعادة.