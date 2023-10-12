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طائرة تقع ضحية سرب من البعوض... ما حصل لا يصدق! (فيديو)

منوعات
2023-10-12 | 03:20
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طائرة تقع ضحية سرب من البعوض... ما حصل لا يصدق! (فيديو)
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طائرة تقع ضحية سرب من البعوض... ما حصل لا يصدق! (فيديو)

طائرة تقع ضحية سرب من البعوض... ما حصل لا يصدق! (فيديو)

تأخرت رحلة جوية مكسيكية لساعات عدة بعد أن اجتاح سرب من البعوض مقصورة الطائرة، كما ظهر في مقطع فيديو انتشر على الإنترنت.

وأفاد موقع Storyful أن "الهجوم الجوي العنيف" وقع في 6 تشرين الأول على متن طائرة تابعة لشركة Volaris كان من المقرر أن تسافر من غوادالاخارا إلى مكسيكو سيتي.

ولم يكن الركاب يعلمون أنهم لم يكونوا الوحيدين في المقصورة، إذ ورد أن سربًا من البعوض قد انتشر على متن الطائرة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وتُظهر اللقطات التي صورتها الراكبة إليزابيث إزميرالدا مينغاريز، مضيفو الطيران وهم يلوحون بأذرعهم بشكل محموم ويرشون الهواء بطارد الحشرات.

وبينما كان من المقرر في البداية أن تغادر الرحلة الساعة 4:30 مساءً، إلا أن المتطفلين أجبروا الطائرة على تأجيل موعد إقلاعها حتى الساعة 7 مساءً.

وليس من الواضح حتى الآن كيف تسلل البعوض إلى الطائرة، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يستقلون فيها رحلة في مطار غوادالاخارا الدولي.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى غزو مماثل للبعوض بارتفاع ميل واحد حدث على متن رحلة فولاريس في عام 2019.
 

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