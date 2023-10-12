الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خلال سرقته سيارة أجبر امرأة مسنة على توصيله ثم أطلق النار عليها... اعتذر من عائلتها ولكن هذا كان مصيره!
منوعات
2023-10-12 | 02:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
خلال سرقته سيارة أجبر امرأة مسنة على توصيله ثم أطلق النار عليها... اعتذر من عائلتها ولكن هذا كان مصيره!
خلال سرقته سيارة أجبر امرأة مسنة على توصيله ثم أطلق النار عليها... اعتذر من عائلتها ولكن هذا كان مصيره!
أعدمت ولاية تكساس الأميركية الثلاثاء بالحقنة القاتلة، رجلاً حُكم عليه بالإعدام لقتله امرأة مسنة أثناء سرقة سيارة قبل عقدين، رغم جهود بذلها محاموه لتأجيل تنفيذ عقوبته.
وقالت إدارة القضاء الجنائي في تكساس إنه تم إعلان وفاة جديديا مورفي (48 عاما) الساعة 22,15 بالتوقيت المحلي (03,15 صباح الأربعاء بتوقيت غرينيتش) بعد تنفيذ العقوبة في أحد سجون هانتسفيل.
وقال السجين في تصريحه الأخير قبل تلاوة مزمور "لعائلة الضحية، أريد أن أقول إنني أعتذر بصدق عن كل ما فعلته. آمل أن يحمل ذلك الراحة لكم، شكراً لكم".
وقد دينَ مورفي، الذي أمضى عقدين في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، بتهمة سرقة سيارة وإطلاق النار على امرأة مسنة في 4 تشرين الأول 2000، وأجبرها تحت تهديد السلاح على توصيله.
وبحسب حجج محاميه، التي نقلتها الصحافة المحلية في الأسابيع الأخيرة، فإن مورفي تعرض للإيذاء عندما كان طفلا في دور الحضانة، وظهرت عليه علامات مشكلات ذهنية خطرة، بينها معاناته من الهلوسة.
ورغم أنه لم ينكر الجريمة، إلا أنه ادعى أن نيته لم تكن قتل المرأة، وحاول عبثاً تعديل الحكم.
وكان محامو مورفي قد حصلوا أخيراً على موافقة محكمة الاستئناف على وقف تنفيذ حكم الإعدام، مستشهدين بأسئلة حول الأدلة المستخدمة في حكم الإعدام الصادر بحقه.
ونفى تورطه في عمليتي سطو واختطاف اتُّهم بهما أيضاً.
ورفعت المحكمة العليا الثلاثاء وقف التنفيذ هذا بناء على طلب مكتب المدعي العام في تكساس.
وطلب وكلاء دفاعه أيضاً تأجيل الإعدام، قائلين إن المواد الكيميائية المعدة للاستخدام في الحقنة القاتلة تعرضت للحرارة أثناء حريق وربما تدهورت نوعيتها، لكن هذا الطلب رُفض ليلة الثلاثاء، بحسب موقع المحكمة العليا على الإنترنت.
وبوفاته في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، يرتفع عدد عمليات الإعدام في الولايات المتحدة هذا العام إلى 20.
آخر الأخبار
منوعات
سرقته
سيارة
امرأة
توصيله
النار
عليها...
اعتذر
عائلتها
مصيره!
التالي
بعد مرور أشهر على انفجار حوض أسماك ضخم في أحد فنادق برلين... هل تنكشف الأسباب التي أدت إلى الكارثة؟
عروس تزوجت برجل أقصر منها...وهذا ما حدث يوم زفافهما!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-22
أطلق النار عليها وانتزعت من سيارتها... ابنة الـ19 عاماً مفقودة لأسبابٍ غامضة!
منوعات
2023-08-22
أطلق النار عليها وانتزعت من سيارتها... ابنة الـ19 عاماً مفقودة لأسبابٍ غامضة!
0
منوعات
2023-08-16
خلال الشجار سألته: "لماذا لا توجه مسدسًا حقيقيًا نحوي؟" فأطلق النار عليها... قاضٍ أميركي يقتل زوجته وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-08-16
خلال الشجار سألته: "لماذا لا توجه مسدسًا حقيقيًا نحوي؟" فأطلق النار عليها... قاضٍ أميركي يقتل زوجته وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2023-10-03
لسبب غريب... خلال حفل زفاف أطلق النار فأصاب حفيده ابن الـ12 سنة!
منوعات
2023-10-03
لسبب غريب... خلال حفل زفاف أطلق النار فأصاب حفيده ابن الـ12 سنة!
0
منوعات
2023-09-08
تشاجرا لأكثر من ساعة ثم أطلق عليها النار وانتحر... قصة مرعبة رواها شهود عيان في هذا البلد وهذه تفاصيلها!
منوعات
2023-09-08
تشاجرا لأكثر من ساعة ثم أطلق عليها النار وانتحر... قصة مرعبة رواها شهود عيان في هذا البلد وهذه تفاصيلها!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
04:19
المسعف في غزة الذي أبكت دموعه الملايين... إليكم ما حصل معه! (فيديو)
منوعات
04:19
المسعف في غزة الذي أبكت دموعه الملايين... إليكم ما حصل معه! (فيديو)
0
منوعات
04:00
بيع كنز من الأحجار الكريمة اكتُشف في نهر جليدي في فرنسا
منوعات
04:00
بيع كنز من الأحجار الكريمة اكتُشف في نهر جليدي في فرنسا
0
منوعات
03:35
بعض الأشخاص يغسلونه مرتين فقط في السنة... عنصر في الحمام أقذر من كرسي المرحاض!
منوعات
03:35
بعض الأشخاص يغسلونه مرتين فقط في السنة... عنصر في الحمام أقذر من كرسي المرحاض!
