الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد مرور أشهر على انفجار حوض أسماك ضخم في أحد فنادق برلين... هل تنكشف الأسباب التي أدت إلى الكارثة؟
منوعات
2023-10-12 | 02:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد مرور أشهر على انفجار حوض أسماك ضخم في أحد فنادق برلين... هل تنكشف الأسباب التي أدت إلى الكارثة؟
بعد مرور أشهر على انفجار حوض أسماك ضخم في أحد فنادق برلين... هل تنكشف الأسباب التي أدت إلى الكارثة؟
لم يتمكّن التحقيق في انفجار حوض عملاق للأسماك في برلين في كانون الأول الفائت من التوصل إلى معرفة السبب الدقيق للكارثة التي أودت بحياة معظم الأسماك الاستوائية التي كان عددها نحو 1400، وفقاً لتقرير نهائي عن القضية صدر الأربعاء.
وقال الخبير كريستيان بونتن الذي أدار التحقيقات إن الحادث قد يكون ناجماً عن واحدة من ثلاث فرضيات، لكنّه أقرّ بأن سببه قد لا يُعرَف يوماً.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عن تقريره المؤلف من 66 صفحة "إنه أمر محبط".
وكان حوض الأسماك الأسطواني الشكل "أكوا دوم" البالغ ارتفاعه نحو 15 متراً انفجر في ساعة مبكرة من صباح 16 كانون الأول 2022 ما أدى إلى تدفّق أكثر من مليون لتر من المياه كان يحويها في بهو فندق "راديسون بلو" والشوارع المحيطة به.
آخر الأخبار
منوعات
انفجار
أسماك
فنادق
برلين...
تنكشف
الأسباب
الكارثة؟
التالي
طائرة تقع ضحية سرب من البعوض... ما حصل لا يصدق! (فيديو)
خلال سرقته سيارة أجبر امرأة مسنة على توصيله ثم أطلق النار عليها... اعتذر من عائلتها ولكن هذا كان مصيره!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
07:05
بعد مرور 4 أشهر على المأساة... مستجدات حول قضية غواصة تيتان: هذا ما تم انتشاله!
منوعات
07:05
بعد مرور 4 أشهر على المأساة... مستجدات حول قضية غواصة تيتان: هذا ما تم انتشاله!
0
آخر الأخبار
2023-10-11
غرفة التحكم المروريّ: الحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية هي 5 حوادث، قتيل و 4 جرحى
آخر الأخبار
2023-10-11
غرفة التحكم المروريّ: الحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية هي 5 حوادث، قتيل و 4 جرحى
0
آخر الأخبار
2023-10-05
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط امطار في بعض المناطق اللبنانية التي تسبب انزلاقات وحوادث مرورية حرصا على السلامة العامة
آخر الأخبار
2023-10-05
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط امطار في بعض المناطق اللبنانية التي تسبب انزلاقات وحوادث مرورية حرصا على السلامة العامة
0
أخبار لبنان
2023-09-09
التقدمي الإشتراكي: لإنهاء الأسباب التي أدّت وتؤدي إلى تكرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
2023-09-09
التقدمي الإشتراكي: لإنهاء الأسباب التي أدّت وتؤدي إلى تكرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
04:19
المسعف في غزة الذي أبكت دموعه الملايين... إليكم ما حصل معه! (فيديو)
منوعات
04:19
المسعف في غزة الذي أبكت دموعه الملايين... إليكم ما حصل معه! (فيديو)
0
منوعات
04:00
بيع كنز من الأحجار الكريمة اكتُشف في نهر جليدي في فرنسا
منوعات
04:00
بيع كنز من الأحجار الكريمة اكتُشف في نهر جليدي في فرنسا
0
منوعات
03:35
بعض الأشخاص يغسلونه مرتين فقط في السنة... عنصر في الحمام أقذر من كرسي المرحاض!
منوعات
03:35
بعض الأشخاص يغسلونه مرتين فقط في السنة... عنصر في الحمام أقذر من كرسي المرحاض!
0
منوعات
03:20
طائرة تقع ضحية سرب من البعوض... ما حصل لا يصدق! (فيديو)
منوعات
03:20
طائرة تقع ضحية سرب من البعوض... ما حصل لا يصدق! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-09
الجزء الأول من سلسلة حماس من الجحر الى طوفان الأقصى.. ماذا كشفت المعركة من أسلحة جديدة؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-09
الجزء الأول من سلسلة حماس من الجحر الى طوفان الأقصى.. ماذا كشفت المعركة من أسلحة جديدة؟
0
خبر عاجل
2023-10-11
إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل والجبهة الداخلية الإسرائيلية تدعو سكان المناطق الحدودية الشمالية للدخول إلى الملاجئ
خبر عاجل
2023-10-11
إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل والجبهة الداخلية الإسرائيلية تدعو سكان المناطق الحدودية الشمالية للدخول إلى الملاجئ
0
منوعات
13:15
انتشال بقايا جثة طفل من أحد الأنهر في هذا البلد...وهذا ما حصل معه!
