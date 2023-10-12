طائرة تقع ضحية سرب من البعوض... ما حصل لا يصدق! (فيديو)

بعض الأشخاص يغسلونه مرتين فقط في السنة... عنصر في الحمام أقذر من كرسي المرحاض!

بعض الأشخاص يغسلونه مرتين فقط في السنة... عنصر في الحمام أقذر من كرسي المرحاض!

بعد مرور أشهر على انفجار حوض أسماك ضخم في أحد فنادق برلين... هل تنكشف الأسباب التي أدت إلى الكارثة؟