0
منوعات
03:20
طائرة تقع ضحية سرب من البعوض... ما حصل لا يصدق! (فيديو)
منوعات
03:20
طائرة تقع ضحية سرب من البعوض... ما حصل لا يصدق! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-09
الجزء الأول من سلسلة حماس من الجحر الى طوفان الأقصى.. ماذا كشفت المعركة من أسلحة جديدة؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-09
الجزء الأول من سلسلة حماس من الجحر الى طوفان الأقصى.. ماذا كشفت المعركة من أسلحة جديدة؟
0
خبر عاجل
2023-10-11
إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل والجبهة الداخلية الإسرائيلية تدعو سكان المناطق الحدودية الشمالية للدخول إلى الملاجئ
خبر عاجل
2023-10-11
إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل والجبهة الداخلية الإسرائيلية تدعو سكان المناطق الحدودية الشمالية للدخول إلى الملاجئ
0
منوعات
13:15
انتشال بقايا جثة طفل من أحد الأنهر في هذا البلد...وهذا ما حصل معه!
منوعات
13:15
انتشال بقايا جثة طفل من أحد الأنهر في هذا البلد...وهذا ما حصل معه!
0
منوعات
06:13
بعد أن أحبها لمدة 10 سنوات طلب يدها للزواج... طريقة عرضه استفزت البعض: هذا ما قام به! (فيديو)
منوعات
06:13
بعد أن أحبها لمدة 10 سنوات طلب يدها للزواج... طريقة عرضه استفزت البعض: هذا ما قام به! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:55
علي بركة: كنا نخطط سرًا للغزو منذ عامين
أخبار دولية
16:55
علي بركة: كنا نخطط سرًا للغزو منذ عامين
0
أخبار دولية
16:52
ماذا تقرر في إجتماع الكابينت الإسرائيلي؟
أخبار دولية
16:52
ماذا تقرر في إجتماع الكابينت الإسرائيلي؟
0
أخبار دولية
16:18
نتنياهو: كل عنصر في حماس سيكون في حكم الميت
أخبار دولية
16:18
نتنياهو: كل عنصر في حماس سيكون في حكم الميت
0
أخبار دولية
15:28
من هنا تسللت مجموعة سرايا القدس وهكذا بدأ الإشتباك مع الجيش الإسرائيلي
أخبار دولية
15:28
من هنا تسللت مجموعة سرايا القدس وهكذا بدأ الإشتباك مع الجيش الإسرائيلي
0
أخبار دولية
14:37
الجزء الثالث من سلسلة حماس من الحجارة إلى طوفان الأقصى... إنتقال الحركة إلى الأسلحة المتطورة
أخبار دولية
14:37
الجزء الثالث من سلسلة حماس من الحجارة إلى طوفان الأقصى... إنتقال الحركة إلى الأسلحة المتطورة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
حماس والجهاد الإسلامي تخرقان ما ينص عليه القرار 1701
تقارير نشرة الاخبار
14:33
حماس والجهاد الإسلامي تخرقان ما ينص عليه القرار 1701
0
أخبار دولية
14:33
الجزء الأول من سلسلة حرب الأسرى... حرب الأسرى والرهائن بين العرب وإسرائيل
أخبار دولية
14:33
الجزء الأول من سلسلة حرب الأسرى... حرب الأسرى والرهائن بين العرب وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أهل الجنوب: باقون!
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أهل الجنوب: باقون!
0
أخبار دولية
13:54
التطبيع بين مصر وإسرائيل... ليس بين الشعبين
أخبار دولية
13:54
التطبيع بين مصر وإسرائيل... ليس بين الشعبين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر كاذب
12:27
ما صحة إخلاء السفارة الأميركية في بيروت؟
خبر كاذب
12:27
ما صحة إخلاء السفارة الأميركية في بيروت؟
2
خبر عاجل
04:43
طائرات مسيّرة اسرائيلية تشارك في القصف على محيط القطاع الغربي ومضادات المقاومة تتصدى لها مع تجدد القصف على محيط مروحين
خبر عاجل
04:43
طائرات مسيّرة اسرائيلية تشارك في القصف على محيط القطاع الغربي ومضادات المقاومة تتصدى لها مع تجدد القصف على محيط مروحين
3
خبر عاجل
11:31
القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الشمال الإسرائيلي بسبب خرق جوي من جهة لبنان
خبر عاجل
11:31
القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الشمال الإسرائيلي بسبب خرق جوي من جهة لبنان
4
خبر عاجل
17:10
أول إتصال هاتفي بين رئيسي وبن سلمان: لوقف جرائم الحرب
خبر عاجل
17:10
أول إتصال هاتفي بين رئيسي وبن سلمان: لوقف جرائم الحرب
5
منوعات
04:36
بالون عيد ميلادها قتلها... ما أصاب إبنة الـ7 سنوات مروع!
منوعات
04:36
بالون عيد ميلادها قتلها... ما أصاب إبنة الـ7 سنوات مروع!
6
فنّ
06:34
زفافهما فاجأ الوسط المصري... فنان شهير وإعلامية معروفة أعلنا زواجهما!
فنّ
06:34
زفافهما فاجأ الوسط المصري... فنان شهير وإعلامية معروفة أعلنا زواجهما!
7
منوعات
15:19
عروس تزوجت برجل أقصر منها...وهذا ما حدث يوم زفافهما!
منوعات
15:19
عروس تزوجت برجل أقصر منها...وهذا ما حدث يوم زفافهما!
8
امن وقضاء
04:32
المقاومة الإسلامية: استهداف موقع الجرداح مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة
امن وقضاء
04:32
المقاومة الإسلامية: استهداف موقع الجرداح مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More