منوعات
13:15
انتشال بقايا جثة طفل من أحد الأنهر في هذا البلد...وهذا ما حصل معه!
0
منوعات
06:13
بعد أن أحبها لمدة 10 سنوات طلب يدها للزواج... طريقة عرضه استفزت البعض: هذا ما قام به! (فيديو)
منوعات
06:13
بعد أن أحبها لمدة 10 سنوات طلب يدها للزواج... طريقة عرضه استفزت البعض: هذا ما قام به! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:55
علي بركة: كنا نخطط سرًا للغزو منذ عامين
أخبار دولية
16:55
علي بركة: كنا نخطط سرًا للغزو منذ عامين
0
أخبار دولية
16:52
ماذا تقرر في إجتماع الكابينت الإسرائيلي؟
أخبار دولية
16:52
ماذا تقرر في إجتماع الكابينت الإسرائيلي؟
0
أخبار دولية
16:18
نتنياهو: كل عنصر في حماس سيكون في حكم الميت
أخبار دولية
16:18
نتنياهو: كل عنصر في حماس سيكون في حكم الميت
0
أخبار دولية
15:28
من هنا تسللت مجموعة سرايا القدس وهكذا بدأ الإشتباك مع الجيش الإسرائيلي
أخبار دولية
15:28
من هنا تسللت مجموعة سرايا القدس وهكذا بدأ الإشتباك مع الجيش الإسرائيلي
0
أخبار دولية
14:37
الجزء الثالث من سلسلة حماس من الحجارة إلى طوفان الأقصى... إنتقال الحركة إلى الأسلحة المتطورة
أخبار دولية
14:37
الجزء الثالث من سلسلة حماس من الحجارة إلى طوفان الأقصى... إنتقال الحركة إلى الأسلحة المتطورة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
حماس والجهاد الإسلامي تخرقان ما ينص عليه القرار 1701
تقارير نشرة الاخبار
14:33
حماس والجهاد الإسلامي تخرقان ما ينص عليه القرار 1701
0
أخبار دولية
14:33
الجزء الأول من سلسلة حرب الأسرى... حرب الأسرى والرهائن بين العرب وإسرائيل
أخبار دولية
14:33
الجزء الأول من سلسلة حرب الأسرى... حرب الأسرى والرهائن بين العرب وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أهل الجنوب: باقون!
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أهل الجنوب: باقون!
0
أخبار دولية
13:54
التطبيع بين مصر وإسرائيل... ليس بين الشعبين
أخبار دولية
13:54
التطبيع بين مصر وإسرائيل... ليس بين الشعبين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر كاذب
12:27
ما صحة إخلاء السفارة الأميركية في بيروت؟
خبر كاذب
12:27
ما صحة إخلاء السفارة الأميركية في بيروت؟
2
خبر عاجل
04:43
طائرات مسيّرة اسرائيلية تشارك في القصف على محيط القطاع الغربي ومضادات المقاومة تتصدى لها مع تجدد القصف على محيط مروحين
خبر عاجل
04:43
طائرات مسيّرة اسرائيلية تشارك في القصف على محيط القطاع الغربي ومضادات المقاومة تتصدى لها مع تجدد القصف على محيط مروحين
3
خبر عاجل
11:31
القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الشمال الإسرائيلي بسبب خرق جوي من جهة لبنان
خبر عاجل
11:31
القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الشمال الإسرائيلي بسبب خرق جوي من جهة لبنان
4
خبر عاجل
17:10
أول إتصال هاتفي بين رئيسي وبن سلمان: لوقف جرائم الحرب
خبر عاجل
17:10
أول إتصال هاتفي بين رئيسي وبن سلمان: لوقف جرائم الحرب
5
منوعات
04:36
بالون عيد ميلادها قتلها... ما أصاب إبنة الـ7 سنوات مروع!
منوعات
04:36
بالون عيد ميلادها قتلها... ما أصاب إبنة الـ7 سنوات مروع!
6
فنّ
06:34
زفافهما فاجأ الوسط المصري... فنان شهير وإعلامية معروفة أعلنا زواجهما!
فنّ
06:34
زفافهما فاجأ الوسط المصري... فنان شهير وإعلامية معروفة أعلنا زواجهما!
7
منوعات
15:19
عروس تزوجت برجل أقصر منها...وهذا ما حدث يوم زفافهما!
منوعات
15:19
عروس تزوجت برجل أقصر منها...وهذا ما حدث يوم زفافهما!
8
امن وقضاء
04:32
المقاومة الإسلامية: استهداف موقع الجرداح مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة
امن وقضاء
04:32
المقاومة الإسلامية: استهداف موقع الجرداح مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More